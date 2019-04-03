Главные новости 3 апреля: Зеленский вызвал Порошенко на дебаты, цену на газ снизили

Кандидат в президенты Владимир Зеленский вызвал Петра Порошенко на дебаты на НСК "Олимпийский". ЦИК посчитала 99,995 голосов избирателей на президентских выборах. Правительство запретило нерегулярные рейсы между Украиной и Россией. "Нафтогаз" с 1 апреля будет продавать населению газ по 8,38 гривен за кубометр. Такими были главные новости среды, 3 апреля, в Украине и мире.

Зеленский вызвал Порошенко на дебаты

Кандидат в президенты Владимир Зеленский позвал действующего президента Петра Порошенко на дебаты на "Олимпийском" и озвучил свои условия для их проведения.

Читайте также: Требования Зеленского к Порошенко: почему команде президента не нужно вестись

Обращаюсь к Петру Порошенко, вы зовете меня на дебаты, мечтали, что я убегу, отморожусь, спрячусь – нет, я это не вы в 2014 году. Я принимаю вызов. Жду вас здесь, на НСК "Олимпийский", дебаты состоятся перед народом Украины. Все каналы имеют право транслировать дебаты в прямом эфире, все журналисты имеют право присутствовать. Даю вам 24 часа, думайте,

– сказал Зеленский.

Артист также призвал Порошенко из уважения к трети граждан сказать, что он "идет на дебаты не с быдлом, не с марионеткой Кремля или Коломойского, не с клоуном, не с ватником, а с кандидатом в президенты Владимиром Зеленским".

Что говорят руководители НСК "Олимпийский"? На такое заявление уже отреагировали представители Национального спорткомплекса "Олимпийский" и отметили, что не получали заявлений о проведении дебатов между кандидатами. Это лишь собственная инициатива Зеленского, которая не обсуждалась с руководством НСК и не согласовывалась с графиком проведения мероприятий на стадионе.

Народный депутат от партии "Блок Петра Порошенко" Мария Ионова заявила, что президент Петр Порошенко не будет устраивать дебаты на стадионе. По ее словам, глава государства – европеец и он на НСК не будет встречаться с Владимиром Зеленским.

"Он будет встречаться в телестудии, где должны нормально, профессионально состояться дебаты. А на стадион к нему (Зеленскому, – ред. 24 канал) может прийти Павелко (президент Федерации футбола Украины – 24 канал) и сыграть в футбол", – сказала Ионова.

Что говорят на Общественном? В том, что Порошенко вряд ли согласится на условия Зеленского, убежден и руководитель Национальной общественной телерадиокомпании Украины Зураб Аласания. В то же время, если дебаты все же состоятся на стадионе, то Общественное будет их транслировать.

"Это будет шоу, и оно там (в видео Зеленского – 24 канал) звучит как ультиматум. Я не думаю, что другой кандидат согласится на такое. И не думаю, что Зеленский рассчитывает на то, что Порошенко придет", – сказал Аласания.

Он убежден, что действующий президент не придет на "Олимпийский". Тогда предложение Зеленского относительно дебатов будет недействительным и артист может там устроить даже концерт.

Я просто думаю, что это война информационная и ответ Порошенко будет так же публичным, и так же не приемлем для Зеленского. Они обменяются такими информационными залпами – без всяких "Олимпийских", без ничего такого. Например, я могу подумать, что Порошенко пригласит Зеленского в зону ООС: давай тогда там дебатировать. А это будет очень плохо,

– отметил Аласания.

Если же Порошенко не согласится на условия относительно дебатов Зеленского и придет на эфир дебатов на Общественное сам, то ему дадут время для проведения предвыборной агитации. Такое право предоставят и Зеленскому, если он сам будет в студии во время дебатов.

Газ подешевел

Кабинет министров обязал "Нафтогаз" с 1 апреля продавать населению газ дешевле, чем 8,55 гривен за кубометр. Платежки с 1 апреля будут считать по новым тарифам – по 8,38 гривен.

К декабрю 2019 года в Украине будет наблюдаться тенденция к снижению цен на газ. Именно это якобы дает основания правительству делать шаги к снижению цены на газ для потребителей.

Чем дешевле продавать будут, тем лучше. Думаю, настало время прикрутить цену на газ. Если в мире падают цены на газ, значит, и в Украине должны снижаться цены,

– сказал премьер-министр Владимир Гройсман.

Почему цену на газ не снизили раньше? В "Нафтогазе" пояснили, что были обязаны продавать газ компаниям-поставщикам по цене, указанной в постановлении №867, а она исключала продажу газа дешевле или дороже, чем 8,55 гривен.

Почему удалось снизить цену на газ? Такое решение в "Нафтогазе" объяснили тем, что в марте его компании воспользовались привлекательной рыночной ситуацией и закупили достаточные объемы газа для обеспечения бытовых потребителей.

Что говорят эксперты о снижении цены на газ? CEO энергопровайдера ETG.UA Владимир Шведкий рассказал, что на рынке газа сложилась ситуация, когда его выгодно покупать на зиму впрок. Цены на частные поставки потенциально выгодны для приобретения голубого топлива по форвардным контрактам. Весенняя цена 2019 года по сравнению с ценой октября 2018 упала в два раза – на 100%.

Стоимость по сравнению с октябрем просела в два раза. Пик был 13 500 – теперь 7 000 за тысячу кубометров. Сейчас шикарное время закупать газ заранее,

– пояснил Шведкий.

Суть форвардных поставок заключается в том, что покупатель, заплатив предоплату, может зафиксировать стоимость нужного ему объема газа на определенный период. Цена топлива для покупателя в этот период не будет меняться несмотря на колебания рынка.

Эксперт пояснил, что покупателю необходимо внести предоплату в 10% от конечной стоимости нужного ему объема, чтобы зафиксировать цену на газ на год. К этому времени, в среднем, "летняя" цена голубого топлива была ниже "зимней" минимум на 15%.

"В связи с тем, что рынки ЕС развиты с точки зрения форвардных поставок – там существуют все необходимые инструменты. Вы можете приобрести газ по форвардным контрактам на квартал, месяц, год вперед. Там хоть на пять лет вперед можно купить газ. Мы в Украине предлагаем форвардные поставки пока на год", – уточнил Шведкий.

Окончательных результатов выборов до сих пор нет

Центральная избирательная комиссия подсчитала 99,99% голосов избирателей в первом туре президентских выборов. По их результатам, во второй тур избирательной гонки проходит Владимир Зеленский и действующий президент Петр Порошенко.

Читайте также: Правительство Зеленского vs правительство Порошенко: каким будет и чего ждать

Подсчет официальных результатов:

Владимир Зеленский – 30,24%; Петр Порошенко – 15,95%; Юлия Тимошенко – 13,40%; Юрий Бойко – 11,67%; Анатолий Гриценко – 6,91%.

Участие в голосовании 31 марта приняли 62,8% избирателей, что составляет более 18 миллионов человек. Больше всего людей проголосовали на Львовщине (68,91%), Волыни (68,4%) и в Киеве (68,05%). Меньше всего своих голосов отдали жители Закарпатской (47%), Черновицкой (56,1%) и Луганской (56,78%) областей.



Какой была явка украинцев на выборах президента

Почему ЦИК до сих пор не посчитала все голоса? Только один участок из Киевской области не передал ЦИК в электронном виде данные протокола о результатах голосования. Речь идет об участке в 94-м избирательному округе, который располагается в Обухове.

"В ЦИК поступила информация, что комиссия указанного участка не может собраться и надлежащим образом оформить протокол", – подчеркнул заместитель председателя комиссии Евгений Радченко.

Скорее всего, ЦИК сможет получить все протоколы о результатах выборов 4-5 апреля, правда завершить все могут и 6 апреля. Но если будут жалобы, судебные обжалования, то, конечно, процесс может затянуться.

Могла ли Тимошенко попасть во второй тур? Уже окончательно стало известно, что Юлия Тимошенко оказалась на третьем месте и точно не проходит во второй тур выборов. Не помогли бы ей и голоса однофамильца Юрия Тимошенко, который также баллотировался в президенты.

Заметим, еще задолго до выборов лидер "Батькивщины" и ее команда обвиняли Юрия Тимошенко в том, что он технический кандидат и залог за него заплатили провластные депутаты.

По итогам голосования он набрал лишь 0,62% и даже попал в десятку лидеров. Юлия Тимошенко получила 13,40% голосов украинцев. От Петра Порошенко, который занял второе место со своими 15,95%, ее отделяет 2,55%.

Если условно результаты Юрия Тимошенко "передать" Юлии Тимошенко, то это расстояние бы сократилось. Тогда Юлия Тимошенко могла получить 14,02% – и между ней и Петром Порошенко оставались бы меньше 2% – 1,93%. Очевидно, что в любом случае конечные результаты это бы не изменило.

Запрет на полеты в РФ

Кабинет министров запретил нерегулярные рейсы между Украиной и страной-агрессором Россией. Основанием для запрета нерегулярных рейсов глава МВД Арсен Аваков назвал анализ перелета кандидата в президенты от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрия Бойко в Россию. Однако, запрет не касается рейсов, необходимых для миссий международных организаций, ООН, ОБСЕ и Красного креста.

Читайте также: Зачем Медведчук с Бойко ездили к Медведеву в Москву и что это им даст

Заметим, 25 сентября 2015 года правительство запретило полеты в Украину ряду российских авиакомпаний. В свою очередь, Росавиация с 25 октября полностью запретила авиакомпаниям Украины использовать воздушное пространство России. Однако, эти запреты не распространялись на нерегулярные рейсы между Украиной и Россией, которые выполняли самолеты, не зарегистрированные в России.

Господин Бойко воспользовался лазейкой в ​​нашем законодательстве, получил соответствующее добро ФСБ Российской Федерации на такой прямой перелет,

– сказал Аваков.

Что известно о полете Бойко в Россию?

Несмотря на то, что Россия аннексировала Крым и разожгла войну на Донбассе, кандидат в президенты Украины Юрий Бойко летал в РФ на встречу с российским премьером Дмитрием Медведевым. Вместе с Бойко летал и Виктор Медведчук – кум президента России Владимира Путина и председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь".



Бойко с Медведчуком говорят, что летали в Россию на так называемые экономические переговоры. На этих переговорах Бойко назвал отношения между Украиной и Россией "крайне важными" для нашего государства. А еще Бойко сказал, что "готов предложить и рассмотреть различные варианты восстановления контракта по транзиту газа".



ГБР открыло дело из-за полета Бойко и Медведчука в Москву.



Но дела открыты не лично против политиков, а против работников Государственной пограничной и Государственной авиационной службы. Ведь именно эти службы могли дать согласие на авиаперелет политиков в РФ.

Как в России отреагировали на такой запрет? РФ не будет отвечать на решение правительства Украины об отмене нерегулярных авиарейсов. Однако, там заявили, что сожалеют из-за запрета нерегулярных полетов и не упустили случай вылить немного грязи на украинскую власть.

"Но, конечно же, можно сожалеть, что подобные вещи дискредитируют и без того чрезвычайно непопулярное украинское руководство. И делают это не только перед собственным населением, но и перед мировым сообществом", – отметил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Минутка милости и добра

Чтобы ни происходило вокруг, за кого бы не голосовали родные и знакомые, всегда надо оставаться человеком. Ведь любовь, добро и поддержка – это единственное важное в этом мире.

24 канал предлагает пересмотреть милое видео, как черепахи помогают друг другу: