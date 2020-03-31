Єрмак штампує на мене по справі на день, – Лерос про конфлікт з головою ОП

Нардеп від "Слуги народу" Гео Лерос заявив, що стосовно нього відкрили кілька кримінальних справ. Нардеп звинувачує у причетності до цього главу Офісу Президента Андрія Єрмака.

Гео Лерос у фейсбуці написав, що рік тому Зеленський переміг на президентських виборах, а сьогодні голова Офісу Президента Андрій Єрмак "штампує на мене по справі на день".

Важливо ДБР відкрило справу через "злиття Єрмака": за якими статтями

Він додав, що після публічних погроз Єрмака на адресу Лероса, СБУ та ДБР відкрили проти нардепа справи за 4 статтями.

Мовиться про такі статті, пише Укрінформ:

ч. 2 ст. 190 – шахрайство , вчинене за попередньою змовою групою осіб,

, вчинене за попередньою змовою групою осіб, ч. 2 ст. 344 – втручання у діяльність державного діяча , вчиненого особою з використанням свого службового становища,

, вчиненого особою з використанням свого службового становища, ч. 2 ст. 328 – розголошення державної таємниц і, що спричинило тяжкі наслідки,

і, що спричинило тяжкі наслідки, ч. 1 ст. 364 – перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу.

Лерос заявив, що за дорученням голови ОП, проти нього намагаються відкрити ще одну справу – за шахрайство, пов'язане з муралом на станції метро "Осокорки".

Що відомо про справу?Лероса звинувачують у тому, що він, обіймавши посаду радника міністра інформполітики та радника мера Києва, нібито лобіював виділення 3,7 мільйона гривень з державного бюджету на арт-проект Art United Us, одним з яких є мурал на станції метро "Осокорки", що підпадає під ч. 4 ст 190 ККУ (шахрайство, вчинене у великих розмірах, або шляхом незаконних операцій).

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