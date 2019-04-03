Головні новини 3 квітня: Зеленський викликав Порошенка на дебати, ціну на газ знизили

Кандидат у президенти Володимир Зеленський викликав Петра Порошенка на дебати на НСК "Олімпійський". ЦВК порахувала 99,995 голосів виборців на президентських виборах. Уряд заборонив нерегулярні авіарейси між Україною та Росією. "Нафтогаз " з 1 квітня буде продавати населенню газ по 8,38 гривень за кубометр. Такими були головні новини середи, 3 квітня, в Україні і світі.

Зеленський викликав Порошенка на дебати

Кандидат у президенти Володимир Зеленський покликав чинного президента Петра Порошенка на дебати на "Олімпійському" та озвучив свої умови для їх проведення.

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Звертаюсь до Петра Порошенка, ви кличете мене на дебати, мріяли, що я втечу, відморожуся, заховаюсь – ні, я це не ви у 2014 році. Я приймаю виклик. Чекаю на вас тут, на НСК "Олімпійський", дебати відбудуться перед народом України. Усі канали мають право транслювати дебати наживо, усі журналісти мають право бути присутні. Даю вам 24 години, думайТЕ,

– сказав Зеленський.

Артист також закликав Порошенка з поваги до третини громадян сказати, що він "йде на дебати не з бидлом, не з маріонеткою Кремля чи Коломойського, не з клоуном, не з ватніком, а з кандидатом у президенти Володимиром Зеленським".

Що кажуть керівники НСК "Олімпійського"? На таку заяву вже відреагували представники Національного спорткомплексу "Олімпійський" і наголосили, що не отримували заяв щодо проведення дебатів між кандидатами. Це лише власна ініціатива Зеленського, яка не обговорювалася з керівництвом НСК та не узгоджувалася з графіком проведення заходів на стадіоні.

Народна депутатка від партії "Блок Петра Порошенка" Марія Іонова заявила, що президент Петро Порошенко не буде влаштовувати дебати на стадіоні. За її словами, глава держави – європеєць і він на НСК не буде зустрічатися з Володимиром Зеленським.

"Він буде зустрічатись в телестудії, де мають нормально, професійно відбутись дебати. А на стадіон до нього (Зеленського, – ред. 24 канал) може прийти Павелко (президент Федерації футболу України, – 24 канал) і зіграти у футбол", – сказала Іонова.

Що кажуть на Суспільному? У тому, що Порошенко навряд чи погодиться на умови Зеленського, переконаний і керівник Національної суспільної телерадіокомпанії України Зураб Аласанія. Водночас, якщо дебати все ж відбудуться на стадіоні, то Суспільне буде їх транслювати.

"Це буде шоу, і воно там (у відео Зеленського, – 24 канал) звучить як ультиматум. Я не думаю, що інший кандидат погодиться на таке. І не думаю, що Зеленський розраховує на те, що Порошенко прийде", – сказав Аласанія.

Він переконаний, що чинний президент не прийде на "Олімпійський". Тоді, пропозиція Зеленського щодо дебатів буде недійсною і артист може там влаштувати навіть концерт.

Я просто думаю, що це війна інформаційна і відповідь Порошенка буде так само публічна, і так само не прийнятна для Зеленського. Вони обміняються такими інформаційними залпами - без ніяких "Олімпійських", без нічого такого. Наприклад, я можу подумати, що Порошенко запросить Зеленського в зону ООС: давай тоді там дебатувати. А це буде дуже погано,

– наголосив Аласанія.

Якщо ж Порошенко не погодиться на умови щодо дебатів Зеленським і прийде на ефір дебатів на Суспільне сам, то йому дадуть час для проведення передвиборної агітації. Таке право нададуть і Зеленському, якщо він сам буде у студії під час дебатів.

Газ подешевшав

Кабінет міністрів зобов’язав "Нафтогаз " з 1 квітня продавати населенню газ дешевше, ніж 8,55 гривень за кубометр. Платіжки з 1 квітня рахуватимуть за новими тарифами – по 8,38 гривень.

До грудня 2019 року в Україні буде спостерігатися тенденція до зниження цін на газ. Саме це начебто дає підстави уряду робити кроки до зниження ціни на газ для споживачів.

Чим дешевше продавати будуть, тим краще. Думаю, саме настав час прикрутити ціну на газ. Якщо у світі падають ціни на газ, значить, і в Україні мають знижуватися ціни,

– сказав прем'єр-міністр Володимир Гройсман.

Чому ціну на газ не знизили раніше? У "Нафтогазі" пояснили, що були зобов'язані продавати газ компаніям-постачальникам за ціною, яка зазначена у постанові №867, а вона унеможливлювала продаж газу дешевше або дорожче, ніж 8,55 гривень.

Чому вдалося знизити ціну на газ? Таке рішення в "Нафтогазі" пояснили тим, що в березні його компанії скористалися привабливою ринковою ситуацією і закупили достатні обсяги газу для забезпечення побутових споживачів.

Що кажуть експерти про зниження газу? CEO енергопровайдера ETG.UA Володимир Шведкий розповів, що на ринку газу склалася ситуація, коли його вигідно купувати на зиму про запас. Ціни на приватні поставки потенційно вигідні для придбання блакитного палива за форвардними контрактами. Весняна ціна 2019 року порівняно з ціною жовтня 2018 впала в два рази – на 100%.

Вартість у порівнянні з жовтнем просіла в два рази. Пік був 13 500 – тепер 7000 за тисячу кубометрів. Зараз шикарний час закуповувати газ наперед,

– пояснив Шведкий.

Суть форвардних поставок полягає в тому, що покупець, заплативши передоплату, може зафіксувати вартість потрібного йому обсягу газу на певний період. Ціна палива для покупця в цей період не буде змінюватися незважаючи на коливання ринку.

Експерт пояснив, що покупцеві необхідно внести передоплату в 10% від кінцевої вартості потрібного йому обсягу, щоб зафіксувати ціну на газ на рік. До цього часу, в середньому, "літня" ціна блакитного палива була нижчою від "зимової" мінімум на 15%.

"У зв'язку з тим, що ринки ЄС розвинені з точки зору форвардних поставок – там існують всі необхідні інструменти. Ви можете придбати газ за форвардними контрактами на квартал, місяць, рік вперед. Там хоч на п'ять років вперед можна купити газ. Ми в Україні пропонуємо форвардні поставки поки на рік", – уточнив Шведкий.

Остаточних результатів виборів досі немає

Центральна виборча комісія підрахувала 99,99% голосів виборців у першому турі президентських виборів. За їх результатами, у другий тур виборчої гонки проходить Володимир Зеленський та чинний президент Петро Порошенко.

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Підрахунок офіційних результатів:

Володимир Зеленський – 30,24%; Петро Порошенко – 15,95%; Юлія Тимошенко – 13,40%; Юрій Бойко – 11,67%; Анатолій Гриценко – 6,91%.

Участь у голосуванні 31 березня взяли 62,8% виборців, що становить понад 18 мільйонів осіб. Найбільше людей проголосували на Львівщині (68,91%), Волині (68,4%) та у Києві (68,05%). Найменше своїх голосів віддали жителі Закарпатської (47%), Чернівецької (56,1%) та Луганської (56,78%) областей.

Якою була явка українців на виборах президента

Чому ЦВК досі не порахувала усі голоси? Лише одна дільниця з Київської області не передала ЦВК у електронному вигляді дані протоколу про результати голосування. Йдеться про дільницю у 94-ому виборчому округу, що розташовується в Обухові.

"До ЦВК надійшла інформація, що комісія вказаної дільниці не може зібратися та належним чином оформити протокол", – підкреслив заступник голови комісії Євгеній Радченко.

Найімовірніше, ЦВК зможе отримати всі протоколи про результати виборів 4-5 квітня, щоправда завершити все можуть і 6 квітня. Але якщо будуть скарги, судові оскарження, то, звичайно, процес може затягтися.

Чи могла Тимошенко потрапити у другий тур? Вже остаточно стало відомо, що Юлія Тимошенко опинилась на третьому місці і точно не проходить до другого туру виборів. Не допомогли б їй і голоси однофамільця Юрія Тимошенка, який також балотувався у президенти.

Зауважимо, ще задовго до виборів лідерка "Батьківщини" та її команда звинувачували Юрія Тимошенка в тому, що він технічний кандидат і заставу за нього сплатили провладні депутати.

За підсумками голосування він набрав лише 0,62% та навіть потрапив до десятки лідерів. Юлія Тимошенко отримала 13,40% голосів українців. Від Петра Порошенка, який отримав друге місце зі своїми 15,95%, її відділяє 2,55%.

Якби умовно результати Юрія Тимошенка "передати" Юлії Тимошенко, то ця відстань би скоротилась. Тоді б Юлія Тимошенко могла отримати 14,02% – і між нею та Петром Порошенком залишалися б менше 2% – 1,93%. Очевидно, що у будь-якому разі кінцеві результати це б не змінило.

Заборона на польоти у РФ

Кабінет міністрів заборонив нерегулярні авіарейси між Україною та країною-агресором Росією. Підставою для заборони нерегулярних рейсів глава МВС Арсен Аваков назвав аналіз перельоту кандидата в президенти від партії "Опозиційна платформа – За життя" Юрія Бойко до Росії. Проте, заборона не стосується рейсів, необхідних для місій міжнародних організацій, ООН, ОБСЄ і Червоного хреста.

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Зауважимо, 25 вересня 2015 року уряд заборонив польоти в Україну низки російських авіакомпаній. У свою чергу, Росавіація з 25 жовтня повністю заборонила авіакомпаніям України використовувати повітряний простір Росії. Проте, ці заборони не поширювалися на нерегулярні рейси між Україною та Росією, які виконували літаки, не зареєстровані в Росії.

Пан Бойко скористався лазівкою в нашому законодавстві, отримав відповідне добро ФСБ Російської Федерації на такий прямий переліт, – сказав Аваков.

Що відомо про політ Бойка до Росії? Попри те, що Росія анексувала Крим та розпалила війну на Донбасі, кандидат у президенти України Юрій Бойко літав до РФ на зустріч із російським прем’єром Дмитром Медведєвим. Разом з Бойком літав і Віктор Медведчук – кум президента Росії Володимира Путіна та голова політради партії "Опозиційна платформа – За життя".



Бойко з Медведчуком кажуть, що літали до Росії на так звані економічні переговори. На цих переговорах Бойко назвав стосунки між Україною та Росією "вкрай важливими" для нашої держави. А ще Бойко сказав, що "готовий запропонувати і розглянути різні варіант відновлення контракту по транзиту газу".



ДБР відкрило справу через політ Бойка та Медведчука до Москви.



Але справи відкриті не особисто проти політиків, а проти працівників Державної прикордонної та Державної авіаційної служб. Адже саме ці служби могли дати згоду на авіапереліт політиків до РФ.

Як у Росії відреагували на таку заборону? РФ не буде відповідати на рішення уряду України щодо скасування нерегулярних авіарейсів. Проте, там заявили, що шкодують через заборону нерегулярних польотів і не оминули нагоди вилити трохи бруду на українську владу.

"Але, звичайно ж, можна шкодувати, що подібні речі дискредитують і без того надзвичайно непопулярне українське керівництво. І роблять це не тільки перед власним населенням, а й перед світовою спільнотою", – зазначив голова комітету Держдуми з міжнародних справ Леонід Слуцький.

Хвилинка милості і добра

Щоб не відбувалося навколо, за кого б не голосували рідні і знайомі, завжди треба залишатися людиною. Адже любов, добро і підтримка – це єдине важливе у цьому світі.

24 канал пропонує переглянути миле відео, як черепахи помагають одна одній: