Главные новости 31 марта: карантин могут продлить, закон о рынке земли заблокировали

В Украине карантин из-за коронавируса могут продлить до 12 мая. Подписание законопроекта о рынке земли заблокировали. Глава ОПУ Андрей Ермак провел брифинг в Киеве. В ДТП погиб экс-владелец банка "Аваль" Федор Шпиг. Такими были главные новости 31 марта.

Самые важные новости за сегодня в Украине и мире:

Карантин может продолжаться дольше

Глава МВД Арсен Аваков заявил, что карантин в Украине может продлиться 2 месяца. Это минимальный срок, на который похожие меры вводят в странах Европы.

Между тем Люди должны зарабатывать деньги: Шмыгаль прогнозирует ослабление карантина

Если ситуация с распространением COVID-19 не улучшится, то ограничительные меры могут действовать, как минимум, до 12 мая.

Отметим, что Кабмин на заседании 25 марта принял решение продлить карантин до 24 апреля на всей территории Украины. Пока ни Владимир Зеленский, ни премьер-министр Денис Шмыгаль, ни Минздрав не прокомментировали слова Авакова.

Главные новости за 31 марта о коронавирусе в Украине:

В Тернополе усилили карантин: нельзя собираться в группы больше 2 человек. Об ограничениях – здесь.

В Ивано-Франковске с 2 апреля заработают контрольно-пропускные пункты на въездах в город. На них будут проводить обязательный температурный скрининг.

На коронавирус проверили пациентов с пневмонией в Ивано-Франковске: 57 положительных результатов.

Во Львове первая пациентка выздоровела от коронавируса.

Рынки смогут работать во время вспышки коронавируса, но при определенных условиях. На 20 квадратных метрах продуктового рынка может находиться только один посетитель. Больше условий – по ссылке.

Врачам, которые работают с больными коронавирусом, поднимут зарплату на 300%.

Главные новости о коронавирусе в мире:

В Бельгии умерла 12-летняя девочка от коронавируса. Она стала самой молодой жертвой болезни.

В Китае выздоровели почти все больные коронавирусом.

Коронавирусом заболел врач, который часто видится с президентом РФ Владимиром Путиным. В Кремле уверяют, что Путин здоров.

Антирекорд в Испании: за последние сутки от болезни умерли 838 человек. Это худший показатель с начала эпидемии в стране.

Польша ужесточила ограничения из-за коронавируса: ходить можно только в одиночку.



Что запрещено в Украине из-за коронавируса / Инфографика 24 канала

Рынок земли заблокировали

На сайте Рады появилось уже 5 проектов постановлений об отмене принятия законопроекта о рынке земли. До их рассмотрения подписывать проголосованный депутатами ночью 31 марта законопроект нельзя.

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Все 5 зарегистрированных проектов предусматривают отмену решения Верховной Рады о принятии проекта Закона Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения".

Авторы постановления – внефракционные нардепы Антон Поляков, Оксана Савчук, депутаты от "Батькивщины" Юлия Тимошенко, Вадим Ивченко и Иван Кириленко.

Все это задерживает выплату Украине кредита МВФ в объеме около 8 миллиардов долларов.



Что предусматривает закон о рынке земли / Инфографика 24 канала

Брифинг Ермака

Глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак ответил на вопросы журналистов во время брифинга 31 марта.

Тем временем Ермак штампует на меня по делу в день, – Лерос о конфликте с главой ОП

Основные тезисы с брифинга Ермака:

Андрей Ермак ответил на вопросы журналистов во время брифинга: смотрите видео

Погиб экс-владелец банка "Аваль" Федор Шпиг

На трассе Киев – Чоп произошло смертельное ДТП, в котором погиб бывший владелец банка "Аваль" 64-летний Федор Шпиг.

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Шпиг был за рулем Mercedes Benz GLS-350. Его машина двигалась в направлении Житомира.

Предварительно, водитель не справился с управлением и съехал в кювет. В результате автомобиль перевернулся.

Погибла также пассажирка Мария Шпиг (1937 года рождения). Еще одну пассажирку Анну Волкову (1952 год рождения) в тяжелом состоянии доставили в Новоград-Волынскую центральную районную больницу.

Кто такой Федор Шпиг – читайте по ссылке.