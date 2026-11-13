Обрушилась бетонная плита: в Запорожье во время разбора завалов погиб спасатель

В Запорожье 13 ноября во время ликвидации последствий российского удара погиб сотрудник спасательной службы "Кобра". На мужчину, работавшего на месте разрушений жилого дома, обрушилась тяжелая бетонная плита.

Как сообщил Михаил Семикин, исполняющий обязанности главы Запорожской ОВА, трагедия произошла во время демонтажа опасных конструкций здания, которое ранее было повреждено в результате вражеского удара.

Что известно о трагедии

Специалист проводил неотложные работы непосредственно в зоне разрушений, когда произошло внезапное падение массивного элемента перекрытия.

Люди, которые ежедневно рискуют собой, чтобы спасать других, сами оказываются в смертельной опасности,

– подчеркнул Семикин и выразил соболезнования родственникам, близким и коллегам погибшего сотрудника аварийной службы.

Во время ликвидации последствий атак украинские спасатели постоянно находятся под смертельной угрозой. В частности, 2 ноября в Запорожской области вражеский обстрел унес жизни двух сотрудников ГСЧС, среди которых был 44-летний мастер-сержант службы гражданской защиты Алексей Сущевский.

А 11 ноября в городе Яготин Киевской области во время повторной вражеской атаки погибли сотрудники ГСЧС, двое пожарных, которые ликвидировали последствия предыдущего удара.