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      УЛЯНА СУПРУН ВІКТОР ЯНУКОВИЧ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
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      УЛЯНА СУПРУН ВІКТОР ЯНУКОВИЧ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019

      Головні новини 6 лютого: прес-конференція Януковича та перемога українських військових

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      Новини України сьогодні 6 лютого 2019 - новини України і світу
      Головні новини 6 лютого в Україні та світі / Колаж 24 каналу

      Віктор Янукович дав прес-конференцію у російській столиці. Українським військовим вдалося знищити бойову машину бойовиків на Донбасі. Кабінет міністрів призначив виконувачем обов’язків міністра аграрної політики та продовольства Ольгу Трофімцеву. Україна вперше в історії виборола медаль на чемпіонаті світу зі сноубордингу. Такими були головні новини середи, 6 лютого, в Україні та світі.

      Говорить Янукович: мене кинули як лоха

      Президент-утікач Віктор Янукович знову заговорив – дав прес-конференцію у російській столиці. Востаннє Янукович збирав журналістів у березні 2018 року.

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      Серед головних тем – майбутні "страшні фальсифікації" на виборах в Україні, війна на Донбасі, переслідування з боку "київської влади" та "всіх на всіх" для військовополонених. А ще –переселенці, які "не зможуть полюбити українську владу", та навіть Медведчук.

      Головні тези воістину "легітимного" президента Віктора Януковича:

      • "Мене кинули як лоха" (цікаво, чому як?)
      • Революції не несуть добра державам і громадянам
      • Суди в нас зараз не суди, а театральні вистави (інша справа за часів Віктора Федоровича, нашій правоохоронній системі заздрив чи не весь світ)
      • Парубій бігав з автоматиком і розповідав, як все зробити красиво
      • Автокефалія – великий гріх (ну, аякже, інша справа розстрілювати людей)
      • До Медвечука виявляється Янукович не мав особливої симпатії ніколи
      • Порошенко є творцем "Партії регіонів"
      • "Я можу виїжджати в будь-яку країну світу. У мене нема ніяких проблем" (Віктор Федорович, чекаємо в гості!)

      Крім того, Віктор Янукович заявив, що 90% опитаних українців не вірять у його провину.

      Який вирок отримав Янукович?Після втечі до Росії під час Майдану у 2014 році Янукович попросив президента РФ Володимира Путіна застосувати свої війська для "відновлення законності" в Україні. Відтак, його визнали винним у вчиненні злочинів, передбачених статями Кримінального кодексу про державну зраду та пособництво у веденні агресивної війни. Якщо Янукович повернеться в Україну, йому доведеться відсидіти 13 років у в'язниці.

      А ще президент-утікач Віктор Янукович вважає, що рішення Оболонського райсуду, який засудив його до 13 років тюрми, не має із законом нічого спільного.

      Дивіться відеобіографію Януковича:

      Перемога українських воїнів на Донбасі

      Українським військовим вдалося знищити бойову машину бойовиків на Донбасі. Сталося це 5 лютого після того, як окупанти здійснили спробу атаки.

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      Окупанти намагалися наблизитися до передових позицій українських військових. Також вони мали намір захопити спостережний пост на напрямку Сокільники – Кримське, що на Луганщині.

      Воїни ОС, зі свого боку, дали ефектну відсіч ворогу, застосовуючи вогневі засоби та протитанковий підрозділ. Останній здійснив пуск керованої ракети українського протитанкового ракетного комплексу "Стугна-П" по ворожій броньованій машині. У підсумку її було знищено разом із екіпажем.

      За даними розвідки, 5 лютого чотирьох окупантів було ліквідовано та одинадцять бойовиків отримали важкі поранення. Окрім бойової машини противника, українські військові знищили ще позашляховик.

      Дивіться відео як українські бойовики знищили бойову машину проросійських бойовиків на Донбасі:

      #200_бригада #адекватна_відповідь Українські військові знищили бойову машину російських окупантів 5 лютого, під прикриттям мінометного вогню, російські найманці, застосовуючи броньовану бойову машину, здійснили спробу наблизитися до передових позицій українських захисників та захопити спостережний пост на напрямку Сокільники – Кримське, що на Луганщині. Для відсічі нападу наші військові задіяли чергові вогневі засоби та протитанковий підрозділ, який здійснив пуск керованої ракети українського #ПТРК "Стугна-П" по ворожому броньованому об’єкту та знищив його разом з екіпажем. Втрати ворога склали: Бойова броньована машина, 2 вбитих та 8 поранених. За #репост подяка від воїнів ОС! https://m.youtube.com/watch?v=HpXXODHXJeM Все буде Україна і перемога за нами! Штирлиц - инфо / shtirlitz.info

      Опубліковано Анатолієм Штефаном Штирлицом Середа, 6 лютого 2019 р.
       

      Трофімцева стала новою в.о. міністра аграрної політики

      Кабінет міністрів звільнив виконувача обов’язків міністра аграрної політики та продовольства Максима Мартинюка. Замість нього виконувати обов'язки тепер буде Ольга Трофімцева.

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      Нова виконувачка обов'язків міністра Ольга Трофімцева до 6 лютого працювала першим заступником міністра аграрної політики та продовольства України з питань європейської інтеграції.

      Що відомо про нову в.о. міністра Трофімцеву?

      • Народилась 6 липня 1976 року в Сумській області.
      • Отримала вищу освіту у Національному аграрному університеті України за спеціальністю "Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності".
      • Працювала викладачем у Національному аграрному університеті (1999-2002), у 2002-2005 році – докторант в Університеті ім. Гумбольдта (Берлін).
      • 2012 року присуджено науковий ступінь Ph.D. у галузі аграрної політики.
      • У 2006-2016 працює у низці німецьких компаній та Німецькій асоціації молочної промисловості.
      • 8 вересня 2016 року призначена на посаду заступника міністра аграрної політики та продовольства України з питань європейської інтеграції.

      Наші – найкращі!

      На чемпіонаті світу зі сноубордингу збірна України здобула срібну медаль. 28-літня Аннамарі Данча стала "срібною" призеркою в дисципліні паралельний слалом. Це перша медаль зі сноубордингу в історії України.

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      До топ-16 Данча пробилася, показавши лише 15-ий результат. Однак згодом вона вдало подолала 1/8 фіналу, чвертьфіналі та півфіналі. І лише у фіналі українка поступилася на 0,85 секунди Джулі Зогг зі Швейцарії.

      Хто така Аннамарі Данча?28-річна українська сноубордистка, яка стала "срібною" призеркою в дисципліні паралельний слалом. Це перша медаль зі сноубордингу в історії України. Спортсменка народилася в с. Оноківці, Ужгородського району, Закарпатської обл. Перша українська представниця у своєму виді спорту на зимових Олімпійських іграх-2010 р. (м. Ванкувер, Канада). Також взяла участь в Олімпійських іграх у 2014 році та 2018-му.

      У кар’єрі 28-річної українки це найкращий результат. Раніше її кращим результатом було 6-те місце на цьому ж чемпіонаті світу. При цьому у паралельному слаломі вона ніколи не фінішувала вище 15-го місця на чемпіонатах світу.

      Дивіться відео фіналу у паралельному слаломі на чемпіонаті світу:

       

       

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      Теги: Спорт Новини України Міністерство аграрної політики Операція Об'єднаних сил Війна на Донбасі Україна – Росія Новини Росії Віктор Янукович Янукович говорить
      Джерело: 24 канал
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