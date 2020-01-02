Главные новости 2 января: новая поверенная США и скандальное заявление о пенсиях на Донбассе

Временным поверенным в делах США в Украине стала Кристина Квин. В "Слуге народа" отличились громким заявлением о пенсии на оккупированном Донбассе. "Для меня есть разница", – Вакарчук ответил на новогоднее поздравление Зеленского. Кладбища елок: в Украине массово выбрасывают на свалки символ новогодних праздников. Такими были главные новости четверга, 2 января.

Главные новости Украины и мира за сегодня, 2 января:

Новая поверенная США

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Кристину Квин назначили временно поверенной в делах США в Украине. Она была заместителем Уильяма Тейлора, который сложил свои полномочия.

Дипломат в своем видеообращении обратилась к украинцам и заверила в продолжении поддержки Украины. Интересно, что она сразу заговорила на украинском: сказала "Доброго дня", а в конце своей речи поблагодарила.

Смотрите видеообращение Кристины Квин к украинцам:

Что известно о Кристине Квин:

Она родилась и выросла в Калифорнии;

По образованию – политолог, магистр по стратегическим исследованиям Военного колледжа армии США. Начала карьеру дипломата в 1992 году в должности сотрудника консульства в Париже. Еще раньше работала в Таиланде и Великобритании, в Москве и Брюсселе;

До приезда в Украину работала в посольстве США в Париже в качестве заместителя главы миссии и советника по экономическим вопросам;

Кристина Квин уже была поверенным в делах США в Украине – после скандального увольнения госпожи посла Мари Йованович.

Две пенсии жителям Донбасса

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Скандальный парламентарий Галина Третьякова заявила, что считает нормальным то, что пенсионеры, проживающие на оккупированных территориях Донбасса, могут получать две пенсии. Речь идет об украинской и той, которую им выдают оккупанты.

Мы не признаем оккупанта и его действия, мы не признаем те "пенсии" и "документы", мы не признаем то, что там происходит,

– уточнила Третьякова.

Однако добавила: технически в Украине никто не будет выяснять, "что пенсионеру там платят".

Мы будем обеспечивать его пенсией, потому что это наш гражданин и у нас с ним, как у государства, есть связь. Это пенсионеры и пусть они даже получают по две пенсии – разве это должно разорвать связь с нашим государством и со мной как с политиком? Нет!

– объяснила свою позицию "слуга народа".

Кроме того, она назвала выплаты украинским пенсионерам на оккупированных территориях "еще одним видом санкций против России", мол таким образом происходит экономическое разорение страны-агрессора.

Кто такая Третьякова?Галина Третьякова прошла в Верховную Раду под 54 номером в списке "Слуги народа". Там она занимает должность главы парламентского комитета по вопросам социальной политики. Ранее она "прославилась", попав в скандал с перепиской интимного характера с мужем.

Есть разница

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Святослав Вакарчук ответил на новогоднее поздравление президента Зеленского. Глава государства в нем сказал, что "нет разницы, как названа улица, если она освещена и заасфальтирована" и так же "нет разницы, у какого памятника ты ждешь девушку, которую любишь". Президент добавил, что все украинцы очень разные, впрочем, кто-то убедил их, что эти различия имеют значение. "Но действительно ли это так?" – риторически спросил Зеленский.

Глава "Голоса" на такие слова главы государства ответил стихом.

Для мене справді є різниця де,

Для мене є різниця з ким, куди і звідки.

Все очевидно: хтось вперед іде,

А хтось стає навколішки й навшпиньки,

– продекламировал он.

Текстовый вариант стихотворения читайте на сайте 24 канала.

Кладбища ёлок

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Одесса, Харьков, Полтава и другие города Украины превратились в кладбища елок и сосен. Горе-продавцы не успели продать новогодние деревья до конца 2019 года и просто оставили их на улицах. Жители Одессы жалуются, что деревья валяются на дороге, тротуарах, лестницах, остановках и возле мусорных контейнеров.



Брошенные елки на улицах Одессы/ фото "Depo.Одесса"

Сложная ситуация и в Полтаве. Там также посреди улиц оставили десятки нераспроданных елок.

В той же Одессе уже решили, как бороться с удручающим явлением. Там стартовала акция по обмену использованных елок и сосен на сладости. Для этого во всех четырех районах города заработали пункты приема хвойных деревьев. Акция продлится до 1 февраля.

А вот в Житомире елки, которые уже "отслужили свое", будут отправлять на переработку. Деревья утилизируют с помощью спецоборудования для измельчения отходов древесины в щепу.

Ее потом будут использовать для обогрева теплиц, в которых выращивают вечнозеленые растения.

Простой и опасный подарок

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В американском Техасе 12-летний мальчик Кайди попросил у родителей на Рождество довольно скромный подарок – увеличительное стекло. Этим он удивил маму и папу, но те его просьбу выполнили. Зря – на следующий день их двор охватило пламя. Затейнику увеличительное стекло было нужно совсем не для чтения книг, как думали его родители. С помощью него Кайди с братом решили попробовать "что-то поджечь".

Кайди увидел свой подарок и сказал: "О, да, увеличительное стекло", а его брат воскликнул: "Ага, теперь мы сможем поджигать предметы". И мы такие: "О нет,

– рассказал отец Джастин Парсон.

Наивные родители подумали, что это такая шутка и увеличительное стекло решили не отбирать. Однако уже на следующий день об этом пожалели.

Родители быстро бросились спасать двор / фото из соцсетей Ниссы-Лин Парсон

Кайди вместе со своим старшим братом Эштоном вышли на крыльцо и попытались поджечь газету с помощью нового подарка. Бумага вспыхнул очень быстро. От неожиданности ребята выбросили ее на улицу. Пламя охватило газон Парсонов, а через мгновение – весь передний двор.

Обошлось без трагедии: родители оперативно потушили пожар, а маленький разбойник добровольно сдал увеличительное стекло в руки мамы и папы.

К счастью, все завершилось благополучно. Вместо трагедии получили память об этом Рождестве. Однако никогда не дарите своим детям увеличительное стекло!

– написала мама Кайди в соцсетях.



Кайди, похоже, сразу понял, что натворил со своим увеличительным стеклом / фото из соцсетей Ниссы-Лин Парсон