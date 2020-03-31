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      Єрмак штампує на мене по справі на день, – Лерос про конфлікт з головою ОП

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      Лерос про конфлікт з головою ОП / Фейсбук Гео Лероса

      Нардеп від "Слуги народу" Гео Лерос заявив, що стосовно нього відкрили кілька кримінальних справ. Нардеп звинувачує у причетності до цього главу Офісу Президента Андрія Єрмака.

      Гео Лерос у фейсбуці написав, що рік тому Зеленський переміг на президентських виборах, а сьогодні голова Офісу Президента Андрій Єрмак "штампує на мене по справі на день".

      Важливо ДБР відкрило справу через "злиття Єрмака": за якими статтями

      Він додав, що після публічних погроз Єрмака на адресу Лероса, СБУ та ДБР відкрили проти нардепа справи за 4 статтями.

      Мовиться про такі статті, пише Укрінформ:

      • ч. 2 ст. 190 – шахрайство, вчинене за попередньою змовою групою осіб,
      • ч. 2 ст. 344 – втручання у діяльність державного діяча, вчиненого особою з використанням свого службового становища,
      • ч. 2 ст. 328 – розголошення державної таємниці, що спричинило тяжкі наслідки,
      • ч. 1 ст. 364 – перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу.

      Лерос заявив, що за дорученням голови ОП, проти нього намагаються відкрити ще одну справу – за шахрайство, пов'язане з муралом на станції метро "Осокорки".

      Що відомо про справу?Лероса звинувачують у тому, що він, обіймавши посаду радника міністра інформполітики та радника мера Києва, нібито лобіював виділення 3,7 мільйона гривень з державного бюджету на арт-проект Art United Us, одним з яких є мурал на станції метро "Осокорки", що підпадає під ч. 4 ст 190 ККУ (шахрайство, вчинене у великих розмірах, або шляхом незаконних операцій).

      Головне про конфлікт Лероса та Єрмака

      • 29 березня народний депутат від "Слуги народу" Гео Лерос опублікував у фейсбуці кілька відео, на яких нібито брат глави ОП Андрія Єрмака Денис обговорює зі співрозмовниками питання про призначення на державні посади.
      • Водночас Андрій Єрмак заявив, що подасть заяви в Службу безпеки та Державне бюро розслідувань через оприлюднені відео з його братом.
      • Керівник САП Назар Холодницький порушив кримінальну справу за зверненням народного депутата з фракції "Слуга народу" Гео Лероса про отримання хабарів при призначенні на державні посади.
      • 30 березня ДБР порушило кримінальну справу за заявою глави Офісу Президента України Андрія Єрмака через поширення матеріалів про нібито продаж державних посад.
      Автор: Альона Захарова
      Теги: Новини України Метро Шахрайство Кримінал Хабар Слуга народу САП Державне бюро розслідувань Офіс Президента Скандал між Єрмаком і Леросом Скандал Андрій Єрмак Гео Лерос
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