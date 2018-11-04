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      Автокефалія для України: в УПЦ КП різко відповіли на нові вигадки Московського патріархату

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      В УПЦ КП різко відповіли на нові вигадки Московського патріархату щодо Об'єднавчого собору
      В УПЦ КП різко відповіли на нові вигадки Московського патріархату щодо Об'єднавчого собору / Фото з відкритих джерел

      У Київському патріархаті відреагували на нову заяву Російської православної церкви щодо створення Єдиної помісної церкви в Україні. Твердження РПЦ про те, що Філарет і Макарій начебто не зможуть претендувати на главу УПЦ, там назвали "черговим інформаційним вкидом".

      Про це повідомив архієпископ УПЦ Київського патріархату Євстратій Зоря у своєму Facebook.

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      24 канал писав, що представники Московського патріархату вважають, нібито глави УПЦ Київського патріархату Філарет і Української автокефальної православної церкви Макарій не зможуть взяти участь у виборах на главу новоствореної Української автокефальної церкви.

      Натомість Євстратій Зоря наголошує, що жодної такої заборони на участь Патріарха Філарета у виборах глави нової Української православної церкви з будь-якого боку бути не може.

      Явна мета (висловлювання – 24 канал) – ускладнити ситуацію, посіяти суперечки, перешкодити процесу, що зараз підходить до успішного завершення,
      – зазначив він.

      Зоря додав, що процес підготовки до Об‘єднавчого Собору триває.

      "Бути кандидатом чи ні, тобто погодитися прийняти висунення чи відмовитися – особисте канонічне та статутне право Патріарха Філарета", – зауважив архієпископ.

      Він також підкреслив, що виборчий процес і висунення кандидатур відбуваються лише на Соборі.

      Немає жодних підстав вважати, що цього разу буде інакше. Москва хотіла би перешкодити йому в цій справі, спонукати до помилкових рішень – тож і сіє сумніви, поширює чутки,
      – додав Зоря.

      За його словами, варто довіряти лише офіційним заявам щодо процесу, які поширюються від Вселенського Патріархату та Патріарха Варфоломія, чи від Київського Патріархату і Патріарха Філарета, а також від повноважних представників президента України і від нього особисто.

      Нагадаємо, 11 жовтня синод Вселенського патріархату у Стамбулі ухвалив рішення щодо надання Томосу про автокефалію Українській православній церкві. На засіданні Синоду також було ухвалене рішення про зняття анафеми з партріарха УПЦ КП Філарета та предстоятеля Української православної автокефальної церкви Макарія та визнання їх канонічними.

      Сам предстоятель Української православної церкви Київського патріархату Філарет заявив, що він готовий очолити Єдину помісну церкву в Україні.

      Після цього Російська православна церква у Мінську зібрала Синод, за підсумками якого оголосила про припинення євхаристійного спілкування з Константинопольською церквою. Згодом Вселенський патріарх Варфоломій прокоментував реакцію Російської православної церкви на рішення Синоду надати автокефалію Українській православній церкві. Він заявив, що росіяни не мають вибору та їм доведеться погодитися з рішеннями Константинополя.

      Як створюватимуть Єдину помісну церкву в Україні?9 жовтня у Стамбулі розпочалося триденне засідання Синоду Вселенського патріархату. 10 жовтня на цих зборах церковники заслухали звіт посланців патріарха Варфоломія (екзархів), які майже місяць провели в Україні. Екзархи їздили по українських церквах, розмовляли зі священиками. Саме за результатами їхнього звіту Україні й був ухвалений дозвіл на створення Єдиної Помісної Церкви. Пізніше у Києві проведуть об'єднавчий Собор, на якому оголосять про створення нової автокефальної Православної церкви і оберуть її предстоятеля. Про зібрання Собору вже найближчим часом оголосив глава УПЦ КП Філарет.

      Історія православної церкви: дивіться відео


      ЯК РОЗГОРТАЮСЯ ПОДІЇ НАВКОЛО МАЙБУТНЬОГО ОБ'ЄДНАВЧОГО СОБОРУ ЩОДО УПЦ: ХРОНІКА
      Теги: Новини України Новини політики Томос УПЦ МП УПЦ КП Релігія
      Джерело: 24 Канал
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