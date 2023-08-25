Путин теперь для всех будет изгнанником: какой может быть реакция мира на гибель Пригожина
После гибели Евгения Пригожина самая сложная ситуация теперь для российского диктатора. Если Владимир Путин причастен к авиакатастрофе, то станет изгоем из-за международного терроризма, а если нет – тогда он уже полностью потерял власть в России.
Политтехнолог Михаил Шейтельман сказал 24 Каналу, что российский президент теперь имеет особенно шаткое положение.
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"У Путина крайне неприятная ситуация – он буквально между двух огней. У него выбор: быть президентом-террористом или л*хом", – констатировал Шейтельман.
Путин в сложной ситуации после гибели Пригожина: смотрите видео 24 Канала
В то же время, тезисы о "восстановлении власти" Путина путем уничтожения Пригожина означают лишь укрепление диктатора как бандита, а не президента.
Какие версии гибели Пригожина
Реальные версии только две – либо бомба внутри самолета, либо ПВО снаружи. Если же это ракета, то приказать такое мог только Путин.
Это называется международным терроризмом. К ордеру на арест за депортацию детей добавляется еще и международный терроризм,
– отметил Шейтельман.
Но теперь диктатор станет изгоем не только для Европы, но и для Китая и Индии.
Если причиной авиакатастрофы стала заложенная взрывчатка, то к этому могут быть причастны российские спецслужбы. Тогда возникает вопрос о том, кто реально управляет страной-агрессором.Что показала экспертиза тела Пригожина, причастен ли Путин и что будет с вагнеровцами – в нашем телеграме.
Самолет Пригожина разбился в Тверской области: последние новости
- В ряде российских СМИ сообщили, что тела главы ЧВК "Вагнера" и его "правой руки" Дмитрия Уткина вроде бы идентифицировали. Кроме них, на борту было еще восемь человек.
- Однако западные спецслужбы требуют больше времени для подтверждения смерти Пригожина. Председатель Объединенного комитета начальников штабов США, генерал Марк Милли отметил, что в случае подтверждения гибели главы ЧВК "Вагнера" будут последствия во всех местах, где находятся его наемники.
- В британской разведке считают, что вагнеровцы после смерти своего лидера постараются найти нового. Но они могут столкнуться со сложностями.