Главные новости 4 января: первый официальный кандидат в президенты Украины, провокации России

В пятницу, 4 января, Центральная избирательная комиссия официально зарегистрировала первого кандидата в президенты Украины. Суд избрал меру пресечения подозреваемому в убийстве сотрудника госохраны в Киеве. Россия готовит ряд провокаций против Украины. Такими были главные новости 4 января в Украине и мире.

Первый официальный кандидат в президенты

4 января Центральная избирательная комиссия Украины официально зарегистрировала первого кандидата на пост президента государства. Им стал бывший министр экологии и природных ресурсов (2014-2015 годы) Украины Игорь Шевченко.

Игорь Шевченко пришел в ЦИК 31 декабря и подал свои документы для регистрации кандидатом в президенты. Шевченко идет на выборы как самовыдвиженец. Во время регистрации он рассказал, что ушел из бизнеса еще 10 лет назад, и сейчас возглавляет благотворительный фонд.

Читайте также: Список кандидатов в Президенты Украины: кто подал документы в ЦИК



Первый зарегистрированный кандидат в президенты Украины Игорь Шевченко

В то же время ЦИК отказал в регистрации кандидатом в президенты правозащитнику из Броваров на Киевщине Владимиру Ратушу из-за несоответствия его заявления требованиям избирательного закона.

Заявление Ратуша о самовыдвижении не было удостоверенным в установленном законом порядке. Он не предоставил документ о внесении необходимого залога в размере 2,5 миллиона гривен. Кроме того, объем автобиографии Ратуша превысил 2 тысячи печатных знаков. Также Ратуш допустил ряд неточностей в поданных документах.

Отметим, что согласно закону, кандидат в президенты Украины имеет право начинать свою предвыборную агитацию на следующий день после его официальной регистрации в ЦИК, а не после заявления о планах баллотироваться на должность. Так, Шевченко уже 5 января может начинать свою предвыборную агитацию.

Дело об убийстве работника госохраны

2 января в центре Киева неизвестный мужчина ударом в голову убил 26-летнего местного жителя, который оказался работником Управления государственной охраны.

В полиции рассказали, что трагедия стартовала с дорожного конфликта. Мужчина, который выгуливал 2 собак, начал конфликтовать с водителем автомобиля относительно первоочередности прохода или проезда на переходе. Мужчины начали на повышенных тонах выяснять отношения. Во время этого конфликта мужчина, который выгуливал собак, ударил оппонента рукой в голову. Тот упал и умер.



Арестованный боксер Петр Очеретяный

Позже популярный 36-летний боксер Петр Очеретяный, которого сразу начали подозревать в убийстве киевлянина, пришел вместе с адвокатом в полицию Киева и сдался.

Читайте также: Что известно о боксере Петре Очеретяном, предполагаемом убийце сотрудника госохраны в Киеве

Уже 4 января Печерский райсуд Киева избрал меру пресечения для Петра Очеретяного в виде содержания под стражей сроком на 60 дней с возможностью внесения залога в размере 600 тысяч гривен.

Россия готовит провокации

Украинская военная разведка выяснила, что российские спецслужбы проводят целенаправленную подготовку к информационной провокации против Украины.

Так, чтобы дискредитировать Украину в мире и оправдать собственную агрессию в Азово-Черноморском регионе, российская сторона готовится обвинить Украину в якобы подготовке терактов на оккупированном Донбассе и в Крыму.

В разведке также не исключают, что для усиления последствий антиукраинской информационной кампании Россия может осуществить диверсии на собственных объектах критической инфраструктуры, а после этого – обвинить украинскую сторону в причастности к их совершению.

В то же время о том, что спецслужбы России готовят диверсию против граждан Украины в оккупированном Крыму, сообщил и глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров. В частности, он получил документ, который, по его словам, является ориентировкой российских спецслужб.

Так, в документе сообщается, что "на территорию Российской Федерации с целью осуществления диверсионно-террористических акций осуществлено проникновение диверсионной группы".

Чубаров предполагает, что сведения из документа уже внесены российскими оккупантами в сфабрикованные ими протоколы допросов граждан Украины, незаконно лишенных свободы, или готовятся к внесению в ближайшее время.

Кроме того, Чубаров сообщил, что установил контакт с некоторыми лицами из списка. Они находятся "по месту своего постоянного проживания на материковой Украине". Спецслужбы России пока публично не комментировали заявление Чубарова.

12 блюд на Сочельник

Уже 6 января украинские христиане восточного обряда будут праздновать Сочельник. Хотите, чтобы он был настоящим и с 12 блюдами? Все не так сложно, как может казаться. Однако подготовку стоит начать уже в субботу днем. Что, как и из чего готовить – в нашем спецпроекте.

Читайте также: Кутья на минералке с виноградным соком: как Сочельник готовят в разных регионах Украины



Главное блюдо на Святвечер – кутя