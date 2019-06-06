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      Главные новости 6 июня: скандал вокруг тишины на Донбассе, приговор убийцам Гандзюк

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      Новости Украины сегодня 6 июня 2019 - новости Украины и мира
      Главные новости 6 июня в Украине / Коллаж 24 канал

      Предложения Леонида Кучмы прекратить украинским военным стрелять в ответ и снять экономическую блокаду с оккупированного Донбасса подверглись критике общества и политиков. Суд вынес приговор убийцам активистки Екатерины Гандзюк. Верховная Рада одобрила процедуру импичмента президента. Такими были главные новости 6 июня в Украине.

      Кучма и Донбасс

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      Представитель Украины в Трехсторонней контактной группе в Минске Леонид Кучма заявил о необходимости указать в новых договоренностях о "режиме тишины" на Донбассе норму "не стрелять в ответ".

      Это принципиально. Поскольку ни одна сторона не хотела ставить себя в неловкое положение, чтобы потом отвечать за это. А сегодня мы перед всем миром должны показать, что хотим этого "режима тишины",
      – заявил Кучма.

      Он также отметил, что необходимо ввести запрет на обстрел гражданских объектов – школ и детских садов.

      Эти предложения группа должна разработать до 19 июня, а в этот день на заседании, утвердить их.

      Леонід кучма Донбас не стріляти блокада
      Предложения Кучмы относительно оккупированного Донбасса получили шквал критики

      Кроме того, в СМИ появилась информация, что Кучма заявил, что экономическая блокада Донбасса является проблемой, которую нужно решать. Тогда же спецпредставитель ОБСЕ в ТКГ Мартин Сайдик сообщил, что участники из ОРДЛО поддержали это предложение Кучмы, а потом заявил, что это предложение прозвучало от боевиков.

      Однако на брифинге 6 июня Кучма уже заявил, что никакой экономической блокады "не существует".

      Читайте также: Блокада Донбасса: необходимые условия и риски возможной отмены

       

       

      Предложения Кучмы раскритиковал ряд украинских политиков. В частности, пятый президент Петр Порошенко написал в сети, что реализация российского сценария на Донбассе – это предательство национальных интересов нашего государства и памяти о тысячах украинских патриотов, погибших за свободу, суверенитет и территориальную целостность Украины!

      А председатель Верховной Рады Андрей Парубий назвал инициативу о запрете открывать огонь по оккупантам "путем к капитуляции".

      Кроме того, парламентская фракция "Народный фронт" призвала президента Владимира Зеленского созвать заседание СНБО, чтобы обсудить вопросы восстановления территориальной целостности Украины на украинских условиях.

      В то же время украинские военные заявили, что запрет открывать огонь противоречит уставу Вооруженных сил Украины и основному принципу – сохранению жизни украинских армейцев.

      Приговор убийцам Гандзюк

      На Днепропетровщине суд вынес приговор 5 фигурантам дела об убийстве херсонской активистки и советника мэра города Екатерины Гандзюк. Всех признали виновными и приговорили к заключению со сроками от 3 до 6 лет.

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      Кто и какие сроки заключения получили:

      • координатор нападения Сергей Торбин – 6 лет и 6 месяцев тюрьмы;
      • непосредственный нападающий Никита Грабчук – 6 лет тюрьмы;
      • Владимир Васянович – 4 года тюрьмы;
      • Вячеслав Вишневський– 4 года тюрьмы;
      • Виктор Горбунов – 3 года.

      Всем обвиняемым инкриминировали умышленное тяжкое телесное повреждение, причиненное группой лиц по предварительному сговору. Все они еще раньше признали свою вину.

      Что известно об убийстве Екатерины Гандзюк: смотрите видео

      Что известно о нападении на Екатерину Гандзюк?
      31 июля исполняется уже год с момента жестокого нападения на Гандзюк. Ее облили кислотой во дворе собственного дома. Позже от полученных ожогов женщина скончалась в больнице. Фигурантов дела об убийстве Гандзюк задержали и уже осудили. Но родные Екатерины говорят, что это лишь исполнители, тогда как заказчики нападения вполне могут избежать наказания.

      Причастными к убийству Гандзюк адвокаты погибшей считают главу Херсонского облсовета Владислава Мангера и Игоря Павловского – это бывший помощник народного депутата Николая Паламарчука.

      Импичмент президента

      Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект, в котором предусмотрена процедура импичмента президента Украины.

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      Какова процедура?

      Создается специальная временная следственная комиссия – это временный орган Верховной Рады. Туда войдут заинтересованные депутаты, спецпрокурор и спецследователи. Они будут иметь доступы к любым документам любых должностных лиц, в том числе, к тайным. Собрав все необходимые документы, комиссия должна сделать представление в Конституционный суд. А он в свою очередь должен признать основания для отставки президента. После этого решение должны поддержать не менее 338 народных депутатов.

      імпічмент президента

      Также Рада приняла закон, регулирующий переход армии Украины на стандарты НАТО.

      Чего Верховная Рада не сделала 6 июня?

      1. Нардепы не поддержали законопроект президента Владимира Зеленского о незаконном обогащении;
      2. не приняли отставку главы МИД Павла Климкина;
      3. не приняли отставку главы СБУ Василия Грицака;
      4. не приняли отставку главы Минобороны Степана Полторака.

      День журналиста

      6 июня – у нас профессиональный праздник. Но без Вас мы – никто. Спасибо за доверие и поддержку. А это для хорошего настроения:

       

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      Теги: Новости Украины Новости политики Война на Донбассе Леонид Кучма Блокада Журналисты Верховная Рада Импичмент Дело Екатерины Гандзюк
      Источник: 24 канал
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