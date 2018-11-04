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      Автокефалия для Украины: в УПЦ КП резко ответили на новые выдумки Московского патриархата

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      В УПЦ КП резко ответили на новые выдумки Московского патриархата относительно Объединительного собора
      В УПЦ КП резко ответили на новые выдумки Московского патриархата относительно Объединительного собора / Фото из открытых источников

      В Киевском патриархате отреагировали на новое заявление Русской православной церкви о создании Единой поместной церкви в Украине. Утверждение РПЦ о том, что Филарет и Макарий как будто не смогут претендовать на главу УПЦ, там назвали "очередным информационным вбросом".

      Об этом сообщил архиепископ УПЦ Киевского патриархата Евстратий Зоря в своем Facebook.

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      24 канал писал, что представители Московского патриархата считают, якобы главы УПЦ Киевского патриархата Филарет и Украинской автокефальной православной церкви Макарий не смогут принять участие в выборах на главу новообразованной Украинской автокефальной церкви.

      Вместе с тем Евстратий Заря отмечает, что никакого такого запрета на участие Патриарха Филарета в выборах главы новой Украинской православной церкви с любой стороны быть не может.

      Явная цель (высказывания – 24 канал) – усложнить ситуацию, посеять споры, помешать процессу, что сейчас подходит к успешному завершению,
      – отметил он.

      Заря добавил, что процесс подготовки к Объединительному Собора продолжается.

      "Быть кандидатом или нет, то есть согласиться принять выдвижение или отказаться – личное каноническое и уставное право Патриарха Филарета", – отметил архиепископ.

      Он также подчеркнул, что избирательный процесс и выдвижение кандидатур происходят только на Соборе.

      Нет никаких оснований считать, что на этот раз будет иначе. Москва хотела бы помешать ему в этом деле, побуждать к ошибочным решениям – поєтому и сеет сомнения, распространяет слухи,
      – добавил Заря.

      По его словам, стоит доверять только официальным заявлениям о процессе, которые распространяются от Вселенского Патриархата и Патриарха Варфоломея, или от Киевского Патриархата и Патриарха Филарета, а также от полномочных представителей президента Украины и от него лично.

      Напомним, 11 октября синод Вселенского патриархата в Стамбуле принял решение о предоставлении Томоса об автокефалии Украинской православной церкви. На заседании Синода также было принято решение о снятии анафемы с партриарха УПЦ КП Филарета и предстоятеля Украинской православной автокефальной церкви Макария и признание их каноническими.

      Сам предстоятель Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет заявил, что он готов возглавить Единую поместную церковь в Украине.

      После этого Русская православная церковь в Минске собрала Синод, по итогам которого объявила о прекращении евхаристического общения с Константинопольской церковью. Впоследствии Вселенский патриарх Варфоломей прокомментировал реакцию Русской православной церкви на решение Синода предоставить автокефалию Украинской православной церкви. Он заявил, что россияне не имеют выбора и им придется согласиться с решениями Константинополя.

      Как будут создавать Единую поместную церковь в Украине?9 октября в Стамбуле началось трехдневное заседание Синода Вселенского патриархата. 10 октября на этом собрании церковники заслушали отчет посланцев патриарха Варфоломея (экзархов), которые почти месяц провели в Украине. Экзархи ездили по украинским церквях, разговаривали со священниками. Именно по результатам их отчета Украине и было принято разрешение на создание Единой Поместной Церкви. Позже в Киеве проведут объединительный Собор, на котором объявят о создании новой автокефальной Православной церкви и изберут ее предстоятеля. О собрании Собора уже в ближайшее время объявил глава УПЦ КП Филарет.

      История православной церкви: смотрите видео

      как разворачиваются события вокруг будущего объединительного собора относительно упц: хроника
       
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      Теги: Новости Украины Новости политики УПЦ КП УПЦ МП Томос Единая поместная церковь Религия
      Источник: 24 Канал
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