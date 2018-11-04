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      Главные новости 4 ноября: смерть Екатерины Гандзюк и новые выдумки РПЦ относительно автокефалии

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      Главные новости 4 ноября
      Главные новости 4 ноября / коллаж 24 канала

      Общественная активистка и советник мэра Херсона Екатерина Гандзюк, которую в конце июля облили серной кислотой, скончалась в одной из киевских больниц. В РПЦ заявили, что главы Филарет и Макарий якобы не смогут претендовать на главу УПЦ. В Киеве на Шулявском путепроводе столкнулись три автомобиля – в ДТП погиб мужчина. Такими были главные новости воскресенья, 4 ноября, в Украине и мире.

      Смерть Екатерины Гандзюк

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      В воскресенье, 4 ноября, умерла херсонская активистка Екатерина Гандзюк, которую летом этого года облили кислотой. Женщина ушла из жизни в возрасте 33 лет в одной из больниц Киева. Смерть активистки подтвердил глава Нацполиции Киева Андрей Крищенко. По предварительной информации, причиной стал обрыв тромба.

      Впоследствии, после того как правоохранители осмотрели тело и сделали выводы экспертизы, следователи изменили квалификацию нападения с "Покушения на совершение преступления" и "Умышленного убийства" на оконченное умышленное убийство, совершенное группой лиц из корыстных побуждений с особой жестокостью и на заказ.

      Смерть активистки возмутила не только украинскую, но и европейскую общественность.

      В частности, трагедию эмоционально прокомментировал бывший лидер одесской ячейки "Правого сектора" Сергей Стерненко.

      Единственное, что хотел бы добавить, это пожелание гореть в аду заказчику, соучастникам, исполнителям и всем уродам, которые последние месяцы обливали ее грязью, оправдывая это ужасное преступление. И м**рам присоединиться к этой компании. Их бездействие убивает. Молчание убивает также
      – отметил Стерненко.

      Кроме того, Сергей после смерти Екатерины Гандзюк импульсивно написал главе МВД Арсену Авакову в Twitter.

      Смерть Катерини Гандзюк

       

      "Я не знаю, как это комментировать. Я ждал ее выздоровления. Это первая жертва террора, развязанного против общественных деятелей, которые не продались, не влезли в договорняки. Что до сих пор имеют совесть и честь. Эта власть не в состоянии таких людей защитить. Дальше будет хуже, потому что полная безнаказанность, коррупция и непрофессионализм в поисках заказчиков. Шок", – прокомментировал смерть активистки активист Олег Михайлик, на которого 22 сентября  в Одессе было совершено вооруженное нападение.

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      Немедленно отреагировали на трагедию также Президент и Премьер-министр Украины.

      "Умерла Екатерина Гандзюк. Преступление против нее – без срока давности. Виновные должны понести наказание. Вечная память,
      – отметил Гройсман.

      Президент Украины Петр Порошенко заявил, что виновных в смерти активистки Екатерины Гандзюк следует наказать. Также он призвал правоохранителей приложить максимум усилий, чтобы убийцы были найдены, – сказал глава государства во время встречи с украинской общиной в турецкой Анталии.

      Что известно о нападении на Екатерину Гандзюк и последующую смерть?
      31 июля в Херсоне неизвестный облил ее серной кислотой. В итоге женщина получила 30% ожогов тела и ее прооперировали. 22 августа глава Нацполиции Сергей Князев сообщил, что в целом правоохранители задержали шесть человек, подозреваемых в совершении преступления. Четверо из них уже признались в причастности к преступлению. 4 ноября Екатерина Гандзюк умерла.

      Свою реакцию высказали также в Евросоюзе.

      Так, Еврокомиссар по вопросам европейской политики соседства и расширения Иоганнес Ган выразил соболезнования из-за смерти активистки Екатерины Гандзюк и призвал как можно скорее привлечь виновных к ответственности.

      Очень опечален известием о смерти невероятно храброй Екатерины Гандзюк. Нападения на общественных активистов неприемлемы. Виновные в этом ужасном преступлении должны быть привлечены к ответственности,
      – написал он.

      Память Екатерины Гандзюк чествуют в ряде городов Украины. Неравнодушные граждане на центральных площадях городов выкладывают из лампадок надпись "Ее убили" и плакатами с вопросом "Кто заказал Екатерину Гандзюк".

      Акция с требованием расследовать убийство Екатерины Гандзюк в Киеве

      Почтение памяти в родном городе активистки – Херсоне

      Кто такая Екатерина Гандзюк?
      Это политический и общественный деятель, волонтер. Была депутатом Херсонского областного совета V созыва и Херсонского городского совета VI созыва, исполняла обязанности управляющего делами исполнительного комитета Херсонского городского совета, советник херсонского городского головы, национальный волонтер ООН. Екатерина Гандзюк – активная участница Евромайдана в Херсоне. Активно противостояла попыткам начать в Херсоне "русскую весну". После аннексии Крыма и начала войны на Донбассе, занималась вынужденными переселенцами. Работая помощником по вопросам правовой защиты Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев в Херсонской области, организовала волонтерское движение по сбору денег для покупки обуви детям переселенцев. В течение длительного времени Катерина Гандзюк имела длительные конфликты с пророссийскими силами Херсонщины. В частности, как пишут СМИ, с такими организациями, как "Украинский выбор" Виктора Медведчука, КПУ, КОБ, Движение Экстерриториальных Общин. С 2017 года в конфликт Гандзюк с пророссийскими силами региона были втянуты правоохранители, которые откровенно поддерживали, охраняли и оказывали организационную помощь сепаратистским движениям Херсонщины. В апреле 2018 года Гандзюк также обнародовала информацию о том, что почти 200 "журналистов" с поддельными удостоверениями получили в областной полиции разрешения на владение травматическим и газовым оружием в 2014-2018 годах.

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      Новые выдумки от РПЦ

      В Русской православной церкви не могут остановиться – появилась новая заявление тамошних священнослужителей относительно Единой поместной церкви в Украине. Так, на этот раз в РПЦ сказали, что главы УПЦ Киевского патриархата Филарет и Украинской автокефальной православной церкви Макарий якобы не смогут принять участие в выборах на главу новосозданной Украинской автокефальной церкви.

      Свое мнение в РПЦ подтверждают якобы письмом от Константинопольского патриарха, который был отправлен в Украину.

      Есть информация о письмо с Фанара, направленного в Киевский патриархат и УАПЦ, согласно которому в выборах не смогут принять участие ни Филарет, ни Макарий,
      – заявил митрополит Бориспольский и Броварской Антоний.

      Также он добавил, что иерархи "канонической Украинской православной церкви" якобы в большинстве откажутся от участия в Объединительном соборе.

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      В Киевском патриархате отреагировали на новое вранье РПЦ.

      Так, архиепископ УПЦ Киевского патриархата Евстратий Зоря назвал такие заявления "очередным информационным вбросом".

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      По его словам, никакого такого запрета на участие Патриарха Филарета в выборах главы новой Украинской православной церкви с любой стороны быть не может.

      "Явная цель (высказывания – 24 канал) – усложнить ситуацию, посеять споры, помешать процессу, что сейчас подходит к успешному завершению", – отметил он.

      Заря добавил, что процесс подготовки к Объединительному Собору продолжается.

      Быть кандидатом или нет, то есть согласиться принять выдвижение или отказаться – личное каноническое и уставное право Патриарха Филарета, – отметил архиепископ.

      Он также подчеркнул, что избирательный процесс и выдвижение кандидатур происходят только на Соборе.

      "Нет никаких оснований считать, что в этот раз будет иначе. Москва хотела бы помешать ему в этом деле, побудить к ошибочным решениям, поэтому и сеет сомнения, распространяет слухи", – добавил Заря.

      Смертельное ДТП в Киеве

      На Шулявском путепроводе в Киеве произошло ДТП с участием трех автомобилей.

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      Известно, что один из автомобилей от удара отбросило в бетонную ограду, он буквально завис в воздухе. В результате одна из плит моста упала вниз. К счастью, под ним не было пешеходов. В результате пострадали четыре человека, двух из них медики забрали в больницу. К сожалению, 47-летний водитель Opel скончался в больнице.

      Смертельна ДТП Київ

      ДТП на Шулявском путепроводе в Киеве

      Смертельна ДТП Київ

      В результате столкновения погиб один человек

      Кто она – новая "Мисс Земля 2018"?

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      Студентка из Вьетнама Фуонг Кхань Нгуен завоевала титул "Мисс Земля 2018" одного из самых престижных конкурсов красоты. Представительница Украины 23-летняя киевлянка Анастасия Кривохижа в финал не прошла.

      Міс Земля 2018

      Новой "Мисс Земля" стала 23-летняя Фуонг Кхань Нгуен

      Известно, что 23-летняя победительница конкурса Фуонг Кхань Нгуен занимается маркетингом и свободно говорит на вьетнамском и английском языках.

      Что известно о конкурсе красоты "Мисс Земля"?
      Это один из самых известных конкурсов красоты в мире наряду с "Мисс Вселенная", "Мисс Мира" и "Мисс Интернешнл". Он проходит под эгидой Организации Объединенных Наций. Идея конкурса – привлечение внимания к гуманитарным проблемам современности, защита окружающей среды, охрана живой природы.

      В "Мисс Земля" приняли участие представительницы 87 стран. Однако в финал прошли только 18: Нидерланды, Чили, Румыния, Бразилия, Япония, Португалия, Словения, Южноафриканская Республика, Италия, Филиппины, Гана, Колумбия, Вьетнам, Черногория, Венесуэла, Австрия, Непал, Мексика.

      Теги: Новости Украины Новости политики
      Источник: 24 канал
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