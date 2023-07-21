"Гиркин мог планировать убийство Шойгу": цель просчитана и коварна

Игорь Гиркин мог планировать убийство министра обороны России Сергея Шойгу. Вместе с террористом, предположительно, работает отставной полковник ГРУ Владимир Квачков.

Об этом 24 Каналу рассказал российский оппозиционный политик Вячеслав Мальцев. Как известно, 21 июля Гиркина задержали в России.

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"Группа Гиркин – Квачков интегрирована в разные структуры. Те люди, которые предлагали мне убить Шойгу, как раз представители народного ополчения Минина и Пожарского", – сказал Мальцев.

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Кроме них, в уничтожении Шойгу заинтересованы многие. Прежде всего, речь идет о спецподразделениях, которых бросили на мины в первые дни вторжения.

Зачем Гиркин хотел убить Шойгу

Если бы Стрелков с сообщниками смог убить Шойгу, он не занял бы его место. У террориста были свои планы.

"Цель только одна – осуществить акцию, которая записала бы их в аналог каких-то там "патриотов"", – констатировал Мальцев.

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Игоря Гиркина обвинили в экстремизме. Известно, что его уже доставили в суд. Следствие просит арестовать террориста.

Стрелкова задержали именно теперь, потому что, вероятно, он перешел границу в критике Путина. В частности, комментируя очередной удар по Крымскому мосту, террорист назвал диктатора "трусливым бездарем".

В украинской разведке уже отреагировали на задержание Гиркина. Там считают, что противостояние между башнями Кремля переходит в активную фазу. После мятежа Пригожина соответствующие процессы начали выходить наружу.

Российский диктатор Владимир Путин ценит лояльность, а Шойгу и Герасимов уже продемонстрировали свою преданность, в отличие от Пригожина-изменника. Поэтому заменить Шойгу – почти то же, что признать правоту Пригожина, а этого Путин не допустит.