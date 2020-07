Новый глава НБУ Кирилл Шевченко внес правки в свою декларацию о доходах. Он добавил информацию о счете в швейцарском банке, а также наличие дорогих часов Rolex и Breguet. В целом изменения появились в семи разделах.

Кирилл Шевченко, которого Верховная Рада 16 июля назначил новым главой Национального банка Украины, в этот же день опубликовал свою декларацию о доходах. Однако 21 июля он декларацию отредактировал, пишет "Новое время".

Интересно Кирилл Шевченко возглавил НБУ: что о нем известно

Что известно о назначении Шевченко?

1 июля Яков Смолий подал в отставку с поста главы Нацбанка, обосновав свое решение заявлением о систематическим политическим давлением. 3 июля Верховная Рада уволила его, а 16 июля назначил на должность бывшего председателя правления государственного "Укргазбанка" Кирилла Шевченко. Его кандидатуру поддержали 332 народных депутата, 6 выступили "против", 39 – воздержались, 20 – не голосовали.

Какие изменения в декларацию внес Шевченко

В раздел "ценном движимом имуществе" Шевченко, кроме телевизора, добавил трое наручных часов BREGUET. А в разделе "ценное движимое имущество – транспортные средства" чиновник, указал квадроцикл OUTLADER MAX LTD 1000R.

Среди "ценных бумаг" появилось 400 облигаций "Ощадбанка", находящегося в общей собственности семьи Шевченко. Номинальная стоимость одной облигации – 23 686,2 гривен, в целом ценные бумаги стоят 9 474 480 гривен. В декларации Шевченко отметил, что в 2019 году его семья получила по этим облигациям 682 496 гривен.

Кроме этого, в разделе "Доходы, в том числе подарки", кроме выплаты по облигациям "Ощадбанка", есть информация, что семья Шевченко получила проценты от швейцарского банка Lombard Odier and Co LTD – 1 305 350 грн и австрийской страховой компании UNIQA Austria – 11 199 грн.

В "денежных активах" можно увидеть, что семья Шевченко имеет на счету банка Lombard Odier and Co LTD 3 017 396 долларов (что эквивалентно 83,8 миллионам гривен). Также в этом же банке у них хранятся 9 741 евро и 68 783 долларов в глобальном климатическом фонде "Ломбард Одиер". А на счету в Expobank CZ a.s. Шевченко хранит 96 038 евро.

Кроме того, Кирилл Шевченко указал, что владеет наличными:

20 тысяч долларов, 105 тысяч гривен, 10 тысяч евро в его собственности;

15 тысяч евро, 27 тысяч евро, 120 тысяч гривен в собственности жены.

У жены "появились" такие ценности:

трое драгоценных наручных часы Audemar Piguet, два Rolex, по одному CHOPARD и BREGUET;

наручные драгоценные браслеты Messika, VAN CLEEF, JACOB & Co;

три набора гарнитуры из сережек, кольца из драгоценного металла VAN CLEFF;

набор Stephen Webster и Crivelli;

кольцо и два набора серег Crivelli;

сумка Hermes и две шубы Maurizio Braschi;

один браслет и кольцо неизвестной марки.

Также в разделе "финансовые обязательства" глава НБУ указал, что задолжал 236 979 гривен налогов.

Как указано в разделе "нематериальные активы" Шевченко обладает авторским правом на объект "Статья Индекс ипотечного кредитования, как инструмент удешевления ипотечных кредитов".

В предыдущей версии декларации Шевченко самая большая сумма была 14,5 миллиона гривен зарплаты на должности председателя правления "Укргазбанка" и доход в размере 13,3 миллиона гривен от продажи недвижимости.

Что известно о Кирилле Шевченко?

С декабря 2006 по 2009 год возглавлял Государственное ипотечное учреждение. По его инициативе учреждение выпустило гарантированные государством облигации.

Во времена премьерства Тимошенко был ее советником. С 2014 года работал в АБ "Укргазбанк", с мая 2015 избран председателем правления на первом в Украине открытом конкурсе.