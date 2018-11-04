Громадська активістка та радниця мера Херсона Катерина Гандзюк, яку наприкінці липня облили сірчаною кислотою, померла в одній із київських лікарень. У РПЦ заявили, щоглави Філарет та Макарій нібито не зможуть претендувати на главу УПЦ. У Києві на Шулявському шляхопроводі зіткнулися три автомобілі – у ДТП загинув чоловік.Такими були головні новини неділі, 4 листопада, в Україні та світі.

Смерть Катерини Гандзюк

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У неділю, 4 листопада, померла херсонська активістка Катерина Гандзюк, яку влітку цього року облили кислотою. Жінка пішла із життя у віці 33 років в одній з лікарень Києва. Смерть активістки підтвердив очільник Нацполіції Києва Андрій Крищенко. За попередньою інформацією, причиною став обрив тромбу.

Згодом, після того як правоохоронці оглянули тіло та зробили висновки експертизи, слідчі змінили кваліфікацію нападу з "Замаху на вчинення злочину" та "Умисного вбивства" на закінчене умисне вбивство, скоєне групою осіб з корисливих мотивів з особливою жорстокістю та на замовлення.

Смерть активістки обурила не лише українську, але й європейську громадськість.

Зокрема, трагедію емоційно прокоментував колишній лідер одеського осередку "Правого сектора" Сергій Стерненко.

Єдине, що хотів би додати, це побажання горіти у пеклі замовнику, співучасникам, виконавцям і всім потворам, що останні місяці обливали її брудом, виправдовуючи цей жахливий злочин. І му**рам приєднатись до цієї компанії. Їхня бездіяльність вбиває. Мовчання вбиває також

– наголосив Стерненко.

Крім того, Сергій після смерті Катерини Гандзюк імпульсивно написав очільнику МВС Арсену Авакову у Twitter.



"Я не знаю, як це коментувати. Я чекав на її одужання. Це перша жертва терору, розв'язаного проти громадських діячів, що не продались, не влізли в договорняки. Що досі мають совість та честь. Ця влада не в змозі таких людей захистити. Далі буде гірше, тому що повна безкарність, корупція та непрофесійність в пошуках замовників. Шок", – прокоментував смерть активістки активіст Олег Михайлик, на якого 22 вересня в Одесі теж було скоєно збройний напад.

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Негайно відреагували на трагедію також Президент та Прем’єр-міністр України.

"Померла Катерина Гандзюк. Злочин проти неї – без терміну давності. Винні мають понести покарання. Вічна пам'ять,

– зазначив Гройсман.

Померла Катерина Гандзюк. Злочин проти неї - без терміну давності. Винні мають понести покарання.

Вічна пам'ять... — Volodymyr Groysman (@VGroysman) 4 листопада 2018 р.

Натомість Президент України Петро Порошенко заявив, що винних у смерті активістки Катерини Гандзюк слід покарати. Також він закликав правоохоронців докласти максимум зусиль, аби вбивць було знайдено.

Що відомо про напад на Катерину Гандзюк і подальшу смерть?31 липня у Херсоні невідомий облив її сірчаною кислотою. У підсумку жінка зазнала 30% опіків тіла та її було прооперовано. 22 серпня голова Нацполіції Сергій Князєв повідомив, що загалом правоохоронці затримали шість осіб, підозрюваних у скоєнні злочину. Четверо із них уже зізнались у причетності до злочину. 4 листопада Катерина Гандзюк померла.

Свою реакцію висловили також у Євросоюзі.

Так, Єврокомісар з питань європейської політики сусідства і розширення Йоганнес Ган висловив співчуття через смерть активістки Катерини Гандзюк та закликав якнайшвидше притягнути винних до відповідальності.

Дуже засмучений звісткою про смерть неймовірно хороброї Катерини Гандзюк. Напади на громадських активістів неприйнятні. Винні у цьому жахливому злочині повинні бути притягнуті до відповідальності,

– написав він.

Very saddened by the news of the passing of the incredibly brave Kateryna #Handziuk. Attacks against #civilsociety activists are unacceptable. The perpetrators of this vicious crime must be brought to justice. My thoughts are with her family and friends. #Ukraine — Johannes Hahn (@JHahnEU) 4 листопада 2018 р.

Пам’ять Катерини Гандзюк вшановують у низці міст України. Небайдужі громадяни на центральних площах міст викладають із лампадок напис "Її вбили" та плакатами із запитанням "Хто замовив Катерину Гандзюк".



Акція з вимогою розслідувати вбивство Катерини Гандзюк у Києві

Вшанування пам'яті в рідному місті активістки – Херсоні

Хто така Катерина Гандзюк?Це політична та громадська діячка, волонтерка. Була депутаткою Херсонської обласної ради V скликання та Херсонської міської ради VI скликання, виконувала обов’язки керуючого справами виконавчого комітету Херсонської міської ради, радниця херсонського міського голови, національна волонтерка ООН.



Катерина Гандзюк – активна учасниця Євромайдану в Херсоні. Активно протистояла спробам розпочати у Херсоні "руську весну". Після анексії Криму та початку війни на Донбасі, опікувалася вимушеними переселенцями. Працюючи помічником із питань правового захисту Управління Верховного комісара ООН у справах біженців у Херсонській області, започаткувала волонтерський рух зі збору грошей для придбання взуття дітям переселенців.



Протягом тривалого часу Катерина Гандзюк мала тривалі конфлікти із проросійськими силами Херсонщини. Зокрема, як пишуть ЗМІ, із такими організаціями, як "Український вибір" Віктора Медведчука, КПУ, КОБ, Рух Екстериторіальних Громад. З 2017 року в конфлікт Гандзюк з проросійськими силами регіону було втягнуто правоохоронців, які відверто підтримували, охороняли та надавали організаційну допомогу сепаратистським рухам Херсонщини. У квітні 2018 року Гандзюк також оприлюднила інформацію про те, що майже 200 "журналістів" з підробними посвідченнями отримали в обласній поліції дозволи на володіння травматичною та газовою зброєю у 2014-2018 роках.

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Нові вигадки від РПЦ

У Російській православній церкві не можуть зупинитись – з'явилася нова заява тамтешніх священнослужителів щодо Єдиної помісної церкви в Україні. Так, цього разу в РПЦ сказали, що глави УПЦ Київського патріархату Філарет і Української автокефальної православної церкви Макарій нібито не зможуть взяти участь у виборах на главу новоствореної Української автокефальної церкви.

Свою думку в РПЦ підтверджують нібито лист омвід Константинопольського патріарха, який був відправлений в Україну.

Є інформація про лист з Фанара, спрямованого в Київський патріархат і УАПЦ, згідно з яким у виборах не зможуть взяти участь ні Філарет, ні Макарій,

– заявив митрополит Бориспільський і Броварський Антоній.

Також він додав, що ієрархи "канонічної Української православної церкви" нібито в більшості відмовляться від участі в Об’єднавчому соборі.

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У Київському патріархаті відреагували на нові побрехеньки РПЦ.

Так, архієпископ УПЦ Київського патріархату Євстратій Зоря назвав такі заяви "черговим інформаційним вкидом".

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За його словами, жодної такої заборони на участь Патріарха Філарета у виборах глави нової Української православної церкви з будь-якого боку бути не може.

"Явна мета (висловлювання – 24 канал) – ускладнити ситуацію, посіяти суперечки, перешкодити процесу, що зараз підходить до успішного завершення", – зазначив він.

Зоря додав, що процес підготовки до Об‘єднавчого Собору триває.

Бути кандидатом чи ні, тобто погодитися прийняти висунення чи відмовитися – особисте канонічне та статутне право Патріарха Філарета, – зауважив архієпископ.

Він також підкреслив, що виборчий процес і висунення кандидатур відбуваються лише на Соборі.

"Немає жодних підстав вважати, що цього разу буде інакше. Москва хотіла би перешкодити йому в цій справі, спонукати до помилкових рішень – тож і сіє сумніви, поширює чутки", – додав Зоря.

Смертельна ДТП у Києві

На Шулявському шляхопроводі в Києві сталася ДТП за участю трьох автомобілів.

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Відомо, що один з автомобілів від удару відкинуло в бетонну огорожу, він буквально завис у повітрі. В результаті одна із плит моста впала вниз. На щастя, під ним не було пішоходів. В результаті постраждали четверо людей, двох із них медики забрали в лікарню. На жаль, 47-річний водій Opel помер у лікарні.



ДТП на Шулявському шляхопроводі в Києві



Внаслідок зіткнення загинув один чоловік

Хто вона – нова "Міс Земля 2018"?

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Студентка з В'єтнаму Фуонг Кхань Нгуєн здобула титул "Міс Земля 2018" одного із найпрестижніших конкурсів краси. Натомість представниця України 23-річна киянка Анастасія Кривохижа до фіналу не пройшла.



Новою "Міс Земля" стала 23-річна Фуонг Кхань Нгуєн

Відомо, що 23-річна переможниця конкурсу Фуонг Кхань Нгуєн займається маркетингом і вільно володіє в'єтнамською та англійською мовами.

Що відомо про конкурс краси "Міс Земля"?Це один з найвідоміших конкурсів краси в світі поряд з "Міс Всесвіт", "Міс Світу" і "Міс Інтернешнл". Він проходить під егідою Організації Об'єднаних Націй. Ідея конкурсу – привернення уваги до гуманітарних проблем сучасності, захист навколишнього середовища, охорона живої природи.

У "Міс Земля" взяли участь представниці 87 країн. Однак до фіналу пройшли лише 18: Нідерланди, Чилі, Румунія, Бразилія, Японія, Португалія, Словенія, Південноафриканська Республіка, Італія, Філіппіни, Гана, Колумбія, В'єтнам, Чорногорія, Венесуела, Австрія, Непал, Мексика.