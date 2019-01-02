Главные новости 2 января: пенсионные новации в Украине и штраф "Сбербанка"
С 2019 года в Украине запланирован автоматический перерасчет пенсий. Национальный банк Украины оштрафовал "Сбербанк" на 94,74 миллиона гривен. Катастрофа на железной дороге в Дании, есть погибшие. В Магнитогорске резко увеличилось количество жертв в результате взрыва. На Украину надвигается непогода. Такими были главные новости 2 января в Украине и мире.
Пенсионные новации
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В 2019 году запланирован автоматический перерасчет пенсий на основе формулы с учетом показателей средней зарплаты и уровня инфляции.
Перерасчет пенсий будет происходить в два этапа – в январе и марте.
В январе у нас будет перерасчет пенсий для военных пенсионеров, это около 500 тысяч человек. А 1 марта будет массовый перерасчет пенсий для всех украинских граждан. Это будет первая автоматическая индексация,
– отметил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.
По его словам, с 2019 года индексация будет ежегодной, и не будет зависеть от политических решений.
Штраф для "Сбербанка"
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В декабре 2018 года Национальный банк Украины за нарушения законодательства в сфере финансового мониторинга оштрафовал пять банков, среди которых – российский "Сбербанк".
Национальный банк Украины оштрафовал "Сбербанк" на 94,74 миллиона гривен за ведение повторной рисковой деятельности на общую сумму более 3 миллиардов гривен.
После проверки Нацбанком, что зафиксировал рисковую деятельность банка, которая заключалась в выдаче со счетов юридических лиц наличности, банк не прекратил подобную деятельность и в разы увеличил объем операций, которые, вероятно, могут быть связаны с криминальными доходами, осуществленными фиктивным предпринимательством,
– рассказали в пресс-службе НБУ.
"Сбербанк" получил от НБУ письменное предупреждение за нарушение требований по идентификации клиентов, несоблюдение порядка предоставления информации специально уполномоченному органу и нарушение порядка остановки финансовых операций.
Кроме этого, Нацбанк оштрафовал "Райффайзен Банк Аваль", ПУМБ, "Глобус" и направил письменное предупреждение "Банку Фамильный".
Катастрофа на железной дороге в Дании
2 декабря в Дании на мосту Сторебилт, соединяющем острова Фюн и Зеландия, произошла масштабная железнодорожная авария. Пассажирский поезд в 7:30 столкнулся с неизвестным предметом и совершил экстренное торможение.
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Известно, что поезд врезался в часть крыши, что оторвалась от одного из грузовых вагонов поезда, следовавшего в направлении острова Фюн. В результате столкновения погибли 6 человек, еще 8 человек были травмированы. Впоследствии стало известно о еще 8 пострадавших.
Всего на момент столкновения в пассажирском поезде находились 160 пассажиров и трое работников железной дороги.
Фото с места аварии в Дании
Эту аварию в Дании уже признали крупнейшей за последние 30 лет.
Известно, что все пассажиры были эвакуированы в соседний город Нюборг. Сейчас мост закрыт для движения поездов. Причины инцидента устанавливаются.
Взрыв в Магнитогорске: число жертв резко возросло
По состоянию на 21:30 по Киеву 2 января российские спасатели извлекли из-под завалов жилого дома в Магнитогорске, где произошел взрыв, 31 погибшего.
Утром из-под завалов удалось извлечь шестерых живых людей. Однако впоследствии чрезвычайники находили лишь тела погибших. Среди жертв трагедии сейчас 4 детей. Продолжаются поиски еще 10 человек.
В то же время российские спасатели сообщили, что не знают, где точно следует искать тела людей.
Сейчас поиски ведут только в левой части завалов, поскольку проводить их с другой стороны – опасно.
Нам сложно сказать, где расположены остальные тела. Мы не экстрасенсы, не можем предвидеть,
– сказал представитель МЧС РФ в Челябинской области Михаил Юрин.
По его словам, специалисты ведут работы в левой части завалов.
"Это связано с соблюдением техники безопасности, потому что верхние этажи угрожают личному составу, поэтому мы не рискуем", – пояснил он.
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Напомним, в российском Магнитогорске утром 31 декабря произошел взрыв газа в жилом доме. Всего в десятиэтажном подъезде повреждено 48 квартир, в которых живут 110 человек. В связи со взрывом на территории Челябинской области был введен режим чрезвычайной ситуации. Отметим, что кроме взрыва в жилом доме Магнитогорска, 1 января в городе загорелась маршрутка, возле нее якобы слышали выстрелы. Ряд изданий, а также люди в соцсетях связывают эти события. Они отмечают, что взрыв в доме был терактом, а в результате стрельбы возле маршрутки погибли трое террористов.
На Украину надвигается непогода
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В Украине продолжает бушевать непогода. Так, в ближайшие несколько дней шесть областей окажутся в зоне перемещения активного циклона, который принесет с собой снегопады, метели, порывы ветра и гололедицу на дорогах.
Так, 3 января, синоптики предупреждают о гололедице на дорогах всех областей Украины, кроме юга. На Западе также будут сильные порывы ветра до 15-20 метров в секунду.
Уже 4 января погода больше всего ухудшится в восточных регионах.
Вследствие перемещения активного циклона в Херсонской, Запорожской, Днепропетровской, Донецкой, Луганской, Харьковской областях ожидается осложнение погодных условий: днем 4 января выпадет значительный снег, местами с дождем, усиление ветра до 15-20 метров за секунду, местами в Приазовье 25 метров за секунду, метели, в отдельных районах налипание мокрого снега и гололед, прирост снежного покрова 15-20 сантиметров,
– говорится в сообщении.
По словам синоптиков, непогода ослабнет в ночь на 5 января, а днем 5 января прекратятся снегопады и сильные шквалы ветра. Кроме того, осложнение погодных условий 4-5 января соответствует I уровню опасности (желтый).
Такие погодные условия могут привести к нарушениям электроснабжения населенных пунктов, движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц, осложнению работы коммунальных служб и строительной отрасли", – отметили спасатели.
Кроме этого, в горах сохраняется высокая снеголавинная опасность. Редакция 24 канала подготовила для вас советы, как спастись во время схода снежной лавины.
Как спастись во время схода лавины: инфографика