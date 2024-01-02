В России гирлянды устроили бунт: пишут "Слава Украине" и доводят владельцев до суда
В России умные гирлянды внезапно решили определить свою политическую позицию, что подставило их владельцев. В окнах россиян вместо новогоднего поздравления светилась надпись "Слава Украине".
В отношении одного из россиян уже возбудили уголовное производство – теперь суд будет разбираться, сажать владельца или российскую гирлянду. По словам мужчины, он просто скачал не ту прошивку.
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Бунт умных гирлянд
Российские СМИ сообщают, что в Новый год на одну из семей Великого Новгорода составили протокол за дискредитацию российской армии. У них на балконе светилась гирлянда с надписью "Слава Украине" на украинском языке. Соседи вызвали полицию.
Хозяин квартиры заявил, что гирлянда была подключена к вай-фаю и сначала на ней высвечивалась другая надпись – "С Новым годом". Но внезапно, в полночь, сама по себе новогодняя надпись изменилась и на гирлянде появился лозунг "Слава Украине". Россиянин рассказал, что он отдельно заказал детали, после чего загрузил на нее "криминальную" прошивку из интернета.
Впоследствии стало известно, что это не единичная проблема и несколько подобных случаев фиксировались на других территориях. Россияне начали предполагать, что автор прошивки заложил автоматическое изменение лозунга.
Гирлянда транслирует "Слава Украине": смотрите видео
Россия и война: новости
- Украинские хакеры сломали российского провайдера "Сибирский медведь", в результате чего вместо традиционного обращения Путина жители семи регионов стали свидетелями "откровенного выступления". Российский президент рассказывал о безумных потерях российской армии, бессмысленных расходах на войну, провальной миграционной политике и других неудачах Кремля.
- В первый день Нового года Путин посетил военный госпиталь, где встретился со своими ранеными на войне оккупантами и наговорил бред. Он начал рассказывать, что Украина не враг России, однако сразу после этого начал угрожать "местью" – ударами по площадям Киева.
- Утром 2 января российские пропагандисты начали распространять информацию, что ВСУ ударили по одному из сел Воронежской области. Несмотря на истерические крики так называемых "журналистов", местный руководитель подтвердил, что там упала российская ракета. Люди там остались "без всего".