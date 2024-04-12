Террорист Гиркин просится на фронт: почему Путин боится его отпустить

Жена Игоря Гиркина (Стрелкова), который сейчас находится в тюрьме России по экстремистской статье, заявила в телеграме, что его якобы утвердили на должность "командира" псевдореспублики в оккупированной Донецкой области. Адвокат Гиркина уверен, что его могут отпустить.

Ольга Романова, глава фонда “Русь сидящая”, сказала 24 Каналу, что Игорь Гиркин не просто так просится на войну. Он хочет получить помилование или оправдательный приговор.

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У Гиркина есть план

Он вроде бы хочет, чтобы Путин позвонил в суд – и суд принял решение. Однако такое развитие событий трудно назвать "судебным решением".

Конечно, вряд ли Гиркин куда-то пойдет, но все зависит от того, куда его дальше решит использовать администрация президента России. Захочет использовать – будет использовать,

– сказала Ольга Романова.

По ее словам, Гиркин имеет популярность в псевдореспубликах. А поскольку Путину после пригожинского мятежа новые популярные лидеры вообще не нужны, его туда никто не пустит.

В июне 2023 года основатель и глава ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин заявил о том, что военными минобороны России был нанесен удар по лагерям ЧВК "Вагнера", где погибло много бойцов.

Что известно об Игоре Гиркине (Стрелкове)

Гиркин – российский террорист, военный преступник. Участник российской войны против Украины в Крыму, на Донбассе и во время вторжения 2022 года на стороне России.

В 2019 году Нидерланды объявили Гиркина в международный розыск как лицо, причастное к сбиванию Боинга МН17. 17 ноября 2022 года признан Гаагским трибуналом виновным в сбивании Боинга МН17. Заочно приговорен к пожизненному заключению.

В августе 2023 года Гиркин написал письмо из российского СИЗО, в котором решил баллотироваться в президенты России весной 2024 года.

25 января 2024 года получил в России четыре года колонии за два сообщения в телеграм-канале, которые российские власти признали экстремистскими.