Експрацівник КДБ і Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Жирнов сказав 24 Каналу, що історія з колишнім очільником ПВК "Вагнера" завершиться ще нескоро.
До вашої уваги В тілах знайшли уламки гранати, в офісі – кокаїн, – Путін про смерть Пригожина та його посіпак
"Усі розуміють, що Пригожина вбив Путін. Усі розуміють, яким саме способом. Я більше схилявся до історії із закладеною бомбою на борту", – зазначив Жирнов.
Намагаючись виправдатись, Путін водночас хотів принизити керівництво ПВК "Вагнера". Так, президент країни-агресорки зазначив, що тіла не перевіряли на наявність наркотиків чи алкоголю, хоча "треба було". Він також додав, що в офісі пригожинської компанії в Петербурзі знайшли п'ять кілограмів кокаїну.
Чому історія з Пригожиним триватиме
"У будь-якому разі є соціологічні опитування, за якими від чверті до третини росіян не вірять у загибель Пригожина. Є кілька експертів, які вважають, що Пригожин живий-здоровий, перебуває у Венесуелі і чекає повернення на політичну арену Росії", – зауважив Жирнов.
За його словами, у компанії Пригожина працювали три особи з ідентичними іменами – очільник ПВК "Вагнера" змусив їх поміняти. Якщо хтось із них висуне свою кандидатуру в президенти Росії, для Путіна це стане справжнім ударом.
Пригожин навіть мертвим непокоїтиме Путіна: дивіться відео 24 Каналу
Загибель Пригожина: останні новини
- Ватажок вагнерівців 23 серпня розбився на власному літаку у Тверській області. Разом з ним на борту перебувало ще дев'ять осіб – усі загинули.
- Багато кажуть про причетність до авіатрощі Владіміра Путіна, який дуже перелякався під час заколоту вагнерівців 23–24 червня. Так вважає і президент України Володимир Зеленський.
- До слова, у мережі з'явився заповіт Євгенія Пригожина. Згідно з документом, усе майно "кухаря Путіна" перейшло до його сина Павла.