Головні новини 31 березня: карантин можуть продовжити, закон про ринок землі заблокували

В Україні карантин через коронавірус можуть продовжити до 12 травня. Підписання законопроєкту про ринок землі заблокували. Глава ОПУ Андрій Єрмак провів брифінг у Києві. У ДТП загинув ексвласник банку "Аваль" Федір Шпиг. Такими були головні новини 31 березня.

Найважливіші новини за сьогодні в Україні та світі:

Карантин може тривати довше

Глава МВС Арсен Аваков заявив, що карантин в Україні може протривати 2 місяці. Це мінімальний термін, на який схожі заходи запроваджують у країнах Європи.

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Якщо ситуація з поширенням COVID-19 не покращиться, то обмежувальні заходи можуть діяти, як мінімум, до 12 травня.

Зауважимо, що Кабмін на засіданні 25 березня прийняв рішення продовжити карантин до 24 квітня на всій території України. Наразі ні Володимир Зеленський, ні прем'єр-міністр Денис Шмигаль, ні МОЗ не прокоментували слова Авакова.

Головні новини за 31 березня про коронавірус в Україні:

У Тернополі посилили карантин: не можна збиратися у групи більше 2 людей. Більше про обмеження – тут.

В Івано-Франківську з 2 квітня запрацюють контрольно-пропускні пункти на в’їздах до міста. На них проводитимуть обов’язковий температурний скринінг.

На коронавірус перевірили пацієнтів із пневмонією в Івано-Франківську: 57 позитивних результатів.

У Львові перша пацієнтка одужала від коронавірусу.

Ринки зможуть працювати під час спалаху коронавірусу, але за певних умов. На 20 квадратних метрах продуктового ринку може перебувати лише один відвідувач. Більше умов – за посиланням.

Лікарям, які працюють з хворими на коронавірус, піднімуть зарплату на 300%.

Головні новини про коронавірус у світі:

У Бельгії померла 12-річна дівчинка від коронавірусу. Вона стала наймолодшою жертвою хвороби.

У Китаї одужали майже всі хворі на коронавірус.

На коронавірус захворів лікар, який часто бачиться з президентом РФ Володимиром Путіним. У Кремлі запевняють, що Путін здоровий.

Антирекорд в Іспанії: за останню добу від хвороби померли 838 людей. Це найгірший показник від початку епідемії в країні.

Польща посилила обмеження через коронавірус: ходити можна лише поодинці.



Що заборонено в Україні через коронавірус / Інфографіка 24 каналу

Ринок землі заблокували

На сайті Ради з’явилися вже 5 проєктів постанов про скасування прийняття законопроєкту про ринок землі. До їх розгляду підписувати проголосований депутатами вночі 31 березня законопроєкт не можна.

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Усі 5 зареєстрованих проєктів передбачають скасування рішення Верховної Ради про прийняття проєкту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення".

Автори постанов – позафракційні нардепи Антон Поляков, Оксана Савчук, депутати від "Батьківщини" Юлія Тимошенко, Вадим Івченко та Іван Кириленко.

Все це затримує виплату Україні кредиту МВФ в обсязі приблизно 8 мільярдів доларів.



Що передбачає закон про ринок землі / Інфографіка 24 каналу

Брифінг Єрмака

Глава Офісу Президента України Андрій Єрмак відповів на питання журналістів під час брифінгу 31 березня.

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Основні тези з брифінгу Єрмака:

Андрій Єрмак відповів на запитання журналістів під час брифінгу: дивіться відео

Загинув ексвласник банку "Аваль" Федір Шпиг

На трасі Київ – Чоп сталася смертельна ДТП, у якій загинув колишній власник банку "Аваль" 64-річний Федір Шпиг.

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Шпиг був за кермом Mercedes Benz GLS-350. Його машина рухалася в напрямку Житомира.

Попередньо, водій не впорався з керуванням і з'їхав в кювет. У результаті автомобіль перекинувся.

Загинула також пасажирка Марія Шпиг (1937 ріку народження). Ще одну пасажирку Анну Волкову (1952 рік народження) у важкому стані доправили до Новоград-Волинської центральної районної лікарні.

Хто такий Федір Шпиг – читайте за посиланням.