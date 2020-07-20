Ексголову Укравтодору Славоміра Новака затримали у Польщі. Путін приїхав до окупованого Криму. Нові втрати на фронті. З’явилося відео розстрілу медиків під Зайцевим. Потужна злива затопила Хмельницький. Такими були головні новини понеділка, 20 липня.

Найважливіші новини в Україні та світі за сьогодні, 20 липня:

Затримання Новака

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У Польщі 20 липня затримали ексголову Укравтодору Славоміра Новака. САП інкримінує Новаку хабарництво за продовження термінів ремонту автошляхів.

В чому звинувачують Новака в Польщі

Польське антикорупційне бюро підозрює, що Славомір Новак очолював організовану злочинну групу.

Окрім нього затримали також "Даріуша З., колишнього командира JW "GROM" та підприємця з Гданська Яцека П.". Зарін пообіцяв оприлюднити всі деталі згодом.

Розслідування проводиться спільно Центральним антикорупційним бюро Польщі, прокуратурою Варшави, САП України і Національним антикорупційним бюро України.

За даними Gazeta Wyborcza в районній прокуратурі Варшави Новаку загрожують 6 обвинувачень, пов’язаних з періодом, коли він відповідав за Укравтодор.

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САП інкримінує Новаку хабарництво за продовження термінів ремонту автошляхів. Виконувач обов'язків голови Укравтодору пропонував за певну винагороду продовжити угоди, аби уникнути оплати деяких штрафних санкцій.

Співробітники НАБУ та САП вже провели обшуки в київському та львівському офісах Укравтодору.

Підозру Новаку і його спільникам підготували за прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди у особливо великому розмірі, або службовою особою, яка займає особливо відповідальне становище. Санкція статті передбачає позбавлення волі терміном від 8 до 12 років.

Що відомо про Славоміра Новака? Він є уродженцем Польщі. Новак у 2011 – 2013 роках очолював міністерство транспорту в уряді прем'єра Дональда Туска. До цього очолював виборчий штаб кандидата в президенти Польщі Броніслава Коморовського.



Також був депутатом Сейму та відповідав за транспортні плани та інвестиції під час підготовки Польщі до Євро-2012. Укравтодор Новак очолив у жовтні 2016 року, щоправда, як виконувач обов’язків. Туди його запросив колишній міністр інфраструктури Володимир Омелян.

Зверніть увагу! Польща за міжнародними нормами не може екстрадувати ексголову Укравтодору Славоміра Новака. Усе через те, що в нього, крім українського, виявилося ще й польське громадянство.

Путін в анексованому Криму

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Очільник Кремля приїхав 20 липня в анексований Росією Крим. Там Путін взяв участь в церемонії закладення нових бойових кораблів для військово-морського флоту РФ. Для цього він прибув до анексованого Криму, а саме – до Керчі.

Насправді Путін збирався приїхати у Крим ще 16 липня, проте цей візит він скасував.

На суднобудівному заводі "Залив" в Керчі за допомогою відеозв'язку президент країни-агресора вийшов на зв'язок з іншими заводами, де також закладають нові кораблі. Це – "Севмаш" у Северодвінську та "Північна верф" у Санкт-Петербурзі.

Заяви Путіна про Україну, Крим та… Азарова

Під час спілкування з працівниками суднобудівного заводу в Керчі Путін зробив резонансну заяву.

Так, він заявив, що "за України в Криму все поступово занепадало". Також він розповів, що нібито розмовляв "з останнім прем’єром України, коли були нормальні відносини" (очевидно, що йдеться про Миколу Азарова – 24 канал).

Путін начебто запитував у нього, чому Київ "забирає гроші з Криму?". На це той нібито відповів, що гроші, призначені для півострова, були більше потрібні іншим регіонам України.

Він каже: У нас вибору немає, Крим щось генерує, ми змушені забирати звідти більше, ніж давати, для того, аби підтримувати інші регіони України,

– переказав суть розмови Путін.

Очільник Кремля також сказав, що Україна "не вела навмисну роботу проти Криму", а ці дії були вимушені "через важку економічну ситуацію".

Увага! Насправді, – це черговий прояв російської пропаганди. До та на час анексії Крим був дотаційним регіоном, як і більшість областей України. Так, у 2013 році Крим міг забезпечити свої фінансові потреби на 51,2%.

Реакція МЗС

Міністерство закордонних справ України заявило рішучий протест у зв’язку з приїздом Путіна до анексованого Криму та Севастополя. Там назвали це грубим порушенням державного суверенітету України.

Українські дипломати вимагають від російської сторони негайно припинити всі міжнародно-протиправні діяння і усунути усі наслідки, які вони спричинили.

Нова болюча втрата

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Проросійські окупанти вкотре порушили режим припинення вогню на Донбасі 20 липня. Поблизу Шумів під час обстрілу бойовиків загинув український військовослужбовець.

Військовий отримав кульове поранення, яке було несумісне з життям.

Редакція 24 каналу теж висловлює співчуття рідним та близьким загиблого героя.

Окрім того, 20 липня нарешті надійшли результати ДНК-експертизи тіла, яке передали проросійські бойовики українській стороні 17 липня.

Загиблий – медик Микола Ілін. Він був громадянином Естонії, бойовики убили його 13 липня – під час евакуаційної операції. Прощання з Миколою Іліним відбудеться у Києві 22 липня.

Відео обстрілу під Зайцевим

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У мережі з’явилось відео, що доводить навмисний обстріл окупантами українських медиків та військових 13 липня під Зайцевим.

Нові деталі обстрілу:

О 9 ранку біля ворожих позицій підірвався командир групи розвідки Дмитро Красногрудь. Бойовики дозволили забрати тіло загиблого і гарантували безпеку.

Олег, морський піхотинець і учасник пошукової групи розповів журналістам, що вони вже підійшли до тіла, коли з кущів неподалік від них пролунав крик, а потім відкрився шквальний вогонь.

Гатили з трьох боків, не даючи вийти. Група відступила, але згодом повернулася за пораненими.

На кадрах з дрона видно, як важко поранений чоловік у білому шоломі та білому жилеті намагається відповзти в укриття.

Відео обстрілу групи українських медиків і військових під Зайцевим: відео 18+

Потужна злива у Хмельницькому

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Хмельницький напередодні накрила потужна злива. Дощ перетворив вулиці міста на ріки. Підтопило навіть продовольчий ринок. Продавці передчасно закривали свої робочі місця.

Сильний дощ буквально за лічені хвилини наповнив водою дороги так, що автомобілі буквально плавали по них.

Наслідки негоди у Хмельницькому: відео

Каналізація не встигала справлятись з потоками, рівень яких сягав місцями вище колін.