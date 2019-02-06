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      УЛЬЯНА СУПРУН ВИКТОР ЯНУКОВИЧ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019

      Главные новости 6 февраля: пресс-конференция Януковича и победа украинских военных

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      Новости Украины сегодня 6 февраля 2019 - новости Украины и мира
      Главные новости 6 февраля в Украине и мире / Коллаж 24 канала

      Виктор Янукович дал пресс-конференцию в российской столице. Украинским военным удалось уничтожить боевую машину боевиков на Донбассе. Кабинет министров назначил исполняющим обязанности министра аграрной политики и продовольствия Ольгу Трофимцеву. Украина впервые в истории завоевала медаль на чемпионате мира по сноубордингу. Такими были главные новости среды, 6 февраля, в Украине и мире.

      Говорит Янукович: меня кинули как лоха

      Президент-беглец Виктор Янукович снова заговорил – дал пресс-конференцию в российской столице. Последний раз Янукович собирал журналистов в марте 2018 года.

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      Среди главных тем – будущие "страшные фальсификации" на выборах в Украине, война на Донбассе, преследование со стороны "киевской власти" и "всех на всех" для военнопленных. А еще – переселенцы, которые "не смогут полюбить украинскую власть", и даже Медведчук.

      Главные тезисы поистине "легитимного" президента Виктора Януковича:

      • "Меня кинули как лоха" (интересно, почему как?)
      • Революции не несут добра государствам и гражданам
      • Суды у нас не суды, а театральные представления (другое дело во времена Виктора Федоровича, нашей правоохранительной системе завидовал весь мир)
      • Парубий бегал с автоматиком и рассказывал, как все сделать красиво
      • Автокефалия – большой грех (ну, конечно, другое дело расстреливать людей)
      • К Медвечуку оказывается Янукович не имел особой симпатии никогда
      • Порошенко является создателем "Партии регионов"
      • "Я могу выезжать в любую страну мира. У меня нет никаких проблем" (Виктор Федорович, ждем в гости!)

      Кроме того, Виктор Янукович заявил, что 90% опрошенных украинцев не верят в его вину.

      Какой приговор получил Янукович?После бегства в Россию во время Майдана в 2014 году Янукович попросил президента РФ Владимира Путина применить свои войска для "восстановления законности" в Украине. Следовательно, его признали виновным в совершении преступлений, предусмотренных статьями Уголовного кодекса о государственной измене и пособничестве в ведении агрессивной войны. Если Янукович вернется в Украину, ему придется отсидеть 13 лет в тюрьме.

      А еще президент-беглец Виктор Янукович считает, что решение Оболонского райсуда, который приговорил его к 13 годам тюрьмы, не имеет с законом ничего общего.

      Смотрите видеобиографию Януковича:

      Победа украинских воинов на Донбассе

      Украинским военным удалось уничтожить боевую машину боевиков на Донбассе. Произошло это 5 февраля после того, как оккупанты совершили попытку атаки.

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      Оккупанты пытались приблизиться к передовым позициям украинских военных. Также они намеревались захватить наблюдательный пост на направлении Сокольники – Крымское, что на Луганщине.

      Воины ОС, со своей стороны, дали эффектную отпор врагу, применяя огневые средства и противотанковое подразделение. Последнее произвело пуск управляемой ракеты украинского противотанкового ракетного комплекса "Стугна-П" по вражеской бронированной машине. В итоге она была уничтожена вместе с экипажем.

      По данным разведки, 5 февраля четыре оккупанта были ликвидированы и одиннадцать боевиков получили тяжелые ранения. Кроме боевой машины противника, украинские военные уничтожили еще внедорожник.

      Смотрите видео как украинские боевики уничтожили боевую машину пророссийских боевиков на Донбассе:

      #200_бригада #адекватна_відповідь Українські військові знищили бойову машину російських окупантів 5 лютого, під прикриттям мінометного вогню, російські найманці, застосовуючи броньовану бойову машину, здійснили спробу наблизитися до передових позицій українських захисників та захопити спостережний пост на напрямку Сокільники – Кримське, що на Луганщині. Для відсічі нападу наші військові задіяли чергові вогневі засоби та протитанковий підрозділ, який здійснив пуск керованої ракети українського #ПТРК "Стугна-П" по ворожому броньованому об’єкту та знищив його разом з екіпажем. Втрати ворога склали: Бойова броньована машина, 2 вбитих та 8 поранених. За #репост подяка від воїнів ОС! https://m.youtube.com/watch?v=HpXXODHXJeM Все буде Україна і перемога за нами! Штирлиц - инфо / shtirlitz.info

      Опубліковано Анатолієм Штефаном Штирлицом Середа, 6 лютого 2019 р.
       

      Трофимцева стала новой и.о. министра аграрной политики

      Кабинет министров уволил исполняющего обязанности министра аграрной политики и продовольствия Максима Мартынюка. Вместо него исполнять обязанности теперь будет Ольга Трофимцева.

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      Новая исполняющая обязанности министра Ольга Трофимцева до 6 февраля работала первым заместителем министра аграрной политики и продовольствия Украины по вопросам европейской интеграции.

      Что известно о новой и.о. министра Трофимцевой?

      • Родилась 6 июля 1976 года в Сумской области.
      • Получила высшее образование в Национальном аграрном университете по специальности "Менеджмент внешнеэкономической деятельности".
      • Работала преподавателем в Национальном аграрном университете (1999-2002), в 2002-2005 году – докторант в Университете им. Гумбольдта (Берлин).
      • 2012 году присуждена ученая степень Phd.D. в области аграрной политики.
      • В 2006-2016 работала в ряде немецких компаний и Немецкой ассоциации молочной промышленности.
      • 8 сентября 2016 года назначена на должность заместителя министра аграрной политики и продовольствия Украины по вопросам европейской интеграции.

      Наши – лучшие!

      На чемпионате мира по сноубордингу сборная Украины завоевала серебряную медаль. 28-летняя Аннамари Данча стала "серебряным" призером в дисциплине параллельный слалом. Это первая медаль по сноубордингу в истории Украины.

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      В топ-16 Данча пробилась, показав лишь 15-й результат. Однако впоследствии она удачно преодолела 1/8 финала, четвертьфинал и полуфинал. И лишь в финале украинка уступила на 0,85 секунды Джули Зогг из Швейцарии.

      Кто такая Аннамари Данча?28-летняя украинская сноубордистка, которая стала "серебряным" призером в дисциплине параллельный слалом. Это первая медаль по сноубордингу в истории Украины. Спортсменка родилась в с. Оноковцы, Ужгородского района, Закарпатской обл. Первая украинская представительница в своем виде спорта на зимних Олимпийских играх-2010 г. (г. Ванкувер, Канада). Также приняла участие в Олимпийских играх в 2014 году и 2018 году.

      В карьере 28-летней украинки это лучший результат. Ранее ее лучшим результатом было 6-е место на этом же чемпионате мира. При этом в параллельном слаломе она никогда не финишировала выше 15-го места на чемпионатах мира.

      Смотрите видео финала в параллельном слаломе на чемпионате мира:

       

       

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      Теги: Спорт Новости Украины Министерство агрополитики Операция Объединенных сил Война на Донбассе Украина – Россия Новости России Виктор Янукович Янукович говорит
      Источник: 24 канал
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