Головні новини 2 січня: нова повірена США в Україні та скандальна заява про пенсії на Донбасі

Тимчасовою повіреною у справах США в Україні стала Крістіна Квін. У "Слузі народу" відзначилися гучною заявою про пенсії на окупованому Донбасі. "Для мене є різниця", – Вакарчук відповів на новорічне вітання Зеленського. Кладовища ялинок: в Україні масово викидають на смітники символ новорічних свят. Такими були головні новини четверга, 2 січня.

Найголовніші новини України та світу за сьогодні, 2 січня:

Нова повірена США

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Крістіну Квін призначили тимчасово повіреною у справах США в Україні. Вона була заступницею Вільяма Тейлора, який склав свої повноваження.

Дипломатка у своєму відеозверненні звернулась до українців і запевнила у продовженні підтримки України. Цікаво, що вона відразу заговорила українською: сказала "Доброго дня", а вкінці своєї промови подякувала.

Дивіться відеозвернення Крістіни Квін до українців:

Що відомо про Крістіну Квін:

Вона народилася і виросла у Каліфорнії;

За освітою – політолог, магістр зі стратегічних досліджень Військового коледжу армії США. Почала кар'єру дипломатки у 1992 році на посаді співробітника консульства у Парижі. Ще раніше працювала у Таїланді та Британії, у Москві та Брюсселі;

До приїзду в Україну працювала у посольстві США в Парижі в якості заступниці голови місії та радника з економічних питань;

Крістіна Квін вже була повіреною у справах США в Україні – після скандального звільнення пані посла Марі Йованович.

Дві пенсії жителям Донбасу

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Скандальна парламентарка Галина Третьякова заявила, що вважає нормальним те, що пенсіонери, які проживають на окупованих територіях Донбасу, можуть отримувати дві пенсії. Йдеться про українську та ту, яку їм видають окупанти.

Ми не визнаємо окупанта і його дії, ми не визнаємо ті "пенсії" та "документи", ми не визнаємо те, що там відбувається,

– уточнила Третьякова.

Однак додала: на технічному рівні в Україні ніхто не буде з'ясовувати, "що пенсіонеру там платять".

Ми будемо забезпечувати його пенсією, тому що це наш громадянин і у нас з ним, як у держави, є зв'язок. Це пенсіонери й нехай вони навіть отримують по дві пенсії – хіба це має розірвати зв'язок з нашою державою і зі мною як з політиком? Ні!

– пояснила свою позицію "слуга народу".

Окрім того, вона назвала виплати українським пенсіонерам на окупованих територіях "ще одним видом санкцій проти Росії", мовляв таким чином відбувається економічне розорення країни-агресора.

Хто така Третьякова? Галина Третьякова пройшла до Верховної Ради під 54 номером у списку "Слуги народу". Там вона обіймає посаду глави парламентського комітету з питань соціальної політики. Раніше вона "прославилась", утрапивши у скандалу через листування інтимного характеру з чоловіком.

Є різниця

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Святослав Вакарчук відповів на новорічне привітання президента Зеленського. Глава держави у ньому сказав, що "немає різниці, як названа вулиця, якщо вона освітлена та заасфальтована" і так само "нема різниці, біля якого пам’ятника ти чекаєш дівчину, яку кохаєш". Президент додав, що всі українці дуже різні, втім, хтось переконав їх, що ці відмінності мають значення. "Але чи справді це так?" – риторично запитав Зеленський.

Очільник "Голосу" на такі слова глави держави відповів віршем.

Для мене справді є різниця де,

Для мене є різниця з ким, куди і звідки.

Все очевидно: хтось вперед іде,

А хтось стає навколішки й навшпиньки,

– продекламував він.

Текстовий варіант вірша читайте на сайті 24 каналу.

Кладовища ялинок

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Одеса, Харків, Полтава та інші міста України перетворились на кладовища ялинок і сосен. Горе-продавці не встигли продати новорічні дерева до кінця 2019 року і просто залишили їх на вулицях. Жителі Одеси скаржаться, що дерева валяються на дорозі, тротуарах, сходах, зупинках і біля сміттєвих контейнерів.



Покинуті ялинки на вулицях Одеси/ фото "Depo.Одеса"

Складна ситуація і в Полтаві. Там також посеред вулиць залишили десятки нерозпроданих ялинок.

У тій же Одесі вже вирішили, як боротися із гнітючим явищем. Там стартувала акція з обміну використаних ялинок, сосен і смерек на солодощі. Для цього у всіх чотирьох районах міста запрацювали пункти прийому хвойних дерев. Акція триватиме до 1 лютого.

А ось у Житомирі ялинки, які вже "відслужили своє", відправлятимуть на переробку. Дерева утилізують за допомогою спецобладнання для подрібнення відходів деревини у тріску.

Її потім використовуватимуть для обігріву теплиць, в яких вирощують вічнозелені рослини.

Простий і небезпечний подарунок

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В американському Техасі 12-річний хлопчик Кайді попросив у батьків на Різдво доволі скромний подарунок – збільшуване скло. Цим він здивував маму й тата, але ті його прохання виконали. Дарма – наступного дня їх подвір’я охопило полум’я. Витівнику збільшуване скло було потрібне зовсім не для читання книг, як думали його батьки. За допомогою нього Кайді з братом вирішили спробувати "щось підпалити".

Кайді побачив свій подарунок і сказав: "О, так, збільшувальне скло", а його брат вигукнув: "Ага, тепер ми зможемо підпалювати предмети". І ми такі: "О ні,

– розповів батько Джастін Парсон.

Наївні батьки подумали, що це такий жарт і збільшуване скло вирішили не відбирати. Проте вже наступного дня про це пошкодували.



Батьки хутко кинулись рятувати двір/ фото з соцмереж Нісси-Лін Парсон

Кайді разом зі своїм старшим братом Ештоном вийшли на ґанок і спробували підпалити газету за допомогою нового подарунка. Папір спалахнув дуже швидко. Від несподіванки хлопці кинули його на вулицю. Полум'я охопило галявину Парсонів, а за мить – увесь передній двір.

Обійшлося без трагедії: батьки оперативно погасили пожежу, а малий розбишака добровільно здав збільшуване скло у руки мами і тата.

На щастя, все завершилось щасливо. Замість трагедії маємо пам'ятну згадку про це Різдво. Однак ніколи не даруйте своїм дітям збільшуване скло!

– написала мама Кайді у соцмережах.



Кайді, схоже, відразу зрозумів, що накоїв зі своїм збільшуваним склом/ фото з соцмереж Нісси-Лін Парсон