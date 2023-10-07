Сплошной бред, – экс-агент КГБ о версии смерти Пригожина от Путина

Комментируя гибель Евгения Пригожина, Владимир Путин заявил, что в телах жертв якобы обнаружили обломки ручных гранат. Очевидно, что президент России пытался поставить точку в этом деле.

Экс-работник КГБ и Службы внешней разведки России Сергей Жирнов сказал 24 Каналу, что история с бывшим руководителем ЧВК "Вагнера" завершится еще нескоро.

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"Все понимают, что Пригожина убил Путин. Все понимают, каким именно способом. Я больше склонялся к истории с заложенной бомбой на борту", – отметил Жирнов.

Помимо версии со взрывчаткой внутри самолета, также рассматривают работу российской противовоздушной обороны.

Пытаясь оправдаться, Путин хотел унизить руководство ЧВК "Вагнера". Так, президент страны-агрессора отметил, что тела не проверяли на наличие наркотиков или алкоголя, хотя "надо было". Он также добавил, что в офисе пригожинской компании в Петербурге обнаружили пять килограммов кокаина.

Почему история с Пригожиным будет продолжаться

"В любом случае есть социологические опросы, по которым от четверти до трети россиян не верят в гибель Пригожина. Есть несколько экспертов, которые считают, что Пригожин жив-здоров, находится в Венесуэле и ожидает возвращения на политическую арену России", – заметил Жирнов.

По его словам, в компании Пригожина работали три человека с идентичными именами – глава ЧВК "Вагнера" заставил их поменять. Если кто-нибудь из них выдвинет свою кандидатуру в президенты России, для Путина это станет настоящим ударом.

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