Гильермо дель Торо снимет хоррор-сериал для Netflix
Netflix и Гильермо дель Торо договорились о съемках сериала под названием "10 после полуночи" ( "10 After Midnight").
Подробности проекта создатели пока не раскрывают, однако известно, что сериал станет антологией ужасов, сообщает издание Deadline со ссылкой на Netflix.
Читайте также: В сети появился первый трейлер фильма о группе Queen: видео
Гильермо дель Торо
Также известно, что каждый эпизод сериала будет посвящен отдельной истории.
Дель Торо напишет сценарий и самостоятельно снимет несколько серий – в других эпизодах он будет выступать в качестве куратора других авторов. Одна из важных идей дель Торо – привлечь к проекту молодых режиссеров и сценаристов, которые смогут вдохнуть в жанр хоррора новую жизнь.
Продюсером картины станет Джордж Майлз Дэйл, который ранее работал с дель Торо над фильмом "Форма воды", который в этом году получил "Оскар" как лучший фильм.
Дата премьеры сериала пока неизвестна.
Выбор редакции
-
Путину льстят прямые переговоры с США в формате "Волкер-Сурков", – политологсегодня , 18:05
-
Неожиданные фамилии: Коломойский рассказал о своих фаворитах на президентских выборахсегодня , 17:10
-
Демонстрация власти и слабых сторон режима Путина: западные СМИ об открытии Крымского мостасегодня , 16:01