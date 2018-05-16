Гильермо дель Торо снимет хоррор-сериал для Netflix

Netflix и Гильермо дель Торо договорились о съемках сериала под названием "10 после полуночи" ( "10 After Midnight").

Подробности проекта создатели пока не раскрывают, однако известно, что сериал станет антологией ужасов, сообщает издание Deadline со ссылкой на Netflix.

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Гильермо дель Торо

Также известно, что каждый эпизод сериала будет посвящен отдельной истории.

Дель Торо напишет сценарий и самостоятельно снимет несколько серий – в других эпизодах он будет выступать в качестве куратора других авторов. Одна из важных идей дель Торо – привлечь к проекту молодых режиссеров и сценаристов, которые смогут вдохнуть в жанр хоррора новую жизнь.

Продюсером картины станет Джордж Майлз Дэйл, который ранее работал с дель Торо над фильмом "Форма воды", который в этом году получил "Оскар" как лучший фильм.

Дата премьеры сериала пока неизвестна.