Главные новости 2 января: пенсионные новации в Украине и штраф "Сбербанка"

С 2019 года в Украине запланирован автоматический перерасчет пенсий. Национальный банк Украины оштрафовал "Сбербанк" на 94,74 миллиона гривен. Катастрофа на железной дороге в Дании, есть погибшие. В Магнитогорске резко увеличилось количество жертв в результате взрыва. На Украину надвигается непогода. Такими были главные новости 2 января в Украине и мире.

Пенсионные новации

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В 2019 году запланирован автоматический перерасчет пенсий на основе формулы с учетом показателей средней зарплаты и уровня инфляции.

Перерасчет пенсий будет происходить в два этапа – в январе и марте.

В январе у нас будет перерасчет пенсий для военных пенсионеров, это около 500 тысяч человек. А 1 марта будет массовый перерасчет пенсий для всех украинских граждан. Это будет первая автоматическая индексация,

– отметил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

По его словам, с 2019 года индексация будет ежегодной, и не будет зависеть от политических решений.

Штраф для "Сбербанка"

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В декабре 2018 года Национальный банк Украины за нарушения законодательства в сфере финансового мониторинга оштрафовал пять банков, среди которых – российский "Сбербанк".

Национальный банк Украины оштрафовал "Сбербанк" на 94,74 миллиона гривен за ведение повторной рисковой деятельности на общую сумму более 3 миллиардов гривен.

После проверки Нацбанком, что зафиксировал рисковую деятельность банка, которая заключалась в выдаче со счетов юридических лиц наличности, банк не прекратил подобную деятельность и в разы увеличил объем операций, которые, вероятно, могут быть связаны с криминальными доходами, осуществленными фиктивным предпринимательством,

– рассказали в пресс-службе НБУ.

"Сбербанк" получил от НБУ письменное предупреждение за нарушение требований по идентификации клиентов, несоблюдение порядка предоставления информации специально уполномоченному органу и нарушение порядка остановки финансовых операций.

Кроме этого, Нацбанк оштрафовал "Райффайзен Банк Аваль", ПУМБ, "Глобус" и направил письменное предупреждение "Банку Фамильный".