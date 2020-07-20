Экс-главу Укравтодора Славомира Новака задержали в Польше. Путин приехал в оккупированный Крым. Новые потери на фронте. Появилось видео расстрела медиков под Зайцево. Мощный ливень затопил Хмельницкий. Такими были главные новости понедельника, 20 июля.

Самые важные новости в Украине и мире за сегодня, 20 июля:

Задержание Новака

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В Польше 20 июля задержали экс-главу Укравтодора Славомира Новака. САП инкриминирует Новаку взяточничество за продление сроков ремонта автодорог.

В чем обвиняют Новака в Польше

Польское антикоррупционное бюро подозревает, что Славомир Новак возглавлял организованную преступную группу.

Кроме него задержали также "Дариуша З., бывшего командира JW "GROM" и предпринимателя из Гданьска Яцека П.". Зарин пообещал обнародовать все детали позже.

Расследование проводится совместно Центральным антикоррупционным бюро Польши, прокуратурой Варшавы, САП Украины и Национальным антикоррупционным бюро Украины.

По данным Gazeta Wyborcza в районной прокуратуре Варшавы Новаку грозят 6 обвинений, связанных с периодом, когда он отвечал за Укравтодор.

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САП инкриминирует Новаку взяточничество за продление сроков ремонта автодорог. Исполняющий обязанности главы Укравтодора предлагал за определенное вознаграждение продлить соглашения, чтобы избежать оплаты некоторых штрафных санкций.

Сотрудники НАБУ и САП уже провели обыски в киевском и львовском офисах Укравтодора.

Подозрение Новаку и его сообщникам подготовили за принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды в особо крупном размере, или служебным лицом, которое занимает особо ответственное положение. Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком от 8 до 12 лет.

Что известно о Славомире Новаке? Он является уроженцем Польши. Новак в 2011 – 2013 годах возглавлял министерство транспорта в правительстве премьера Дональда Туска. До этого возглавлял избирательный штаб кандидата в президенты Польши Бронислава Коморовского.



Также был депутатом Сейма и отвечал за транспортные планы и инвестиции во время подготовки Польши к Евро-2012. Укравтодор Новак возглавил в октябре 2016 года, правда, как исполняющий обязанности. Туда его пригласил бывший министр инфраструктуры Владимир Омелян.

Обратите внимание! Польша по международным нормам не может экстрадировать экс-главу Укравтодора Славомира Новака. Все из-за того, что у него, кроме украинского, оказалось еще и польское гражданство.

Путин в аннексированном Крыму

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Глава Кремля приехал 20 июля в аннексированный Россией Крым. Там Путин принял участие в церемонии закладки новых боевых кораблей для военно-морского флота РФ. Для этого он прибыл в аннексированный Крым, а именно – в Керчь.

На самом деле Путин собирался приехать в Крым еще 16 июля, однако этот визит он отменил.

На судостроительном заводе "Залив" в Керчи при помощи видеосвязи президент страны-агрессора вышел на связь с другими заводами, где также закладывают новые корабли. Это – "Севмаш" в Северодвинске и "Северная верфь" в Санкт-Петербурге.

Заявления Путина об Украине, Крыме и... Азарове

Во время общения с работниками судостроительного завода в Керчи Путин сделал резонансное заявление.

Так, он заявил, что "при Украине в Крыму все постепенно приходило в упадок". Также он рассказал, что якобы разговаривал "с последним премьером Украины, когда были нормальные отношения" (очевидно, что речь идет о Николае Азарове – 24 канал).

Путин якобы спрашивал у него, почему Киев "забирает деньги из Крыма?". На это тот якобы ответил, что деньги, предназначенные для полуострова, были больше нужны другим регионам Украины.

Он говорит: У нас выбора нет, Крым что-то генерирует, мы вынуждены забирать оттуда больше, чем давать, для того, чтобы поддерживать другие регионы Украины,

– пересказал суть разговора Путин.

Глава Кремля также сказал, что Украина "не вела умышленную работу против Крыма", а эти действия были вынуждены "из-за тяжелой экономической ситуации".

Внимание! На самом деле, – это очередное проявление российской пропаганды. До и во время аннексии Крым был дотационным регионом, как и большинство областей Украины. Так, в 2013 году Крым мог обеспечить свои финансовые потребности на 51,2%.

Реакция МИД

Министерство иностранных дел Украины заявило о решительном протесте в связи с приездом Путина в аннексированный Крым и Севастополь. Там назвали это грубым нарушением государственного суверенитета Украины.

Украинские дипломаты требуют от российской стороны немедленно прекратить все международно-противоправные деяния и устранить все последствия, которые они повлекли.

Новая болезненная потеря Обратите внимание Угроза полномасштабной агрессии России не исчезла, – командующий ВМС Пророссийские оккупанты в очередной раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе 20 июля. Вблизи Шумов во время обстрела боевиков погиб украинский военнослужащий. Военный получил пулевое ранение, которое было несовместимо с жизнью.

Редакция 24 канала тоже выражает соболезнования родным и близким погибшего героя.

Кроме того, 20 июля наконец поступили результаты ДНК-экспертизы тела, которое передали пророссийские боевики украинской стороне 17 июля.

Погибший – медик Николай Илин. Он был гражданином Эстонии, боевики убили его 13 июля – во время эвакуационной операции. Прощание с Николаем Илиным состоится в Киеве 22 июля.

Видео обстрела под Зайцево

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В сети появилось видео, доказывающее преднамеренный обстрел оккупантами украинских медиков и военных 13 июля под Зайцево.

Новые детали обстрела:

В 9 утра возле вражеских позиций подорвался командир группы разведки Дмитрий Красногрудь. Боевики разрешили забрать тело погибшего и гарантировали безопасность.

Олег, морской пехотинец и участник поисковой группы рассказал журналистам, что они уже подошли к телу, когда из кустов неподалеку от них раздался крик, а потом открылся шквальный огонь.

Стреляли с трех сторон, не давая выйти. Группа отступила, но потом вернулась за ранеными.

На кадрах с дрона видно, как тяжело раненый мужчина в белом шлеме и белом жилете пытается отползти в укрытие.

Видео обстрела группы украинских медиков и военных под Зайцево: видео 18+

Мощный ливень в Хмельницком

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Хмельницкий накануне накрыл мощный ливень. Дождь превратил улицы города в реки. Подтопило даже продовольственный рынок. Продавцы преждевременно закрывали свои рабочие места.

Сильный дождь буквально за считанные минуты наполнил водой дороги так, что автомобили плавали по ним.

Последствия непогоды в Хмельницком: видео

Канализация не успевала справляться с потоками, уровень которых достигал местами выше колен.