Главные новости 6 сентября: долги премьера, подозрение "оппоблоковцам" и обновленный состав СНБО

Семья премьера Гончарука задолжала за коммунальные услуги десятки тысяч гривен. Бывшим нардепам от "Оппоблока" Александру Вилкулу и Дмитрию Колесникову объявили подозрения. Зеленский обновил состав СНБО. Смерть Мугабе. Wizz Air предупредил о возможных задержках рейсов. Такими были главные новости в Украине и мире 6 сентября.

Важнейшие новости Украины и мира за 6 сентября.

Премьерские долги

Семья новоиспеченного украинского премьера Алексея Гончарука задолжала кругленькую сумму за коммунальные услуги. Говорится о 21 тысяче гривен. Коммунальные предприятия Чернигова несколько раз подавали в суд на Гончарука и его родных.

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Так, Алексей Гончарук, его брат Олег и еще одна родственница в 2012 и 2014 годах задолжали 8,4 и 7,8 тысячи гривен коммунальному предприятию "Облтеплокоммунэнерго". Суд обязал их эти суммы выплатить. Однако – тщетно.

Кроме того, 4 тысячи гривен долга суд заставлял премьера и его родных заплатить за услуги ЖЭКа – в 2011 и 2015 годах. Еще больше 1 тысячи гривен суд заставил заплатить в 2011 и 2014 году "Черниговгазу".

Общая сумма долга семьи Гончарука за комуслуги составляла свыше 21 тысячи гривен. О том, оплатил ли премьер-министр и его родные эти долги, пока неизвестно.

Сам Гончарук на соответствующий вопрос сказал, что уже 19 лет не живет в Чернигове. Он пообещал связаться с братом для выяснения ситуации с долгами.

Подозрение "оппоблоковцам"

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Подозрения в злоупотреблении властью или служебным положением, повлекшем тяжкие последствия, получили Александр Вилкул и Дмитрий Колесников.

Вилкула подозревают в том, что он, будучи главой Днепропетровской ОГА в 2011 – 2012 годах, предоставил земельные участки сельскохозяйственного назначения горно-обогатительным комбинатам. При этом чиновник менял целевое назначение участков с сельскохозяйственных земель на земли промышленности.



Александр Вилкул

В результате его действий государство понесло убытки почти на полмиллиона гривен.

Колесникова обвиняют в том, что в 2012 году он, будучи главой Агентства госимущества Украины, злоупотреблял служебным положением. Из-за этого произошло отчуждение объектов недвижимости – производственного и лабораторно-бытового корпуса Государственного предприятия "Научно-исследовательский и конструкторско-технологический институт трубной промышленности имени Осады" в Днепре площадью почти 7 тысяч квадратных метров.



Дмитрий Колесников

Этот институт является единственным на территории Украины предприятием, которое занималось производством стволов реактивных систем залпового огня "Град", "Смерч", "Ураган", систем охлаждения головок самонаведения ракет, труб, и тому подобное.

Так, чиновник подписал соответствующие документы, которыми фактически изъял помещение из перечня имущества предприятия. Это позволило незаконно приватизировать помещение. Ущерб нанесен более чем на 16 миллионов гривен.

Изменения в СНБО

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Президент Зеленский вывел из состава Совета нацбезопасности и обороны Василия Грицака, Владимира Гройсмана, Павла Климкина, Юрия Луценко, Андрея Парубия, Павла Петренко и Степана Полторака. Вместо них он ввел в состав СНБО их преемников.

В обновленный состав СНБО вошли:

Премьер-министр Алексей Гончарук;

Министр обороны Украины Андрей Загороднюк;

Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков;

Глава СБУ Иван Баканов;

Министр иностранных дел Вадим Пристайко;

Генпрокурор Руслан Рябошапка;

Начальника Генштаба Руслан Хомчак;

Глава Офиса Президента Андрей Богдан;

Министр финансов Оксана Маркарова.

Смерть Мугабе

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На 96-м году жизни умер экс-президент Зимбабве Роберт Мугабе. Политик долгое время болел.

Мугабе руководил Зимбабве в течение 37 лет и был отстранен от власти в результате военного переворота в ноябре 2017 года.

С 60-х годов 20 века Мугабе вместе со своими единомышленниками отчаянно боролся за независимость Зимбабве. Он даже несколько лет отсидел в тюрьме за свою революционную активность.

Former Zimbabwe president Robert Mugabe dies https://t.co/UJjXP2J4Zd — Sky News (@SkyNews) September 6, 2019

Уже в 1980 году он становится премьером страны и постепенно превращается в диктатора. Сначала он начал истреблять внутреннюю оппозицию. Когда ее не стало, взялся за бывших соратников, которые привели его к власти. В 1987 году Мугабе делает себя президентом. Далее начинается его война с белокожими фермерами.

Больше о диктаторе и его смерти – в материале 24 канала.

Проблемы с авиарейсами в Европу

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Лоукост Wizz Air сообщил о возможных задержках рейсов. Так, компания предупреждает своих пассажиров: им следует проверять расписание собственных рейсов и прибывать вовремя в аэропорты.

Неудобства могут возникать 7 и 8 сентября. Задержки могут быть обусловлены большой загруженностью воздушного пространства Европейского Союза.

Другие авиакомпании пока не сделали таких предупреждений для своих пассажиров.