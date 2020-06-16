Первую леди Елену Зеленскую, у которой недавно подтвердили COVID-19, госпитализировали. СБУ принудительно задержала Мангера и привезла в суд. Умер Алексей Порошенко – отец пятого президента. Самому Петру Порошенко грозит арест. Холодницкого собираются "попросить" из САП. Обострение в КНДР. Такими были главные новости вторника, 16 июня.

Госпитализация первой леди

Между тем На Львовщине, где растет количество больных COVID-19, перевозчики без разрешения возобновили междугородные перевозки

Елену Зеленскую, у которой 12 июня подтвердили COVID-19, пришлось госпитализировать. У первой леди раньше не было никаких симптомов заболевания, однако уже 16 июня Офис Президента сообщил о том, что супругу президента забрали в больницу.

Ситуация с Зеленской – свидетельство того, что коронавирус – серьезная болезнь. Если несколько дней назад у первой леди не было никаких симптомов заболевания, то 16 июня у нее диагностировали двустороннее воспаление легких.

К счастью, искусственная вентиляция легких Елене Зеленской не требуется, однако у нее пневмония средней степени тяжести.

В больнице Елена Зеленская находится в изоляции. За ней осуществляется постоянный надзор врачей.

Заметим, что и президента, и детей супругов снова протестировали на COVID-19, заболевание у них не обнаружили.

Задержание Мангера и отмененный суд

Тем временем по делу Стерненко судьи не медлят Суд изменил адрес домашнего ареста Сергею Стерненко

Работники СБУ с самого утра пришли к председателю Херсонского областного совета Владиславу Мангеру – подозреваемому в заказе убийства активистки Екатерины Гандзюк.

Раньше он отказывался прибыть на судебное заседание об изменении ему меры пресечения, поскольку, мол, болен и находится в Херсоне в больнице. Впрочем, суд разрешил привезти подозреваемого принудительно.

Так, в 7 утра силовики пришли к Мангеру и сразу же задержали его. Его привезли в Печерский районный суд Киева, где должны были избрать меру пресечения.

Прокуратура ходатайствовала, чтобы суд принял Мангера под стражу без права на внесение залога.

Впрочем, произошло не так, как думалось: после заявления защиты об отводе судей заседание перенесли. Когда произойдет новое – пока тоже неизвестно.

После этого Мангер уехал из суда вместе с адвокатами на собственном автомобиле.

Смерть Порошенко-старшего

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На 84 году жизни скончался Алексей Порошенко – отец пятого украинского президента Петра Порошенко. Накануне у мужчины случился инсульт.

11 июня у умершего был день рождения. Следовательно, Петр Порошенко трогательно поздравил его в фейсбуке. После смерти отца, он не менее трогательно с ним попрощался.

Ты был лучшим в мире отцом, другом и учителем. Покойся с миром, тату…

– написал Петр Порошенко.

Свои соболезнования по поводу смерти отца пятому президенту Петру Порошенко и его жене выразили немало украинских политиков и известных деятелей.

Что известно об Алексее Порошенко: коротко

Он родился 11 июня 1936 года в Румынии.

Учился во Львовском сельскохозяйственном институте. Получил специальность инженера-механика механизации трудоемких процессов в сельском хозяйстве.

После завершения учебы поехал на малую родину в Болград Одесской области инженером Гостехнадзора.

В Болграде родился его второй сын Петр Порошенко – будущий президент.

В 90-х переехал в Киев. В том же году стал заместителем генерального директора АО "Биржевой дом "Украина".

В 1993 году – заместителем генерального директора ЗАО "Украинский промышленно-инвестиционный концерн".

После того, как Петр Порошенко в 1998 году был избран депутатом Верховной Рады Украины, Алексей Порошенко стал гендиректором концерна Укрпроминвест.

Алексей Порошенко был официальным руководителем и совладельцем многих бизнесов Петра Порошенко.

Был депутатом Винницкого областного совета в 2006 – 2010 годах.

Алексей Порошенко – украинский хозяйственный и политический деятель. Герой Украины, заслуженный работник сельского хозяйства Украины.

Арест для Порошенко

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В Офисе генпрокурора подали ходатайство в суд о взятии Петра Порошенко под стражу с альтернативой залога в 10 миллионов гривен. О такой мере пресечения Порошенко просят в деле о его назначении заместителем главы Службы внешней разведки Сергея Семочки.

Меру пресечения Порошенко будут избирать 18 июня. Несмотря на смерть отца, лидер "Европейской солидарности" собирается прийти в суд.

Начало заседания запланировано на 15:15. Ходатайство расписано судье Сергею Вовку.

Обратите внимание! В Офисе генпрокурора считают, что Порошенко якобы склонил главу Службы внешней разведки Семочку к превышению власти и служебных полномочий.

Холодницкого могут отстранить из САП

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Против руководителя САП Назара Холодницкого открыли дисциплинарное производство. Соответствующие документы он получил от Офиса генпрокурора. Через дисциплинарное производство кадровая комиссия 17 июня рассмотрит вопрос об отстранении Холодницкого от должности на время расследования.

Сам руководитель САП обнародовал эти документы в фейсбуке и добавил, что ничего не понимает.

Ну что ж... Может хоть завтра узнаю в чем суть и почему все так секретно,

– прокомментировал полученные документы Холодницкий.

Заметим, что дисциплинарному производству в адрес Холодницкого предшествовал конфликт между генеральным прокурором Венедиктовой и САП.

В частности, в конце мая глава Офиса генпрокурора обнародовала видео, в котором обвинила сотрудников и руководство САП в бездействии.

Обострение в КНДР

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Генштаб армии коммунистической Северной Кореи вечером 15 июня обнародовала заявление, в котором говорится о намерениях ввести войска в демилитаризованную зону на границе с Южной Кореей. Таким образом северокорейцы хотят превратить границу в крепость под своим контролем.

В заявлении прямым текстом говорится, что в армии "пристально следит за текущей ситуацией, когда отношения между Севером и Югом становятся все хуже и хуже".

Именно поэтому в штабе северокорейских войск готовят "план действий для возвращения армейских подразделений в демилитаризованные зоны", чтобы линия фронта стала "крепостью бдительности против Юга".

А уже 16 июня в районе разграничения между Южной Кореей и КНДР прогремел взрыв. Так, Северная Корея взорвала узел связи, объединявший две части полуострова.

Взрыв прогремел в приграничном городе Кэсон, расположенном на территории КНДР.

Взрыв прогремел в городе Кэсон: карта

Центр связи, который взорвали, ранее использовался двумя государствами для переговоров. В напряженных отношениях двух государств это был едва ли не единственный способ общения.

Обратите внимание! Власти Северной Кореи обвиняют Юг в том, что они никак не препятствовали своим перебежчикам передавать антивластные листовки в КНДР. Кроме того, Пхеньян также недоволен тем, что власти Южной Кореи не препятствует ее гражданам бежать на Юг через демилитаризованную зону.