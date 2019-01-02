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      Главные новости 2 января: пенсионные новации в Украине и штраф "Сбербанка"

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      Новости Украины сегодня 2 января 2019 - новости Украины и мира
      Главные новости 2 января в Украине и мире / Коллаж 24 канала

      С 2019 года в Украине запланирован автоматический перерасчет пенсий. Национальный банк Украины оштрафовал "Сбербанк" на 94,74 миллиона гривен. Катастрофа на железной дороге в Дании, есть погибшие. В Магнитогорске резко увеличилось количество жертв в результате взрыва. На Украину надвигается непогода. Такими были главные новости 2 января в Украине и мире.

      Пенсионные новации

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      В 2019 году запланирован автоматический перерасчет пенсий на основе формулы с учетом показателей средней зарплаты и уровня инфляции.

      Перерасчет пенсий будет происходить в два этапа – в январе и марте.

      В январе у нас будет перерасчет пенсий для военных пенсионеров, это около 500 тысяч человек. А 1 марта будет массовый перерасчет пенсий для всех украинских граждан. Это будет первая автоматическая индексация,
      – отметил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

      По его словам, с 2019 года индексация будет ежегодной, и не будет зависеть от политических решений.

      Штраф для "Сбербанка"

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      В декабре 2018 года Национальный банк Украины за нарушения законодательства в сфере финансового мониторинга оштрафовал пять банков, среди которых – российский "Сбербанк".

      Национальный банк Украины оштрафовал "Сбербанк" на 94,74 миллиона гривен за ведение повторной рисковой деятельности на общую сумму более 3 миллиардов гривен.

      После проверки Нацбанком, что зафиксировал рисковую деятельность банка, которая заключалась в выдаче со счетов юридических лиц наличности, банк не прекратил подобную деятельность и в разы увеличил объем операций, которые, вероятно, могут быть связаны с криминальными доходами, осуществленными фиктивным предпринимательством,
      – рассказали в пресс-службе НБУ.

      "Сбербанк" получил от НБУ письменное предупреждение за нарушение требований по идентификации клиентов, несоблюдение порядка предоставления информации специально уполномоченному органу и нарушение порядка остановки финансовых операций.

      Кроме этого, Нацбанк оштрафовал "Райффайзен Банк Аваль", ПУМБ, "Глобус" и направил письменное предупреждение "Банку Фамильный".

      Катастрофа на железной дороге в Дании

      2 декабря в Дании на мосту Сторебилт, соединяющем острова Фюн и Зеландия, произошла масштабная железнодорожная авария. Пассажирский поезд в 7:30 столкнулся с неизвестным предметом и совершил экстренное торможение.

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      Известно, что поезд врезался в часть крыши, что оторвалась от одного из грузовых вагонов поезда, следовавшего в направлении острова Фюн. В результате столкновения погибли 6 человек, еще 8 человек были травмированы. Впоследствии стало известно о еще 8 пострадавших.

      Всего на момент столкновения в пассажирском поезде находились 160 пассажиров и трое работников железной дороги.

      аварія Данія поїзд

      Фото с места аварии в Дании

      Эту аварию в Дании уже признали крупнейшей за последние 30 лет.

      Известно, что все пассажиры были эвакуированы в соседний город Нюборг. Сейчас мост закрыт для движения поездов. Причины инцидента устанавливаются.

      Взрыв в Магнитогорске: число жертв резко возросло

      По состоянию на 21:30 по Киеву 2 января российские спасатели извлекли из-под завалов жилого дома в Магнитогорске, где произошел взрыв, 31 погибшего.

      Утром из-под завалов удалось извлечь шестерых живых людей. Однако впоследствии чрезвычайники находили лишь тела погибших. Среди жертв трагедии сейчас 4 детей. Продолжаются поиски еще 10 человек.

      В то же время российские спасатели сообщили, что не знают, где точно следует искать тела людей.

      Сейчас поиски ведут только в левой части завалов, поскольку проводить их с другой стороны – опасно.

      Нам сложно сказать, где расположены остальные тела. Мы не экстрасенсы, не можем предвидеть,
      – сказал представитель МЧС РФ в Челябинской области Михаил Юрин.

      По его словам, специалисты ведут работы в левой части завалов.

      "Это связано с соблюдением техники безопасности, потому что верхние этажи угрожают личному составу, поэтому мы не рискуем", – пояснил он.

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      Напомним, в российском Магнитогорске утром 31 декабря произошел взрыв газа в жилом доме. Всего в десятиэтажном подъезде повреждено 48 квартир, в которых живут 110 человек. В связи со взрывом на территории Челябинской области был введен режим чрезвычайной ситуации. Отметим, что кроме взрыва в жилом доме Магнитогорска, 1 января в городе загорелась маршрутка, возле нее якобы слышали выстрелы. Ряд изданий, а также люди в соцсетях связывают эти события. Они отмечают, что взрыв в доме был терактом, а в результате стрельбы возле маршрутки погибли трое террористов.

      На Украину надвигается непогода

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      В Украине продолжает бушевать непогода. Так, в ближайшие несколько дней шесть областей окажутся в зоне перемещения активного циклона, который принесет с собой снегопады, метели, порывы ветра и гололедицу на дорогах.

      Так, 3 января, синоптики предупреждают о гололедице на дорогах всех областей Украины, кроме юга. На Западе также будут сильные порывы ветра до 15-20 метров в секунду.

      Уже 4 января погода больше всего ухудшится в восточных регионах.

      Вследствие перемещения активного циклона в Херсонской, Запорожской, Днепропетровской, Донецкой, Луганской, Харьковской областях ожидается осложнение погодных условий: днем 4 января выпадет значительный снег, местами с дождем, усиление ветра до 15-20 метров за секунду, местами в Приазовье 25 метров за секунду, метели, в отдельных районах налипание мокрого снега и гололед, прирост снежного покрова 15-20 сантиметров,
      – говорится в сообщении.

      По словам синоптиков, непогода ослабнет в ночь на 5 января, а днем 5 января прекратятся снегопады и сильные шквалы ветра. Кроме того, осложнение погодных условий 4-5 января соответствует I уровню опасности (желтый).

      Такие погодные условия могут привести к нарушениям электроснабжения населенных пунктов, движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц, осложнению работы коммунальных служб и строительной отрасли", – отметили спасатели.

      Кроме этого, в горах сохраняется высокая снеголавинная опасность. Редакция 24 канала подготовила для вас советы, как спастись во время схода снежной лавины.

      лавина як врятуватися гори снігова лавина
      Как спастись во время схода лавины: инфографика

      Теги: Новости Украины Деньги Жертвы Взрыв в Магнитогорске Пенсіонери Дания НБУ
      Источник: 24 канал
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