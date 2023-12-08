"Амнистируют", как и "Повара": Гиркин боится повторить судьбу Пригожина

Бывший офицер ФСБ Игорь Гиркин (Стрелков) находится в российском СИЗО. Террорист заявил, что ожидает обвинительного приговора, но еще больше боится, что его убьют.

Гиркин заявил о страхе, что может повторить судьбу экслидера ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина, погибшего в авиакатастрофе. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на росСМИ.

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Заявления Гиркина

Преступник считает, что спусковым крючком для его ареста стала внешняя и внутренняя нестабильность России, то, что власть ощущает свое шаткое положение.

Мой арест произошел месяц после мятежа Пригожина. Больше всего я боюсь, что вместо обычного уголовного наказания меня "амнистируют" так, как и Повара (Пригожина – 24 Канал),

– отметил террорист Гиркин.

Мужчина также отметил, что после вынесения приговора для него не останется места на Земле, где он признавался законопослушным гражданином.

На Западе я уже признан террористом после приговора Гаагского трибунала. А на родине меня, видимо, ждет сомнительная слава экстремиста,

– выразился Гиркин

Что известно о преступнике Гиркине: основные новости

21 июля российские СМИ сообщили о задержание Гиркина по статье об "экстремизме". Задержание Гиркина якобы производилось по заявлению бывшего вагнеровца.

По данным росСМИ, на террориста написали 12 заявлений с обвинениями в экстремизме и дискредитации российской армии.

В 2022 году в Нидерландах суд по делу сбивания самолета рейса MH17 присудил пожизненное заключение Игорю Гиркину. Политолог Игорь Чаленко заявил, что Стрелков – это инструмент ФСБ России, выполняющий все их приказы.

Однако действия террориста Гиркина не перестают удивлять. Игорь Стрелков-Гиркин решил баллотироваться в президенты России весной 2024г. Известно, что Гиркин заявил о своем "самовыдвижении" кандидатом в президенты России в письме из СИЗО. Он убежден, что "лучше" Путина.

Главарь ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин разбился на самолете 23 августа 2023 года. Самолет, принадлежавший Пригожину, упал в Тверской области. Смерть преступника подтвердили по российскому телевидению.