Общественная активистка и советник мэра Херсона Екатерина Гандзюк, которую в конце июля облили серной кислотой, скончалась в одной из киевских больниц. В РПЦ заявили, что главы Филарет и Макарий якобы не смогут претендовать на главу УПЦ. В Киеве на Шулявском путепроводе столкнулись три автомобиля – в ДТП погиб мужчина. Такими были главные новости воскресенья, 4 ноября, в Украине и мире.

Смерть Екатерины Гандзюк

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В воскресенье, 4 ноября, умерла херсонская активистка Екатерина Гандзюк, которую летом этого года облили кислотой. Женщина ушла из жизни в возрасте 33 лет в одной из больниц Киева. Смерть активистки подтвердил глава Нацполиции Киева Андрей Крищенко. По предварительной информации, причиной стал обрыв тромба.

Впоследствии, после того как правоохранители осмотрели тело и сделали выводы экспертизы, следователи изменили квалификацию нападения с "Покушения на совершение преступления" и "Умышленного убийства" на оконченное умышленное убийство, совершенное группой лиц из корыстных побуждений с особой жестокостью и на заказ.

Смерть активистки возмутила не только украинскую, но и европейскую общественность.

В частности, трагедию эмоционально прокомментировал бывший лидер одесской ячейки "Правого сектора" Сергей Стерненко.

Единственное, что хотел бы добавить, это пожелание гореть в аду заказчику, соучастникам, исполнителям и всем уродам, которые последние месяцы обливали ее грязью, оправдывая это ужасное преступление. И м**рам присоединиться к этой компании. Их бездействие убивает. Молчание убивает также

– отметил Стерненко.

Кроме того, Сергей после смерти Екатерины Гандзюк импульсивно написал главе МВД Арсену Авакову в Twitter.

"Я не знаю, как это комментировать. Я ждал ее выздоровления. Это первая жертва террора, развязанного против общественных деятелей, которые не продались, не влезли в договорняки. Что до сих пор имеют совесть и честь. Эта власть не в состоянии таких людей защитить. Дальше будет хуже, потому что полная безнаказанность, коррупция и непрофессионализм в поисках заказчиков. Шок", – прокомментировал смерть активистки активист Олег Михайлик, на которого 22 сентября в Одессе было совершено вооруженное нападение.

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Немедленно отреагировали на трагедию также Президент и Премьер-министр Украины.

"Умерла Екатерина Гандзюк. Преступление против нее – без срока давности. Виновные должны понести наказание. Вечная память,

– отметил Гройсман.

Померла Катерина Гандзюк. Злочин проти неї - без терміну давності. Винні мають понести покарання.

Вічна пам'ять... — Volodymyr Groysman (@VGroysman) 4 листопада 2018 р.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что виновных в смерти активистки Екатерины Гандзюк следует наказать. Также он призвал правоохранителей приложить максимум усилий, чтобы убийцы были найдены, – сказал глава государства во время встречи с украинской общиной в турецкой Анталии.

Что известно о нападении на Екатерину Гандзюк и последующую смерть?

31 июля в Херсоне неизвестный облил ее серной кислотой. В итоге женщина получила 30% ожогов тела и ее прооперировали. 22 августа глава Нацполиции Сергей Князев сообщил, что в целом правоохранители задержали шесть человек, подозреваемых в совершении преступления. Четверо из них уже признались в причастности к преступлению. 4 ноября Екатерина Гандзюк умерла.

Свою реакцию высказали также в Евросоюзе.

Так, Еврокомиссар по вопросам европейской политики соседства и расширения Иоганнес Ган выразил соболезнования из-за смерти активистки Екатерины Гандзюк и призвал как можно скорее привлечь виновных к ответственности.

Очень опечален известием о смерти невероятно храброй Екатерины Гандзюк. Нападения на общественных активистов неприемлемы. Виновные в этом ужасном преступлении должны быть привлечены к ответственности,

– написал он.

Very saddened by the news of the passing of the incredibly brave Kateryna #Handziuk. Attacks against #civilsociety activists are unacceptable. The perpetrators of this vicious crime must be brought to justice. My thoughts are with her family and friends. #Ukraine — Johannes Hahn (@JHahnEU) 4 листопада 2018 р.

Память Екатерины Гандзюк чествуют в ряде городов Украины. Неравнодушные граждане на центральных площадях городов выкладывают из лампадок надпись "Ее убили" и плакатами с вопросом "Кто заказал Екатерину Гандзюк".

Акция с требованием расследовать убийство Екатерины Гандзюк в Киеве

Почтение памяти в родном городе активистки – Херсоне

Кто такая Екатерина Гандзюк?

Это политический и общественный деятель, волонтер. Была депутатом Херсонского областного совета V созыва и Херсонского городского совета VI созыва, исполняла обязанности управляющего делами исполнительного комитета Херсонского городского совета, советник херсонского городского головы, национальный волонтер ООН. Екатерина Гандзюк – активная участница Евромайдана в Херсоне. Активно противостояла попыткам начать в Херсоне "русскую весну". После аннексии Крыма и начала войны на Донбассе, занималась вынужденными переселенцами. Работая помощником по вопросам правовой защиты Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев в Херсонской области, организовала волонтерское движение по сбору денег для покупки обуви детям переселенцев. В течение длительного времени Катерина Гандзюк имела длительные конфликты с пророссийскими силами Херсонщины. В частности, как пишут СМИ, с такими организациями, как "Украинский выбор" Виктора Медведчука, КПУ, КОБ, Движение Экстерриториальных Общин. С 2017 года в конфликт Гандзюк с пророссийскими силами региона были втянуты правоохранители, которые откровенно поддерживали, охраняли и оказывали организационную помощь сепаратистским движениям Херсонщины. В апреле 2018 года Гандзюк также обнародовала информацию о том, что почти 200 "журналистов" с поддельными удостоверениями получили в областной полиции разрешения на владение травматическим и газовым оружием в 2014-2018 годах.

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Новые выдумки от РПЦ

В Русской православной церкви не могут остановиться – появилась новая заявление тамошних священнослужителей относительно Единой поместной церкви в Украине. Так, на этот раз в РПЦ сказали, что главы УПЦ Киевского патриархата Филарет и Украинской автокефальной православной церкви Макарий якобы не смогут принять участие в выборах на главу новосозданной Украинской автокефальной церкви.

Свое мнение в РПЦ подтверждают якобы письмом от Константинопольского патриарха, который был отправлен в Украину.

Есть информация о письмо с Фанара, направленного в Киевский патриархат и УАПЦ, согласно которому в выборах не смогут принять участие ни Филарет, ни Макарий,

– заявил митрополит Бориспольский и Броварской Антоний.

Также он добавил, что иерархи "канонической Украинской православной церкви" якобы в большинстве откажутся от участия в Объединительном соборе.

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В Киевском патриархате отреагировали на новое вранье РПЦ.

Так, архиепископ УПЦ Киевского патриархата Евстратий Зоря назвал такие заявления "очередным информационным вбросом".

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По его словам, никакого такого запрета на участие Патриарха Филарета в выборах главы новой Украинской православной церкви с любой стороны быть не может.

"Явная цель (высказывания – 24 канал) – усложнить ситуацию, посеять споры, помешать процессу, что сейчас подходит к успешному завершению", – отметил он.

Заря добавил, что процесс подготовки к Объединительному Собору продолжается.

Быть кандидатом или нет, то есть согласиться принять выдвижение или отказаться – личное каноническое и уставное право Патриарха Филарета, – отметил архиепископ.

Он также подчеркнул, что избирательный процесс и выдвижение кандидатур происходят только на Соборе.

"Нет никаких оснований считать, что в этот раз будет иначе. Москва хотела бы помешать ему в этом деле, побудить к ошибочным решениям, поэтому и сеет сомнения, распространяет слухи", – добавил Заря.

Смертельное ДТП в Киеве

На Шулявском путепроводе в Киеве произошло ДТП с участием трех автомобилей.

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Известно, что один из автомобилей от удара отбросило в бетонную ограду, он буквально завис в воздухе. В результате одна из плит моста упала вниз. К счастью, под ним не было пешеходов. В результате пострадали четыре человека, двух из них медики забрали в больницу. К сожалению, 47-летний водитель Opel скончался в больнице.

ДТП на Шулявском путепроводе в Киеве

В результате столкновения погиб один человек

Кто она – новая "Мисс Земля 2018"?

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Студентка из Вьетнама Фуонг Кхань Нгуен завоевала титул "Мисс Земля 2018" одного из самых престижных конкурсов красоты. Представительница Украины 23-летняя киевлянка Анастасия Кривохижа в финал не прошла.

Новой "Мисс Земля" стала 23-летняя Фуонг Кхань Нгуен

Известно, что 23-летняя победительница конкурса Фуонг Кхань Нгуен занимается маркетингом и свободно говорит на вьетнамском и английском языках.

Что известно о конкурсе красоты "Мисс Земля"?

Это один из самых известных конкурсов красоты в мире наряду с "Мисс Вселенная", "Мисс Мира" и "Мисс Интернешнл". Он проходит под эгидой Организации Объединенных Наций. Идея конкурса – привлечение внимания к гуманитарным проблемам современности, защита окружающей среды, охрана живой природы.

В "Мисс Земля" приняли участие представительницы 87 стран. Однако в финал прошли только 18: Нидерланды, Чили, Румыния, Бразилия, Япония, Португалия, Словения, Южноафриканская Республика, Италия, Филиппины, Гана, Колумбия, Вьетнам, Черногория, Венесуэла, Австрия, Непал, Мексика.