Самые важные новости Украины и мира за сегодня:

Заметьте Зеленский назначил главу ГБР: что известно об Алексее Сухачеве

Джо Байден пообщается с Владимиром Зеленским

Источник: твиттер Владимира Зеленского

Как мы и договорились с нашим стратегическим партнером – США, ничего об Украине без Украины. Запланировали в воскресенье очередные переговоры с Джо Байденом, чтобы скоординировать наши шаги ради мира в Украине и безопасности в Европе,

– написал Владимир Зеленский.

Кстати, перед этим журналистка Associated Press написала, что представитель Белого дома сказал:

Джо Байден еще раз подтвердит поддержку США территориальной целостности и суверенитета Украины;

обсудит с Владимиром Зеленским войска России на границе страны;

а также подготовку к будущим дипломатическим контактам с Москвой, которые должны помочь снизить эскалацию.

Обратите внимание! 9 декабря состоялся телефонный разговор президентов США и Украины. Тогда лидеры стран общались через два дня после видеоконференции главы Штатов с президентом России Владимиром Путиным. Глава ОП Андрей Ермак заявил, что Джо Байден подтвердил оказание необходимой помощи от США Украины для усиления обороноспособности и заявил о готовности ввести жесткие санкции против России в случае полномасштабного вторжения.

Государство будет регулировать цены на продукты из-за резкого роста стоимости газа

Источник: Кабмин

Кабмин 30 декабря принял решение регулировать цены на масло и батон из-за роста цены на газ. В частности товары добавили в перечень таких, которые имеют существенную социальную значимость. Соответствующее регулирование будет действовать, пока продлится карантин, вызванный пандемией коронавируса COVID-19.

Батон и подсолнечное масло оказались в списке пищевых продуктов, подорожание которых нужно заранее декларировать. В то же время теперь на ржано-пшеничный хлеб и батон запрещено устанавливать наценку, превышающую 10%,

– говорится в сообщении.

Кстати, к этому времени в списке были гречневая крупа, сахар-песок, пшеничная мука высшего сорта и вермишель из нее, молоко пастеризованное жирностью 2,5%, хлеб ржано-пшеничный, яйца куриные категории С1, тушка куриная, вода минеральная негазированная, масло сливочное жирностью 7%.

Обратите внимание! Перед этим премьер Денис Шмыгаль заявил, что Кабмин работает над разработкой механизмов, которые позволят поддержать производителей социальных продуктов и хлебопекарей. По словам премьера, на фоне мирового кризиса производители рассматривают вопрос повышения цен. Именно поэтому организовали консультации непосредственно с бизнесом.

Кремль и Белый дом отчитались о разговоре Путина и Байдена

Источник: 24 канал

Владимир Путин и Джо Байден пообщались по телефону вечером 30 декабря. Говорили примерно час. Только впоследствии по результатам разговора помощник главы Кремля Юрий Ушаков заявил, что стороны к переговорам подготовились хорошо, поэтому диалог был серьезным. В частности, Джо Байден, по словам Москвы:

заверил, что США не намерены размещать в Украине ударные наступательные вооружения;

предупредил о санкциях, которые будут от Запада в сторону России, если та пойдет на эскалацию в отношении Украины;

заявил, что ядерную войну нельзя начинать, и нельзя выиграть;

якобы согласился, что у переговоров о "гарантиях безопасности" должен быть результат.

В Штатах, по результатам переговоров, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила:

Джо Байден призвал Россию к деэскалации напряжения в отношениях с Украиной;

четко объяснил, что США и их союзники ответят решительно на вторжение в Украину;

также президент США выразил надежду, что дипломатические переговоры в начале 2022 года по стратегической стабильности будут результативными;

отметил, что прогресс в этих переговорах может быть только в условиях деэскалации, а не эскалации.

США заверили, что продолжат следить за силами России и подготовкой к "любым решениям Путина в отношении Украины".

Сергей Лавров пригрозил Украине

Источник: 24 канал

В Кремле боятся, что США проигнорируют их документ о "гарантиях безопасности" в отношении НАТО. Из-за этого министр иностранных дел России традиционно прибег к угрозам.

Он заявил, что якобы США и НАТО должны предоставить ответ на документ Кремля "в разумный срок". Вместе с тем его отсутствие будут принимать как "агрессивную линию".

Россия будет вынуждена принимать все необходимые меры для обеспечения стратегического баланса и устранения неприемлемых угроз нашей безопасности,

– заявил Лавров.

Он также заверил, что якобы МИД не даст "замотать инициативы в бесконечных дискуссиях", зато хотят, чтобы в переговорах обязательно принимали участие американские военные.

Обратите внимание! В начале декабря Владимир Путин потребовал от Штатов "гарантий безопасности" для России. После этого Джо Байден ответил Путину, что никто не имеет права диктовать Альянсу, кому становиться его членами. После этого в МИД России выпустили документ по проектам договоров с США и НАТО о гарантиях безопасности. В частности, страна-оккупант требует от НАТО обязательств не принимать Украину в Альянс.

Николай Азаров через Окружной админсуд хочет избавиться от санкций СНБО

Источник: ОАСК

Скандальный Окружной админсуд зарегистрировал иск Николая Азарова, который хочет избавиться от санкций СНБО. Истец Николай Азаров подал иск на Службу безопасности Украины и Совет национальной безопасности и обороны Украины.

Среди требований иска – признать противоправной бездеятельность СБУ,

– говорится на сайте.

Последнее заключается, по мнению Азарова, в невнесения в СНБО предложения об отмене в отношении него санкций.

Кроме того, премьер времен Януковича хочет обязать СБУ внести в СНБО такие предложения. В частности говорится об исключении пункта 2 из приложения первого решения СНБО, где говорится о применении и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции). Санкции введены в действие указом Президента Украины от 9 апреля 2021 года.

Также Николай Азаров просит суд признать:

противоправной бездеятельность СНБО относительно непринятия решения об отмене санкций в отношении него;

а также обязать Совет национальной безопасности и обороны Украины принять это решение.

Коротко о деле Азарова

Именно благодаря действиям Азарова, беглый президент Янукович в 2010 году подписал документы в Харькове, согласно которым, срок пребывания Черноморского флота России в Севастополе продлили с 2017 до 2042 года.

20 октября 2021 года Печерский районный суд города Киева избрал Николаю Азарову меру пресечения в виде содержания под стражей.

Впоследствии в октябре 2021 года Николай Азаров подал апелляцию на решение суда о его заочном аресте из-за подозрения в государственной измене.

Весь мир встречает Новый 2022 год

Весь мир встречает 2022 год. В некоторых странах куранты уже пробили полночь. В частности первыми Новый год встретили на Острове Рождества. Там 2022 начался в 13 часов по Киеву.

Украину с Новым годом поздравил премьер Денис Шмыгаль. Он призвал подвести итоги 2021 года и загадать новые желания.

Чиновник подчеркнул, что сейчас – самое время с удовольствием вспомнить памятные события уходящего года, подвести итоги и загадать новые желания. Он вспомнил спортсменов, изобретателей, ученых, предпринимателей и художников и поблагодарил их за то, что прославляют Украину и меняют ее к лучшему.

Кланяюсь перед военнослужащими, врачами, спасателями, правоохранителями, которые ежедневно защищают нас,

– добавил Шмыгаль.

Кстати, интересно, что накануне Нового года:

хор вокальной академии в Мексике записал свою версию украинской песни "Щедрик";

полярники со станции "Академик Вернадский" поздравили украинцев с наступающими праздниками;

одесские автомобилисты образовали елку из автомобилей.

Важно! Накануне Нового года и Рождества военные ВСУ обратились к украинцам. Пока мы будем праздновать в своих городах, они будут оберегать наш покой на фронте. Подробнее читайте по ссылке.

Поздравление с Новым годом Владимира Зеленского: где смотреть

Президент Владимир Зеленский в этом году уже в третий раз обратится к украинцам с новогодним поздравлением. В последние минуты 2021 года поздравление главы государства будут транслировать ряд каналов.

Поздравление Зеленского с новым 2022 годом начнется 31 декабря в 23:45. Продлится оно до 1 января 00:00. Посмотреть его можно будет на официальной странице Офиса Президента в фейсбук, а также на:

24 канале – с 23:45;

UA.Первый – 23:45;

ICTV — с 23:55;

СТБ – с 23:50.

Новый год начали встречать по всему миру – смотрите видео