Головні новини 2 січня: пенсійні новації в Україні та штраф "Сбербанку"

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У 2019 році запланований автоматичний перерахунок пенсій на основі формули з урахуванням показників середньої зарплати та рівня інфляції.

Перерахунок пенсій відбуватиметься у два етапи – у січні та березні.

У січні у нас буде перерахунок пенсій для військових пенсіонерів, це десь 500 тисяч осіб. А 1 березня буде масовий перерахунок пенсій для всіх українських громадян. Це буде перше автоматична індексація,

– зазначив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман.

За його словами, з 2019 року індексація буде щорічною і не залежатиме від політичних рішень.

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У грудні 2018 року Національний банк України за порушення законодавства у сфері фінансового моніторингу оштрафував п'ять банків, серед яких – російський "Сбербанк".

Національний банк України оштрафував "Сбербанк" на 94,74 мільйона гривень за ведення повторної ризикової діяльності на загальну суму більше 3 мільярдів гривень.

Після перевірки Нацбанком, що зафіксував ризиковану діяльність банку, яка полягала у видачі з рахунків юридичних осіб готівки, банк не припинив подібну діяльність та в рази збільшив обсяг операцій, які, ймовірно, можуть бути пов'язані із кримінальними доходами, здійсненими фіктивним підприємництвом,

– розповіли в прес-службі НБУ.

"Сбербанк" отримав від НБУ письмове попередження за порушення вимог щодо ідентифікації клієнтів, недотримання порядку надання інформації спеціально уповноваженому органу та порушення порядку зупинення фінансових операцій.

Окрім цього, Нацбанк оштрафував "Райффайзен Банк Аваль", ПУМБ, "Глобус" та дав письмове попередження "Банку Фамільний".

Катастрофа на залізниці у Данії

2 грудня у Данії на мосту Сторебілт, що з'єднує острови Фюн і Зеландія сталася масштабна залізнична аварія. Пасажирський потяг о 7:30 зіштовхнувся з невідомим предметом та здійснив екстрене гальмування.

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Відомо, що потяг врізався в частину даху, який відірвався від одного з вантажних вагонів потягу, що слідував в напрямку острова Фюн. В результаті зіткнення загинули 6 людей, ще 8 людей були травмовані. Згодом стало відомо про ще 8 постраждалих.

Загалом на момент зіткнення у пасажирському потягу перебували 160 пасажирів та троє працівників залізниці.



Фото з місця аварії у Данії

Цю аварію в Данії вже визнали найбільшою за останні 30 років.

Відомо, що усіх пасажирів було евакуйовано до сусіднього міста Нюборг. Наразі міст закритий для руху потягів. Причини інциденту встановлюються.

Вибух у Магнітогорську: кількість жертв різко зросла

Станом на 21:30 за Києвом 2 січня російські рятувальники витягнули з-під завалів житлового будинку у Магнітогорську, де стався вибух, 31 загиблого.

Вранці з-під завалів вдалось витягнути шестеро живих людей. Проте згодом МНСники знаходили лише тіла загиблих. Серед жертв трагедії наразі – 4 дітей. Продовжуються пошуки ще 10 осіб.

У той же час російські рятувальники повідомили, що не знають, де точно слід шукати тіла людей.

Наразі пошуки ведуть лише у лівій частині завалів, оскільки проводити їх з іншого боку – небезпечно.

Складно нам сказати, де розташовані решти тіл. Ми не екстрасенси, не можемо передбачати,

– сказав представник МНС РФ у Челябінській області Михайло Юрін.

За його словами, фахівці ведуть роботи в лівій частині завалів.

"Це пов'язано із дотриманням техніки безпеки, тому що верхні поверхи загрожують особовому складу, тому ми не ризикуємо", – пояснив він.

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Нагадаємо, у російському Магнітогорську зранку 31 грудня стався вибух газу в житловому будинку. Загалом в десятиповерховому під'їзді пошкоджено 48 квартир, в яких живуть 110 осіб. У зв'язку з вибухом на території Челябінської області було введено режим надзвичайної ситуації. Зазначимо, що окрім вибуху у житловому будинку Магнітогорська 1 січня у місті загорілася маршрутка, біля неї начебто чули постріли. Низка видань, а також люди у соцмережах пов'язують ці події. Вони зазначають, що вибух у будинку був терактом, а внаслідок стрілянини біля маршрутки загинули троє терористів.

На Україну насувається негода

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В Україні продовжує вирувати негода. Так, у найближчі кілька днів шість областей опиняться в зоні переміщення активного циклону, який принесе з собою снігопади, хуртовини, шквали вітру та ожеледицю на дорогах.

Так, 3 січня, синоптики попереджають про ожеледицю на дорогах всіх областей України, окрім півдня. На заході також будуть сильні пориви вітру до 15-20 метрів за секунду.

Вже 4 січня погода найбільше погіршиться у східних регіонах.

Унаслідок переміщення активного циклону в Херсонській, Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій, Луганській, Харківській областях очікується ускладнення погодних умов: вдень 4 січня випадатиме значний сніг, подекуди з дощем, посилення вітру до 15-20 метрів за секунду, місцями в Приазов’ї 25 метрів за секунду, хуртовини, в окремих районах налипання мокрого снігу та ожеледь, приріст снігового покриву 15-20 сантиметрів,

– йдеться у повідомленні.

За словами синоптиків, негода ослабне в ніч на 5 січня, а вдень 5 січня припиняться снігопади та сильні шквали вітру. Окрім того, ускладнення погодних умов 4-5 січня відповідає І рівню небезпечності (жовтий).

Такі погодні умови можуть призвести до порушень електропостачання населених пунктів, руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць, ускладнення роботи комунальних служб та будівельної галузі", – наголосили рятувальники.

Окрім цього, в горах зберігається висока сніголавинна небезпека. Редакція 24 каналу підготувала для вас поради, як врятуватися під час сходження снігової лавини.



Як врятуватися під час сходження лавини: інфографіка