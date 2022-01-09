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Значно більше тут "Дороги як суцільне скло": міста України накрила негода – промовисті кадри

Україна – в полоні негоди

Джерело: 24 канал

У низці регіонів України 9 січня погіршилася погода: через сильні снігопади та ожеледицю водіїв закликають не виїжджати на дороги. У комунальників значно збільшилась кількість роботи: вони активно розчищали дороги, які просто паралізувало.

У Києві були проблеми з рухом громадського транспорту

Через сильні снігопади у різних частинах Києва – проблеми з рухом громадського транспорту. Через це водіям доводиться змінювати маршрут. За словами мера Віталія Кличка, наслідки негоди ліквідовували понад 140 одиниць спеціальної техніки.

В Києві розчищали дороги / Зображення з офіційного порталу Києва

У Дніпрі автомобілі "котились" по дорогах

За даними "Інформатора", через холодний дощ ускладнений і рух й дорогами Дніпра. Автомобілі просто "котились" по дорогах, через це сталось багато ДТП. Так на вулиці на вулиці Калиновій BMW випадково підштовхнув Hyundai Sonata через перехрестя. Машина вдарилася у бордюр, а потім й у Hyundai.



Дивіться відео ДТП у Дніпрі / Відео "Днепр оперативный":

У Харкові дороги перетворились на скло

У Харкові 9 січня пішов мокрий сніг з дощем. Дороги швидко вкрилися ожеледдю. Очевидці, наприклад, описують дорогу на Чугуїв як "суцільне слизьке скло". Через це під обласним центром у цьому напрямку утворилися затори. У мережі повідомили, що там вже трапилося кілька незначних аварій.

Відео дороги під Харковом:

Росія перекидає війська у Казахстан

Джерело: міноборони Росії

5 січня президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв запросив у країн ОДКБ ввести війська: ті одразу відгукнулись. Так звані російські "миротворці" практично цілодобово прибувають на казахську територію.

У міноборони держави-агресорки уточнили, що для цього створили повітряне угруповання з понад 70 літаків Іл-76 та 5 літаків Ан-124. Також у відомстві запевняють, що "миротворці" вже розпочали охорону "життєво важливих об'єктів та об'єктів соціальної інфраструктури".

Дивіться відео, як Росія відправляє свій контингент в Казахстан:

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Росія – сторона конфлікту на Донбасі, – ЄС

Джерело: Євросоюз

Європа назвала Росію стороною збройного конфлікту на Сході України. Голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель наголосив, що відтак будь-який діалог щодо України має відбуватися лише за участі її представників.

Немає сумніву, що Росія є стороною цього конфлікту, а не посередником, як вона часто стверджує. Наша головна мета – змусити Росію піти на деескалацію напруги,

– сказав Боррель.

При цьому Боррель підкреслив необхідність діалогу з Росією. Він зауважив, що потрібні також стримування та рішучість у підтримці суверенітету та територіальної цілісності України. Глава дипломатії Євросоюзу нагадав Москві, що будь-які дії проти України матимуть дуже важкі наслідки для Росії.

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Бойова травма на Донбасі

Джерело: фейсбук штабу ООС

Український захисник отримав бойову травму 9 січня на Донбасі. Воїна екстрено госпіталізували до лікарні. Поранення, наголосили у штабі Операції Об'єднаних сил, відбулось внаслідок дій ворога. Стан військовослужбовця – задовільний, як кажуть медики.

Що відомо про останні втрати на Донбасі: