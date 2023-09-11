Чтобы продемонстрировать солидарность: глава МИД Германии приехала в Киев

В Украине идет полномасштабная война, однако это не пугает чиновников стран наших партнеров. В частности, глава МИД Германии прибыла в украинскую столицу.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок 11 сентября прибыла в Киев. Она приехала в Украину в четвертый раз с момента начала полномасштабной войны.

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Цель визита – продемонстрировать солидарность

Как предполагает Der Spiegel, цель приезда министерши – продемонстрировать солидарность с Украиной, ведь уже через неделю начнется Генеральная Ассамблея ООН в Нью-Йорке.

Бербок подчеркнула, что Берлин продолжает поддерживать Киев на пути в Евросоюз. В то же время, она подчеркнула необходимость реформ, в частности, борьбы с коррупцией.

Украина защищает свободу всех нас с огромным мужеством и решительностью. Так же как Украина стоит за нами, она может полагаться и на нас. Мы понимаем, что расширение ЕС является необходимым геополитическим следствием войны России, и будем решительно поддерживать Украину на ее пути в Европейский Союз.

– сказала глава МИД Германии.

Бербок также отметила, что Берлин хочет еще больше поддерживать энергосистему Украины, чтобы "семьям не приходилось опасаться за свое энергоснабжение при свечах".

Украина – Германия: развитие отношений двух государств