Путин теперь для всех будет изгнанником: какой может быть реакция мира на гибель Пригожина

После гибели Евгения Пригожина самая сложная ситуация теперь для российского диктатора. Если Владимир Путин причастен к авиакатастрофе, то станет изгоем из-за международного терроризма, а если нет – тогда он уже полностью потерял власть в России.

Политтехнолог Михаил Шейтельман сказал 24 Каналу, что российский президент теперь имеет особенно шаткое положение.

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"У Путина крайне неприятная ситуация – он буквально между двух огней. У него выбор: быть президентом-террористом или л*хом", – констатировал Шейтельман.

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В то же время, тезисы о "восстановлении власти" Путина путем уничтожения Пригожина означают лишь укрепление диктатора как бандита, а не президента.

Какие версии гибели Пригожина

Реальные версии только две – либо бомба внутри самолета, либо ПВО снаружи. Если же это ракета, то приказать такое мог только Путин.

Это называется международным терроризмом. К ордеру на арест за депортацию детей добавляется еще и международный терроризм,

– отметил Шейтельман.

Но теперь диктатор станет изгоем не только для Европы, но и для Китая и Индии.

Если причиной авиакатастрофы стала заложенная взрывчатка, то к этому могут быть причастны российские спецслужбы. Тогда возникает вопрос о том, кто реально управляет страной-агрессором.

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В ряде российских СМИ сообщили, что тела главы ЧВК "Вагнера" и его "правой руки" Дмитрия Уткина вроде бы идентифицировали. Кроме них, на борту было еще восемь человек.

Однако западные спецслужбы требуют больше времени для подтверждения смерти Пригожина. Председатель Объединенного комитета начальников штабов США, генерал Марк Милли отметил, что в случае подтверждения гибели главы ЧВК "Вагнера" будут последствия во всех местах, где находятся его наемники.

В британской разведке считают, что вагнеровцы после смерти своего лидера постараются найти нового. Но они могут столкнуться со сложностями.