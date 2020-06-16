Першу леді Олену Зеленську, в якої недавно підтвердили COVID-19, госпіталізували. СБУ примусово затримала Мангера і привезла до суду. Помер Олексій Порошенко – батько п’ятого президента. Самому Петру Порошенку загрожує арешт. Холодницького збираються "попросити" із САП. Загострення у КНДР. Такими були головні новини вівторка, 16 червня.

Госпіталізація першої леді

Тим часом На Львівщині, де росте кількість хворих на COVID-19, перевізники без дозволу відновили міжміські перевезення

Олену Зеленську, в якої 12 червня підтвердили COVID-19, довелося госпіталізувати. У першої леді раніше не було жодних симптомів захворювання, однак вже 16 червня Офіс Президента повідомив про те, що дружину президента забрали до лікарні.

Ситуація із Зеленською – свідчення того, що коронавірус – серйозна хвороба. Якщо декілька днів тому у першої леді не було жодних симптомів захворювання, то 16 червня у неї діагностували двостороннє запалення легень.

На щастя, штучної вентиляції легень Олена Зеленська не потребує, однак у неї пневмонія середнього ступеня важкості.

У лікарні Олена Зеленська перебуває в ізоляції. За нею здійснюється постійний нагляд лікарів.

Зауважимо, що і президента і дітей подружжя знову протестували на COVID-19, захворювання у них не виявили.

Затримання Мангера і скасований суд

Тим часом у справі Стерненка судді не зволікають Суд змінив адресу домашнього арешту Сергію Стерненку

Працівники СБУ з самого ранку прийшли до голови Херсонської обласної ради Владислава Мангера – підозрюваного в замовленні вбивства активістки Катерини Гандзюк.

Раніше він відмовлявся прибути на судове засідання про зміну йому запобіжного заходу, бо, мовляв, хворий та перебуває у Херсоні в лікарні. Втім, суд дозволив привезти підозрюваного примусово.

Так, о 7 ранку силовики прийшли до Мангера й одразу ж затримали його. Його привезли до Печерського районного суду Києва, де мали обрати запобіжний захід.

Прокуратура клопотала, щоб суд взяв Мангера під варту без права на внесення застави.

Втім, сталося не, як гадалося: після заяви захисту про відвід суддів засідання перенесли. Коли відбудеться нове – поки теж невідомо.

Після цього Мангер поїхав з суду разом із адвокатами на власному автомобілі.

Смерть Порошенка-старшого

Інтерв'ю Без результатів і надій: що відбувається у справі збитого в Ірані літака МАУ

На 84 році життя помер Олексій Порошенко – батько п’ятого українського президента Петра Порошенка. Напередодні в чоловіка стався інсульт.

11 червня в померлого був день народження. Відтак, Петро Порошенко зворушливо привітав його у фейсбуці. Після смерті батька, він не менш зворушливо з ним попрощався.

Ти був найкращим у світі батьком, другом і вчителем. Спочивай з миром, тату…

– написав Петро Порошенко.

Свої співчуття з приводу смерті батька п’ятому президенту Петру Порошенку та його дружині висловило чимало українських політиків та відомих діячів.

Що відомо про Олексія Порошенка: коротко

Він народився 11 червня 1936 року у Румунії.

Навчався у Львівському сільськогосподарському інституті. Здобув фах інженера-механіка механізації трудомістких процесів у сільському господарстві.

Після завершення навчання поїхав на малу батьківщину в Болград Одеської області інженером Держтехнагляду.

У Болграді народився його другий син Петро Порошенко – майбутній президент.

У 90-тих переїхав до Києва. Того ж року став заступником генерального директора АТ "Біржовий дім "Україна".

У 1993 році – заступником генерального директора ЗАТ "Український промислово-інвестиційний концерн".

Після того, як Петро Порошенко у 1998 році був обраний депутатом Верховної Ради України, Олексій Порошенко став гендиректором концерну Укрпромінвест.

Олексій Порошенко був офіційним керівником і співвласником багатьох бізнесів Петра Порошенка.

Був депутатом Вінницької обласної ради у 2006 – 2010 роках.

Олексій Порошенко – український господарський і політичний діяч. Герой України, заслужений працівник сільського господарства України.

Арешт для Порошенка

Ще сьогодні СБУ спростувала слова Дубінського про "жучки" в кабінеті Баканова

В Офісі генпрокурора подали клопотання до суду про взяття Петра Порошенка під варту з альтернативою застави в 10 мільйонів гривень. Про такий запобіжний захід Порошенку просять у справі про його призначення заступником глави Служби зовнішньої розвідки Сергія Семочка.

Запобіжний захід Порошенку обиратимуть 18 червня. Попри смерть батька, лідер "Європейської солідарності" збирається прийти до суду.

Початок засідання запланований на 15:15. Клопотання розписано судді Сергію Вовку.

Зверніть увагу! В Офісі генпрокурора вважають, що Порошенко нібито схилив голову Служби зовнішньої розвідки Семочка до перевищення влади та службових повноважень.

Холодницького можуть відсторонити з САП

Дивіться також Провести ЗНО онлайн неможливо та неприйнятно, – Центр оцінювання освіти

Проти керівника САП Назара Холодницького відкрили дисциплінарне провадження. Відповідні документи він отримав від Офісу генпрокурора. Через дисциплінарне провадження кадрова комісія 17 червня розгляне питання про відсторонення Холодницького від посади на час розслідування.

Сам керівник САП оприлюднив ці документи у фейсбуці та додав, що нічого не розуміє.

Ну що ж... Може хоч завтра дізнаюсь в чому суть і чому все так секретно,

– прокоментував отримані документи Холодницький.

Зауважимо, що дисциплінарному провадженню на адресу Холодницького передував конфлікт між генеральною прокуроркою Венедіктовою та САП.

Зокрема, наприкінці травня очільниця Офісу генпрокурора оприлюднила відео, у якому звинуватила працівників та керівництво САП у бездіяльності.

Загострення у КНДР

Провокація З онлайн-сервісу McDonald's в Україні зникла російська: Шарій спровокував мовний скандал

Генштаб армії комуністичної Північної Кореї увечері 15 червня оприлюднила заяву, у якій мовиться про наміри ввести війська в демілітаризовану зону на кордоні з Південною Кореєю. У такий спосіб північнокорейці хочуть перетворити кордон у фортецю – під своїм контролем.

У заяві прямим текстом мовиться, що в армії "пильно стежить за поточною ситуацією, коли відносини між Північчю і Півднем стають все гіршими й гіршими".

Саме тому у штабі північнокорейських військ готують "план дій для повернення армійських підрозділів у демілітаризовані зони", щоб лінія фронту стала "фортецею пильності проти Півдня".

А вже 16 червня в районі розмежування між Південною Кореєю і КНДР пролунав вибух. Так, Північна Корея підірвала вузол зв'язку, що об'єднував дві частини півострова.

Вибух пролунав у прикордонному місті Кесон, що розташоване на території КНДР.

Вибух пролунав у місті Кесон: карта

Центр зв'язку, який підірвали, раніше використовувався двома державами для переговорів. У напружених відносинах двох держав це був чи не єдиний спосіб спілкування.

Зверніть увагу! Влада Північної Кореї звинувачує Південь у тому, що вони ніяк не перешкоджали своїм перебіжчикам передавати антивладні листівки в КНДР. Крім того, Пхеньян також незадоволений тим, що влада Південної Кореї не перешкоджає її громадянам втікати на Південь через демілітаризовану зону.