Этого режим Путина не переживет: российский оппозиционер назвал главную слабость Кремля
Режим кремлевского диктатора Владимира Путина изо всех сил делает вид будто все "под контролем". Однако на самом деле он очень слаб.
Россияне могут существовать только в двух состояниях: или все хорошо, или все плохо. Об этом 24 Каналу рассказал политолог и социолог из Германии, российский оппозиционер Игорь Эйдман, объяснив, что пока окончательно не наступит катастрофа – россияне будут считать будто у них "все хорошо".
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Что похоронит путинский режим
Именно поэтому россияне не способны отвечать на определенные угрозы и вызовы, преодолевать проблемы. Они будут уговаривать себя, что у них все хорошо до того момента, когда все станет настолько плохо, что изменить или улучшить ситуацию уже будет поздно.
Путинский режим слаб именно этим и тем, что он не выдержит серьезных испытаний. Например, серьезного поражения в войне или серьезного экономического краха,
– сказал российский оппозиционер.
По его словам, к сожалению, пока этого не произошло, хотя все движется в этом направлении. В прошлом году во время мятежа Евгения Пригожина путинский режим уже был на грани краха. Тогда кремлевский режим был абсолютно напуган и не мог ничего сделать.
"Если бы Александр Лукашенко тогда не уговорил Пригожина отступить – 100% началась бы гражданская война в центре Москвы и путинский режим этого не пережил бы. Поэтому следующего такого вызова, как путч Пригожина или большое военное поражение, путинский режим, его власть и вся эта система – не переживут", – подытожил Эйдман.
Новости России: кратко
- Кремль активно усиливает предвыборную кампанию Владимира Путина, в частности диктатор усилил ядерные угрозы и начал фантазировать о "реформах", которые якобы проведет. Так называемые выборы в России или переизбрание Путина на новый срок должны состояться 15 – 17 марта.
- Ядерную "дубинку" Путин вытащил во время обращения к федеральному собранию 29 февраля. Тогда он заявил, мол, "стратегические ядерные силы России находятся в состоянии полной готовности".
- Кроме угроз, глава Кремля наобещал "золотые горы" россиянам. Например, заявил о своем "грандиозном" плане снизить уровень бедности. Сами же россияне не очень этому рады, и даже обеспокоены, не будет ли диктатор расстреливать бедных для этого.