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      Главные новости 6 сентября: долги премьера, подозрение "оппоблоковцам" и обновленный состав СНБО

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      Новости Украины сегодня 6 сентября 2019 – новости Украины и мира
      Главные новости 6 сентября / Коллаж 24 канала

      Семья премьера Гончарука задолжала за коммунальные услуги десятки тысяч гривен. Бывшим нардепам от "Оппоблока" Александру Вилкулу и Дмитрию Колесникову объявили подозрения. Зеленский обновил состав СНБО. Смерть Мугабе. Wizz Air предупредил о возможных задержках рейсов. Такими были главные новости в Украине и мире 6 сентября.

      Важнейшие новости Украины и мира за 6 сентября.

      Премьерские долги

      Семья новоиспеченного украинского премьера Алексея Гончарука задолжала кругленькую сумму за коммунальные услуги. Говорится о 21 тысяче гривен. Коммунальные предприятия Чернигова несколько раз подавали в суд на Гончарука и его родных.

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      Так, Алексей Гончарук, его брат Олег и еще одна родственница в 2012 и 2014 годах задолжали 8,4 и 7,8 тысячи гривен коммунальному предприятию "Облтеплокоммунэнерго". Суд обязал их эти суммы выплатить. Однако – тщетно.

      Кроме того, 4 тысячи гривен долга суд заставлял премьера и его родных заплатить за услуги ЖЭКа – в 2011 и 2015 годах. Еще больше 1 тысячи гривен суд заставил заплатить в 2011 и 2014 году "Черниговгазу".

      Общая сумма долга семьи Гончарука за комуслуги составляла свыше 21 тысячи гривен. О том, оплатил ли премьер-министр и его родные эти долги, пока неизвестно.

      Сам Гончарук на соответствующий вопрос сказал, что уже 19 лет не живет в Чернигове. Он пообещал связаться с братом для выяснения ситуации с долгами.

      Подозрение "оппоблоковцам"

      Актуально: Вилкул и Колесников под подозрением: что об этом известно

      Подозрения в злоупотреблении властью или служебным положением, повлекшем тяжкие последствия, получили Александр Вилкул и Дмитрий Колесников.

      Вилкула подозревают в том, что он, будучи главой Днепропетровской ОГА в 2011 – 2012 годах, предоставил земельные участки сельскохозяйственного назначения горно-обогатительным комбинатам. При этом чиновник менял целевое назначение участков с сельскохозяйственных земель на земли промышленности.

      Вілкул
      Александр Вилкул

      В результате его действий государство понесло убытки почти на полмиллиона гривен.

      Колесникова обвиняют в том, что в 2012 году он, будучи главой Агентства госимущества Украины, злоупотреблял служебным положением. Из-за этого произошло отчуждение объектов недвижимости – производственного и лабораторно-бытового корпуса Государственного предприятия "Научно-исследовательский и конструкторско-технологический институт трубной промышленности имени Осады" в Днепре площадью почти 7 тысяч квадратных метров.

      Дмитро Коєсніков
      Дмитрий Колесников

      Этот институт является единственным на территории Украины предприятием, которое занималось производством стволов реактивных систем залпового огня "Град", "Смерч", "Ураган", систем охлаждения головок самонаведения ракет, труб, и тому подобное.

      Так, чиновник подписал соответствующие документы, которыми фактически изъял помещение из перечня имущества предприятия. Это позволило незаконно приватизировать помещение. Ущерб нанесен более чем на 16 миллионов гривен.

      Изменения в СНБО

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      Президент Зеленский вывел из состава Совета нацбезопасности и обороны Василия Грицака, Владимира Гройсмана, Павла Климкина, Юрия Луценко, Андрея Парубия, Павла Петренко и Степана Полторака. Вместо них он ввел в состав СНБО их преемников.

      В обновленный состав СНБО вошли:

      • Премьер-министр Алексей Гончарук;
      • Министр обороны Украины Андрей Загороднюк;
      • Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков;
      • Глава СБУ Иван Баканов;
      • Министр иностранных дел Вадим Пристайко;
      • Генпрокурор Руслан Рябошапка;
      • Начальника Генштаба Руслан Хомчак;
      • Глава Офиса Президента Андрей Богдан;
      • Министр финансов Оксана Маркарова.

      Смерть Мугабе

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      На 96-м году жизни умер экс-президент Зимбабве Роберт Мугабе. Политик долгое время болел.

      Мугабе руководил Зимбабве в течение 37 лет и был отстранен от власти в результате военного переворота в ноябре 2017 года.

      С 60-х годов 20 века Мугабе вместе со своими единомышленниками отчаянно боролся за независимость Зимбабве. Он даже несколько лет отсидел в тюрьме за свою революционную активность.

      Уже в 1980 году он становится премьером страны и постепенно превращается в диктатора. Сначала он начал истреблять внутреннюю оппозицию. Когда ее не стало, взялся за бывших соратников, которые привели его к власти. В 1987 году Мугабе делает себя президентом. Далее начинается его война с белокожими фермерами.

      Больше о диктаторе и его смерти – в материале 24 канала.

      Проблемы с авиарейсами в Европу

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      Лоукост Wizz Air сообщил о возможных задержках рейсов. Так, компания предупреждает своих пассажиров: им следует проверять расписание собственных рейсов и прибывать вовремя в аэропорты.

      Неудобства могут возникать 7 и 8 сентября. Задержки могут быть обусловлены большой загруженностью воздушного пространства Европейского Союза.

      Другие авиакомпании пока не сделали таких предупреждений для своих пассажиров.

       

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      Теги: Новости Украины Новости политики СНБО авиация Wizz Air Алексей Гончарук Александр Вилкул Дмитрий Колесников
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