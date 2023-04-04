Украине крайне нужны самолеты F-16: в чем их главное преимущество

F-16 значительно превосходит по своим функциям и работе МиГ-29. Даже 100 МиГ-29 не позволят так преобладать в воздухе, как с несколькими десятками F-16.

Об этом в эфире 24 Канала рассказал военный эксперт Алексей Гетьман. Он выделил три основных преимущества F-16, которые позволят переломить ход войны.

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"Мы благодарны партнерам, которые передают МиГ-29, но нам крайне нужны F-16. Это не просто лучший или более комфортный самолет", – сказал военный эксперт.

Эффективная отражающая поверхность

Для самолета важна не скорость, а эффективная отражающая поверхность, отметил Алексей Гетьман. То есть насколько он маленький на индикаторах радиолокационных станций.

"МиГ-29 имеет размер в этих электромагнитных волнах 29 квадратных метров. F-16 – 1,2. То есть он в 25 раз меньше. Не геометрически, а меньше именно с точки зрения электромагнитных волн. Его труднее увидеть", – указал на первое преимущество спикер.

Наличие бортовых радаров

F-16 имеет бортовые радары, позволяющие видеть врага на больших расстояниях. Он может увидеть МиГ-29 на 100 километров дальше, отметил военный эксперт. К тому же ракеты отличаются своей дальностью тоже почти на 100 километров.

Если начнется воздушный бой, F-16 увидит и уже запустит ракету по МиГ-29, пока тот только поймет, что началось сражение. МиГ-29 еще не будет видеть угрозы, а F-16 уже его уничтожит,

– объяснил Гетьман.

Многофункциональность F-16

F-16 используется в качестве истребителя, отметил главную функцию военный эксперт. Впрочем, он может использоваться и как штурмовик, прикрывая наступательные действия по суше, и как легкий бомбардировщик.

"Еще он может использоваться в воздушной обороне против самолетов, которые не заходят в зону поражения наших ЗРК и сбрасывают планирующие бомбы на расстоянии 50 – 70 километров, а мы их не можем поразить. F-16 может их перехватить за 50 – 100 километров на подлете", – отметил важную деталь Алексей Гетьман.

Пилоты могут овладеть F-16

Спикер отметил, что говорят, мол, в Украине не хватает людей для обслуживания аэропортов и аэродромов. Но они уже готовы именно для F-16. Собственно, и пилоты ими готовы освоить.

"Об этом говорят американские инструкторы, которые тренируют наших пилотов. Кроме этого многие американские асы, владеющие этим самолетом, готовы помочь нам и встать на защиту Украины. У нас нет никаких технических препятствий. Нам очень нужны эти самолеты, потому что даже 20, 30, 50 F-16 могут дать нам полное преимущество в воздухе, чего не могут дать 100, 500 МиГ-29", – резюмировал Гетьман.

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