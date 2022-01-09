Украина – в плену непогоды, Россия перебрасывает войска в Казахстан: главные новости 9 января

Украину накрыла непогода: на дорогах гололедица, а некоторые регионы просто засыпало снегом. В Казахтане расправляются с участниками акций протеста, а Россия продолжает перебрасывать в страну свои войска. ЕС признал Россию участником конфликта на Донбассе. Украинский воин получил боевую травму в зоне ООС. Таковы были главные новости 9 января.

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Украина – в плену непогоды

Источник: 24 канал

В ряде регионов Украины 9 января ухудшилась погода: из-за сильных снегопадов и гололеда водителей призывают не выезжать на дороги. У коммунальщиков значительно увеличилось количество работы: они активно расчищали дороги, которые просто парализовало.

В Киеве были проблемы с движением общественного транспорта

Из-за сильных снегопадов в разных частях Киева – проблемы с движением общественного транспорта. Из-за этого водителям приходится менять маршрут. По словам мэра Виталия Кличко, последствия непогоды ликвидировали более 140 единиц специальной техники.



В Киеве расчищали дороги / Изображение с официального портала Киева

В Днепре автомобили "катились" по дорогам

По данным "Информатора", из-за холодного дождя затруднено и движение по дорогам Днепра. Автомобили просто "катились" по дорогам, из-за этого произошло много ДТП. Так на улице Калиновой BMW случайно подтолкнул Hyundai Sonata через перекресток. Машина ударилась в бордюр, а затем и в Hyundai.

Смотрите видео ДТП в Днепре / Видео "Днепр оперативный":

В Харькове дороги превратились в стекло

В Харькове 9 января пошел мокрый снег с дождем. Дороги быстро покрылись гололедом. Очевидцы, например, описывают дорогу на Чугуев как "сплошное скользкое стекло". Из-за этого под областным центром в этом направлении образовались пробки. В сети сообщили, что там уже случилось несколько незначительных аварий.

Видео дороги под Харьковом:

Россия перебрасывает войска в Казахстан

Источник: Минобороны России

5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев призвал страны ОДКБ ввести войска: те сразу откликнулись. Так называемые российские "миротворцы" практически круглосуточно прибывают на казахскую территорию.

В минобороны государства-агрессора уточнили, что для этого создали воздушную группировку из более 70 самолетов Ил-76 и 5 самолетов Ан-124. Также в ведомстве заверяют, что "миротворцы" уже начали охрану "жизненно важных объектов и объектов социальной инфраструктуры".

Смотрите видео, как Россия отправляет свой контингент в Казахстан:

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Россия – сторона конфликта на Донбассе, – ЕС

Источник: Евросоюз

Европа назвала Россию стороной вооруженного конфликта на Востоке Украины. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель отметил, что поэтому любой диалог относительно Украины должен происходить только при участии ее представителей.

Нет сомнения, что Россия является стороной этого конфликта, а не посредником, как она часто утверждает. Наша главная цель – заставить Россию пойти на деэскалацию напряжения,

– сказал Боррель.

При этом Боррель подчеркнул необходимость диалога с Россией. Он отметил, что нужны также сдерживание и решительность в поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины. Глава дипломатии Евросоюза напомнил Москве, что любые действия против Украины будут иметь очень тяжелые последствия для России.

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Боевая травма на Донбассе

Источник: фейсбук штаба ООС

Украинский защитник получил боевую травму 9 января на Донбассе. Воина экстренно госпитализировали в больницу. Ранение, отметили в штабе Операции Объединенных сил, произошло в результате действий врага. Состояние военнослужащего удовлетворительное, как говорят медики.

Что известно о последних потерях на Донбассе: