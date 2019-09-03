Главные новости 2 сентября: закрытое заседание Кабмина и кого из украинцев нашли в "Лефортово"

Закрытое заседание нового Кабинета Министров, ликвидация экономического департамента полиции, увольнение военного прокурора Матиоса, рекомендации Комитета по снятию неприкосновенности депутатов, список найденных в московском СИЗО "Лефортово" украинских пленников и усиление урагана "Дориан" возле США. Такими были главные новости 2 сентября.

Самые главные новости Украины и мира за 2 сентября.

Подготовительное заседание правительства: видео и главные темы

2 сентября состоялось подготовительное заседание нового Кабинета Министров Украины. Премьер Алексей Гончарук заявил, что отныне заседания правительства будут закрытыми – чтобы не было "шоу" и "показухи".

Тем временем Гончарук хочет добиться роста экономики на 40% за 5 лет: амбициозные планы нового премьера

Однако по результатам заседания Гончарук рассказал журналистам о главных обсуждаемых темах. Подобные брифинги, обещал глава Кабмина, станут привычной практикой, чтобы была качественная коммуникация со средствами массовой информации.

Итак, правительство приняло документ, который позволяет новым министрам получить в управление министерства. Чиновники достигли согласия в скором переходе к цифровому документообмену и отказе от бумажных документов.

Также ликвидировали департамент защиты экономики Национальной полиции.

УБЕЗ – все! Больше полицейский не должен вмешиваться в деятельность бизнеса,

– заявил Гончарук.

Взамен создадут аналитический несиловой орган, который будет заниматься экономическими вопросами – Службу финансовых расследований.

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Видео: результаты первого заседания правительства

Видео заседания правительства и брифинга после него:

К слову, на совещании в Офисе Президента Алексей Гончарук заявлял про амбициозную цель – достичь 40% экономического роста за 5 лет. Благодаря этому удастся создать около миллиона новых рабочих мест. Кроме того, новый Кабмин планирует бороться с бедностью.

Ликвидация экономического департамента полиции

Премьер Гончарук отметил, что отныне полиция больше не имеет права просто так вмешиваться в деятельность бизнеса. Вместо ликвидированного департамента создадут эффективную структуру для расследования финансовых преступлений, куда смогут прийти на работу порядочные и честные сотрудники – Службу финансовых расследований.

Ликвидация департамента не завершится простым изменением вывесок, а будет использована для реформирования подразделений Нацполиции. Если в системе есть честные и профессиональные люди, которые докажут, что не брали взятки и готовы работать для государства – они будут иметь такую возможность,

– отметил Гончарук.

Владимир Зеленский уже обязал обеспечить принятие закона о Службе финансовых расследований (СФР) до 1 декабря 2019 года. Новый орган будет заниматься выявлением, пресечением, раскрытием и расследованием преступлений, направленных против финансовых интересов государства.

Чем еще будет заниматься Служба финансовых расследований?СФР – единственный правоохранительный орган, который будет заниматься выявлением, пресечением, раскрытием и предварительным расследованием преступлений, направленных против интересов государства в сфере финансов и смежных сферах.



Кроме этого, СФР будет заниматься аналитической работой, выявлять системные факторы, способствующие развитию экономической преступности и совершению таких преступлений. А на основе анализа подавать предложения правительству по формированию государственной политики с целью обеспечения эффективного предотвращения экономических преступлений.

Главное о закрытых заседаниях правительства: причины

Отныне заседания правительства будут проходить в закрытом режиме, а по их результатам чиновники намерены сообщать журналистам о принятых решениях и отвечать на вопросы.

Мы переформатируем заседания правительства для того, чтобы это не было показухой, шоу за стеклом,

– подчеркнул премьер.

Гончарук поблагодарил журналистов за внимание и отметил, что "глубже мы поговорим об этом через час". Это произошло перед началом заседания правительства.

Важно: Украина должна полностью отказаться от бумажного документооборота уже с 1 октября, – Гончарук

Через час Гончарук вышел к журналистам и, среди прочего, в очередной раз подчеркнул: "Мы не решали делать заседания правительства закрытыми. Мы решили прекратить показуху. Раньше это были спектакли. Спектаклей больше не будет. Но будет откровенное и честное общение с прессой и обществом".

Мы будем говорить о нашей работе не для того, чтобы показать, как много и трудно мы работаем. А для того, чтобы вы понимали, зачем мы это делаем. Что делает государство и зачем,

– подытожил Гончарук.

Кто такой Алексей Гончарук – читайте здесь.



Новый состав Кабинета Министров Украины / Инфографика 24 канала

Главные неотложные законопроекты команды Зеленского

Государственный бюджет Украины на 2020 год. В основном говорится о стимулировании экономического роста.

Введение рынка земли. Речь идет о рынке земель сельскохозяйственного назначения, отмене моратория на продажу земли.

Запуск масштабной приватизации. Это об отмене перечня объектов права государственной собственности, не подлежащих приватизации.

Улучшение бизнес-климата. Создание условий для снижения со стороны коммерческих банков кредитных ставок и доступности кредитования бизнеса и ипотеки.

Детенизация экономики. Легализация игорного бизнеса, добычи янтаря, полный аудит государственных реестров и их упорядочение.

Развитие инфраструктуры. Речь о внутреннем водном транспорте, строительстве и ремонте автомобильных дорог, реструктуризации "Укрзализныци".

Развитие энергетики. Подготовка к отопительному сезону, разработка специальных разрешений для добычи нефти и природного газа.

Противодействие рейдерству, обеспечение защиты прав собственности. Усиление гарантий защиты государственной собственности, защиты прав учредителей юридических лиц и противодействие рейдерству.

Противодействие контрабанде и коррупции во время таможенного оформления товаров. Обеспечить запуск деятельности Государственной таможенной службы, не допустить до работы в ней старых коррупционеров.

Реформа правоохранительных органов. Преодоление коррупции и судебная реформа. Первый приоритет – элитная коррупция и организованная преступность. Второй приоритет – преступления, наносящие большой ущерб экономике и нацбезопасности. Третий приоритет – экологические преступления. Четвертый приоритет – преступления против несовершеннолетних.

Борьба с коррупцией. Полная кадровая перезагрузка наиболее коррупционных для бизнеса органов государственной власти (Госгеокадастр, Госгеонедра, Государственная архитектурно-строительная инспекция, Госэкоинспекция, Укртрансбезопасность и Укравтодор).

Оборона. Мощная боеспособная армия, безопасность страны от агрессора.

Децентрализация власти. Безотлагательное завершение процесса децентрализации, местные выборы на новой административной основе.

Государственное развитие. Новая государственная стратегия регионального развития на следующие 6 лет.

Реформирование Службы безопасности Украины. Изложить целостное видение украинской спецслужбы по всем направлениям и перспективам развития.

Комитет рекомендует Раде снять неприкосновенность с нардепов

Такое решение комитет принял на заседании в понедельник, 2 сентября. "За" проголосовали 17, против – двое, еще один – воздержался. Документ предусматривает отмену неприкосновенности с 2020 года.

Важно: Снятие неприкосновенности: что это означает

Во время заседания комитета возник спор о возможности начала второй сессии парламента с 3 сентября, ведь рассматривать изменения в Конституцию во втором чтении можно только на следующей сессии после первого чтения. Однако решение все же приняли.

Депутаты Сергей Власенко ("Батькивщина") и Руслан Князевич ("Европейская солидарность") утверждали, что заседание комитета пока проводить нельзя, ведь такие заседания проходят в рамках сессии парламента, а не между сессиями – парламент может внести изменения после очередной сессии.

Председатель комитета Ирина Венедиктова ("Слуга народа") отметила, что комитет еще встретится по плану в среду, а это заседание внеплановое.

Впоследствии Власенко покинул заседание комитета со словами: "Мой правовой опыт научил меня, что нельзя участвовать в незаконных действиях. Я считаю эти действия незаконными, я не буду участвовать сегодня в заседании комитета".

Споры по законопроекту

Нардеп от "Европейской солидарности" Ирина Геращенко на согласительном совете отметила, что важно учесть предостережения Конституционного Суда.

Есть заключение Конституционного Суда, которое имеет также определенные замечания к законопроекту Петра Порошенко, которые мы рассматривали в первом чтении. И также есть заключение Венецианской комиссии, которое полностью подтверждает эти самые замечания. Говорилось о том, чтобы не было никакого основания для Конституционного Суда отменить наше с вами первое голосование – важно, чтобы мы учли эти предостережения,

– отметила Геращенко.

В "Слуге народа" не согласны и считают, что КС не дал замечаний по существу.

Как раз мы исходим из того, что в резулятивной части никаких предостережений нет и наоборот четко указано, что нет оснований для того, чтобы утверждать, что оно противоречит Конституции Украины,

– подчеркнул первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук.

Свою позицию высказал и председатель фракции "Голос".

У нас есть целая категория граждан, которые де-юре не являются неприкосновенными, но де-факто пользуются неприкосновенностью. Поэтому вопрос не в том, какие изменения мы вносим в Конституцию, а каким образом у нас работает неотвратимость наказания,

– подчеркнул председатель фракции "Голос" Сергей Рахманин.

Стоит отметить, что в первый же день своей работы Верховная Рада Украины IX созыва приняла в первом чтении снятие депутатской неприкосновенности. За лишение иммунитета проголосовали 363 депутата. Тогда решение поддержали почти все депутатские фракции, группа "За будущее" и все внефракционные депутаты. Не голосовали только представители "Оппозиционной платформы – За жизнь".

Кстати: Когда ВР окончательно проголосует за снятие депутатской неприкосновенности: прогноз от "Слуги народа"

Что такое депутатская неприкосновенность?Это гарантия того, что депутата не будут привлекать к уголовной, административной или иной ответственности без согласия на это парламента. В теории предполагалось, что неприкосновенность должна способствовать эффективной работе депутатов и гарантировать, что ничто и никто не будет мешать им реализовывать свои права и обязанности. Благодаря неприкосновенности депутаты имели защиту от возможного давления со стороны исполнительной и судебной ветвей власти – она уберегала от немотивированных уголовных преследований.

Видео: спор о снятии неприкосновенности

Сенцова нет: каких украинских пленников нашли в "Лефортово"

В московском СИЗО "Лефортово", кроме 24 моряков, сейчас находятся еще 8 украинских пленников. Но среди них нет незаконно заключенного режиссера Олега Сенцова. Об этом сообщил украинский журналист Роман Цимбалюк на своей странице в фейсбуке. Он вместе с российской активисткой Викторией Ивлевой принес в СИЗО передачи, адресованные политзаключенным. Там у них приняли продукты для 32 пленников.

Важно: В РФ заявили о важном этапе в обмене пленными

Так, кроме украинских моряков, в "Лефортово" удерживают:

Романа Сущенко Владимира Балуха Александра Кольченко Николая Карпюка Станислава Клиха Павла Гриба Артура Панова Алексея Сизоновича

Журналист отметил: Олега Сенцова среди заключенных "Лефортово" нет.

Что известно об этих украинских политзаключенных – читайте здесь.

Важно! Уже вскоре может состояться обмен пленниками между Украиной и Россией. Украинский адвокат нескольких граждан России Валентин Рыбин утверждает, что обмен состоится уже 3 сентября. Однако официально до сих пор неизвестно, когда именно состоится обмен.

В каком формате может состояться обмен пленными?Ранее СМИ сообщали о том, что Украина и Россия проведут обмен в формате "33 на 33". Так, вероятным считают освобождение 24-х украинских моряков, а также ряда незаконно обвиняемых украинцев.



Накануне украинского режиссера и узника Кремля Олега Сенцова вывезли из восьмой колонии российского города Лабытнанги. Российские СМИ сообщают, что он до сих пор находится в Бутырском изоляторе – крупнейшей тюрьме Москвы. Впрочем, официального подтверждения этой информации пока нет.

Рябошапка уволил Матиоса

Новоназначенный Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка подписал указ об увольнении главного военного прокурора Анатолия Матиоса. Также Матиос уволен и с должности заместителя генерального прокурора.

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Этим указом Анатолия Матиоса также полностью исключили из списков личного состава Генеральной прокуратуры Украины. Прокурора направили в распоряжение Министерства обороны Украины, где будет решаться вопрос о дальнейшем прохождении военной службы.

Анатолий Матиос попрощался с коллегами и ведомством у себя на Facebook-странице. Он вспомнил о кольце царя Соломона с надписью "И это пройдет". По его словам, он всегда в жизни и карьере помнил эти слова.

Единственное, что хочу сказать – это большое спасибо всем, кто был и служил со мной рядом! Тем офицерам, кто все эти пять лет войны нес огромное бремя службы в рядах военной прокуратуры! Коллеги и офицеры, спасибо вам! Честь имею,

– подытожил Матиос.

Что известно про Анатолия Матиоса?Анатолий Матиос работал на посту главного военного прокурора Украины с 27 августа 2017 года. До этого в течение 9 лет работал на различных должностях в управлениях Службы безопасности Украины. Имеет воинское звание генерал-лейтенанта юстиции.



Одним из самых громких дел Анатолия Матиоса было задержание с его участием львовского судьи-взяточника Игоря Зварыча. Тогда "служителя Фемиды" посадили на 10 лет.

Ураган "Дориан" разрушает Багамы и приближается к Флориде

В четырех штатах Америки из-за урагана "Дориан" объявили чрезвычайное положение и сообщили об эвакуации. Национальный ураганный центр США прогнозирует оползни в прибрежных районах. Скорость ветра "Дориана" составляет почти 290 километров в час – это самый мощный ураган в Америке с 1980-го года.

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В четырех американских штатах, а именно: Джорджии, Флориде, Северной и Южной Каролине объявили эвакуацию из-за урагана "Дориан".

Чрезвычайное положение в Америке и массовая эвакуация.

С 12:00 в понедельник некоторые штаты начнут массовую эвакуацию набережных зон. В воскресенье губернатор Южной Каролины Генри МакМастер приказал эвакуировать все побережье своего штата. Предполагается, что 830 тысяч человек должны быть эвакуированы с помощью государственных войск.

Округа штата во вторник закроют школьные и правительственные здания. Чтобы обеспечить быструю эвакуацию, чиновники уже разворачивают автомобили обратно на крупных автодорогах.

Мы не хотим, чтобы люди застряли на шоссе,

– сказал МакМастер во время воскресной пресс-конференции.

Губернатор Джорджии Брайан Кемп также приказал эвакуировать всю зону Атлантического побережья штата, а власти Флориды эвакуируют население в некоторых уязвимых прибрежных районах. Кроме того, в городе Джексонвилл во Флориде местные власти ввели комендантский час и запретили продажу алкоголя.

Губернатор штата Северная Каролина Рой Купер предупредил жителей округов о предстоящих дождях, порывах ветра и наводнениях.

Из-за приближения "Дориана" в США отменили около 770 авиарейсов. В международных аэропортах Орландо Форт-Лодердейл-Голливуд объявили об остановке обслуживания коммерческих рейсов и предупредили о закрытии терминалов.



Массовая эвакуация во Флориде / Скриншот из видео



В четырех штатах Америки объявили чрезвычайное положение / Скриншот из видео

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Где ураган "Дориан" сейчас?

Первого сентября ураган ударил по северным Багамам, нанеся большой ущерб. Сотни людей прятались в школах, церквях и других местах. В результате стихийного бедствия погиб семилетний мальчик, а еще один ребенок пропал без вести.

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С помощью лодок происходит массовое перемещение людей на острова, которые расположены выше над уровнем моря. Несмотря на это, многие из местных жителей проигнорировали предупреждение властей о сокрушительной силе урагана. Согласно онлайн-карте, "Дориан" приближается к штату Флорида.

Ураган "Дориан" онлайн на карте:

В Майами готовятся к приближению урагана: онлайн

Онлайн-трансляция приближения урагана "Дориан" с камеры наблюдения на пляже:

Чем опасен ураган "Дориан"?По шкале ураганов Саффира-Симпсона "Дориан" имеет 5 уровень опасности. Это максимальный уровень, который предполагает большие негативные последствия и убытки: падение деревьев, снос и разрушение домов. При таких условиях обязательной является массовая эвакуация населения с прибрежных территорий.

Милые советы первоклашкам от президента Зеленского

2 сентября в большинстве украинских школ – первый день нового учебного года. По этому случаю Президент Украины Владимир Зеленский обратился к маленьким украинцам, которые будут впервые переступать порог школы, с милыми и трогательными советами. Конечно, советы наполнены и присущим президенту юмором.

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"Сегодня тысячи украинских первоклассников переступили школьный порог", – написал Владимир Зеленский в своем фейсбуке. Президент отметил, что детей будут ждать интересные годы жизни. И по этому случаю позволил себе дать новичкам несколько милых и "чисто человеческих" советов:

► Никогда не думайте: "Это мне в жизни вообще не понадобится". Поверьте, я знаю, о чем говорю.

► Не списывайте. Будьте самостоятельными.

► Не стесняйтесь, если единственные в классе сделали "домашку". Будьте личностями.

► Не забывайте после пятницы бутерброды в портфеле.

► Уважайте своих учителей. Они будут для вас вторыми родителями.

► Помогайте одноклассникам. Кто-то станет для вас другом на всю жизнь, а с кем-то вы, возможно, даже создадите семью.

► И помните: оценки – это хорошо, но они – не главное.

Когда вы закончите школу, в аттестате не будет строки "Порядочность и человечность". Но я верю, что у каждого из вас по этому "предмету" будет твердая 12-ка! С Днем знаний всех школьников, родителей и учителей!

– подытожил украинский глава государства.

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А для тех, кто школу давно закончил и уже забыл, как оно было когда-то – 24 канал предлагает "Вспомнить все":