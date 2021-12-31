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Джо Байден поспілкується з Володимиром Зеленським

Джерело: твітер Володимира Зеленського

Як ми й домовилися з нашим стратегічним партнером – США, нічого про Україну без України. Запланували в неділю чергові перемовини з Джо Байденом, щоб скоординувати наші кроки заради миру в Україні та безпеки у Європі,

– написав Володимир Зеленський.

До речі, перед цим журналістка Associated Press написала, що представник Білого дому сказав:

Джо Байден ще раз підтвердить підтримку США територіальної цілісності та суверенітету України;

обговорить із Володимиром Зеленським війська Росії на кордоні країни;

а також підготовку до майбутніх дипломатичних контактів із Москвою, які мають допомогти знизити ескалацію.

Зверніть увагу! 9 грудня відбулась телефонна розмова президентів США та України. Тоді лідери країн спілкувались через два дні після відеоконференції очільника Штатів з президентом Росії Володимиром Путіним. Глава ОП Андрій Єрмак заявив, що Джо Байден підтвердив надання необхідної допомоги від США для України для посилення обороноздатності та заявив про готовність ввести жорсткі санкції проти Росії у випадку повномасштабного вторгнення.

Держава регулюватиме ціни на продукти через різке зростання вартості газу

Джерело: Кабмін

Кабмін 30 грудня ухвалив рішення регулювати ціни на олію та батон через зростання ціни на газ. Зокрема товари додали до переліку таких, що мають істотну соціальну значущість. Відповідне регулювання діятиме, поки триватиме карантин, спричинений пандемією коронавірусу COVID-19.

Батон та соняшникова олія опинилися у списку харчових продуктів, подорожчання яких потрібно заздалегідь декларувати. Водночас тепер на житньо-пшеничний хліб та батон заборонено встановлювати націнку, яка перевищує 10%,

– мовиться у повідомленні.

До речі, до цього часу в списку були гречана крупа, цукор-пісок, пшеничне борошно вищого гатунку та вермішель з неї, молоко пастеризоване жирністю 2,5%, хліб житньо-пшеничний, яйця курячі категорії С1, тушка куряча, вода мінеральна негазована, масло вершкове жирністю 7%.

Зверніть увагу! Перед цим прем'єр Денис Шмигаль заявив, що Кабмін працює над розробкою механізмів, які дозволять підтримати виробників соціальних продуктів та хлібопекарів. За словами прем'єра, на тлі світової кризи виробники розглядають питання підвищення цін. Саме тому організували консультації безпосередньо з бізнесом.

Кремль і Білий дім відзвітували про розмову Путіна й Байдена

Джерело: 24 канал

Володимир Путін та Джо Байден поспілкувалися телефоном увечері 30 грудня. Говорили приблизно годину. Тільки згодом за результатами розмови помічник очільника Кремля Юрій Ушаков заявив, що сторони до перемовин підготувалися добре, тож діалог був серйозним. Зокрема, Джо Байден, за словами Москви:

запевнив, що США не мають наміру розташовувати в Україні ударні наступальні озброєння;

попередив про санкції, які будуть від Заходу у бік Росії, якщо та піде на ескалацію щодо України;

заявив, що ядерну війну не можна починати, і не можна виграти;

нібито погодився, що у переговорів про "гарантії безпеки" має бути результат.

У Штатах, за результатами перемовин, речниця Білого дому Джен Псакі повідомила:

Джо Байден закликав Росію до деескалації напруги у відносинах з Україною;

чітко пояснив, що США та їхні союзники відповідатимуть рішуче на вторгнення в Україну;

також президент США висловив сподівання, що дипломатичні перемовини на початку 2022 року щодо стратегічної стабільності будуть результативними;

зазначив, що прогрес у цих перемовинах може бути тільки в умовах деескалації, а не ескалації.

США запевнили, що продовжать стежити за силами Росії та підготовкою до "будь-яких рішень Путіна щодо України".

Сергій Лавров пригрозив Україні

Джерело: 24 канал

У Кремлі бояться, що США проігнорують їхній документ про "гарантій безпеки" щодо НАТО. Через це міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров знову вдався до погроз.

Він заявив, що нібито США та НАТО мають надати відповідь на документ Кремля "у розумний термін". Натомість, її відсутність прийматимуть як "агресивну лінію".

Росія буде змушена вживати всіх необхідних заходів для забезпечення стратегічного балансу та усунення неприйнятних загроз нашій безпеці,

– заявив Лавров.

Він також запевнив, що нібито МЗС не дасть "замотати ініціативи у нескінченних дискусіях", натомість хочуть, щоб у переговорах обов'язково брали участь американські військові.

Зверніть увагу! На початку грудня Володимир Путін почав вимагати від Штатів "гарантій безпеки" для Росії. Після цього Джо Байден відповів Путіну, що ніхто не має права диктувати Альянсу, кому ставати його членами. Після цього у МЗС Росії випустили документ з проєкти договорів з США та НАТО про гарантії безпеки. Зокрема, країна-окупантка вимагає від НАТО зобов'язань не приймати Україну в Альянс.

Микола Азаров через Окружний адмінсуд хоче позбутися санкцій РНБО

Джерело: ОАСК

Скандальний Окружний адмінсуд зареєстрував позов Миколи Азарова, який хоче позбутися санкцій РНБО. Позивач Микола Азаров подав позов до Служби безпеки України та Ради національної безпеки і оборони України.

Серед вимог позову – визнати протиправною бездіяльність СБУ,

– мовиться на сайті.

Остання полягає, на думку Азарова, у невнесення до РНБО пропозиції про скасування щодо нього санкцій.

Окрім того, прем'єр часів Януковича хоче зобов'язати СБУ внести до РНБО такі пропозиції. Зокрема мовиться про виключення пункту 2 з додатку першого рішення РНБО, де мовиться про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій). Санкції введені в дію указом Президента України від 9 квітня 2021 року.

Також Микола Азаров просить суд визнати:

протиправною бездіяльність РНБО щодо неприйняття рішення про скасування санкцій щодо нього;

а також зобов'язати Раду національної безпеки і оборони України ухвалити це рішення.

Коротко про справу Азарова

Саме завдяки діям Азарова, президент-утікач Янукович у 2010 році підписав документи в Харкові, згідно з якими, термін перебування Чорноморського флоту Росії в Севастополі подовжили з 2017 до 2042 року.

20 жовтня 2021 року Печерський районний суд міста Києва обрав Миколі Азарову запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Згодом у жовтні 2021 року Микола Азаров подав апеляцію на рішення суду про його заочний арешт через підозру в державній зраді.

Увесь світ зустрічає Новий 2022 рік

Увесь світ зустрічає 2022 рік. У деяких країнах куранти вже пробили північ. Зокрема першими Новий рік зустріли на Острові Різдва. Там 2022 почався о 13 годині за Києвом.

Україну з Новим роком привітав прем'єр Денис Шмигаль. Він закликав підбити підсумки 2021 року та загадати нові бажання.

Урядовець підкреслив, що зараз – саме час з приємністю згадати пам'ятні події року, який минає, підбити підсумки та загадати нові бажання. Він згадав спортсменів, винахідників, науковців, підприємців та митців й подякував їм за те, що прославляють Україну та змінюють її на краще.

Вклоняюсь перед військовослужбовцями, лікарями, рятувальниками, правоохоронцями, які щодня боронять нас,

– додав Шмигаль.

До речі, цікаво, що напередодні Нового року:

хор вокальної академії в Мексиці записав свою версію української пісні "Щедрик";

полярники зі станції "Академік Вернадський" привітали українців з прийдешніми святами;

одеські автомобілісти утворили ялинку з автомобілів.

Важливо! Напередодні Нового року та Різдва військові ЗСУ звернулися до українців. Поки ми святкуватимемо у своїх містах, вони оберігатимуть наш спокій на фронті. Детальніше читайте за посиланням.

Привітання з Новим роком Володимира Зеленського: де дивитись

Президент Володимир Зеленський цього року вже втретє звернеться до українців з новорічним привітанням. В останні хвилини 2021 року привітання глави держави транслюватимуть низка каналів.

Привітання Зеленського з новим 2022 роком розпочнеться 31 грудня о 23:45. Триватиме воно до 1 січня 00:00. Переглянути його можна буде на офіційній сторінці Офісу Президента у фейсбуці, а також на:

24 каналі – з 23:45;

UA.Перший – 23:45;

ICTV — з 23:55;

СТБ — з 23:50.

Новий рік почали зустрічати по всьому світу – дивіться відео