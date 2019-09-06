Головні новини 6 вересня: борги прем’єра, підозра "опоблоківцям" і оновлений склад РНБО

Сім’я прем’єра Гончарука заборгувала за комунальні послуги десятки тисяч гривень. Колишнім нардепам від "Опоблоку" Олександру Вілкулу та Дмитрові Колєснікову оголосили про підозри. Зеленський оновив склад РНБО. Смерть Мугабе. Wizz Air попередив про можливі затримки рейсів.. Такими були головні новини 6 вересня.

Найважливіші новини України та світу за 6 вересня.

Прем ’ єрські борги

Родина новоспеченого українського прем’єра Олексія Гончарука заборгувала кругленьку суму за комунальні послуги. Мовиться про 21 тисячу гривень. Комунальні підприємства Чернігова кілька разів подавали до суду на Гончарука та його рідних.

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Так, Олексій Гончарук, його брат Олег і ще одна родичка у 2012 та 2014 роках заборгували 8,4 та 7,8 тисячі гривень комунальному підприємству "Облтеплокомуненерго". Суд зобов’язав їх ці суми виплатити. Проте – марно.

Крім того, 4 тисячі гривень боргу суд змушував прем’єра та його рідних заплатити за послуги ЖЕКу – в 2011 та 2015 роках. Ще понад 1 тисячу гривень суд змусив заплатити у 2011 та 2014 році "Чернігівгазу".

Загальна сума боргу сім’ї Гончарука за компослуги складала понад 21 тисячу гривень. Про те, чи сплатив прем’єр-міністр та його рідні ці борги, наразі невідомо.

Сам Гончарук на відповідне питання сказав, що вже 19 років не живе у Чернігові. Він пообіцяв зв’язатися з братом для з’ясування ситуації з боргами.

Підозра "опоблоківцям"

Актуально: Вілкул та Колєсніков під підозрою: що про це відомо

Підозри у зловживанні владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки, отримали Олександр Вілкул і Дмитро Колєсніков.

Вілкула підозрюють у тому, що він, бувши главою Дніпропетровської ОДА у 2011 – 2012 роках, надав земельні ділянки сільськогосподарського призначення гірничо-збагачувальним комбінатам. При цьому чиновник змінював цільове призначення ділянок з сільськогосподарських земель на землі промисловості.



Олександр Вілкул

Внаслідок його дій держава зазнала збитків на майже пів мільйона гривень.

Колєснікова звинувачують у тому, що в 2012 році він, бувши главою Агентства держмайна України, зловживав службовим становищем. Через це відбулося відчуження об’єктів нерухомості – виробничого та лабораторно-побутового корпусу Державного підприємства "Науково-дослідний та конструкторсько-технологічний інститут трубної промисловості імені Осади" у Дніпрі площею майже 7 тисяч квадратних метрів.



Дмитро Колєсніков

Цей інститут є єдиним на території України підприємством, яке займалося виробництвом стволів реактивних систем залпового вогню "Град", "Смерч", "Ураган", систем охолоджування головок самонаведення ракет, труб, тощо.

Так, посадовець підписав відповідні документи, якими фактично вилучив приміщення з переліку майна підприємства. Це дозволило незаконно приватизувати приміщення. Збитків завдано на понад 16 мільйонів гривень.

Зміни в РНБО

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Президент Зеленський вивів зі складу Ради нацбезпеки і оборони Василя Грицака, Володимира Гройсмана, Павла Клімкіна, Юрія Луценка, Андрія Парубія, Павла Петренка та Степана Полторака. Замість них він ввів до складу РНБО їхніх наступників.

До оновленого складу РНБО увійшли:

Прем’єр-міністр Олексій Гончарук;

Міністр оборони України Андрій Загороднюк;

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков;

Голова СБУ Іван Баканов;

Міністр закордонних справ Вадим Пристайко;

Генпрокурор Руслан Рябошапка;

Начальника Генштабу Руслан Хомчак;

Глава Офісу Президента Андрій Богдан;

Міністерка фінансів Оксана Маркарова.

Смерть Мугабе

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На 96-му році життя помер експрезидент Зімбабве Роберт Мугабе. Політик довгий час хворів.

Мугабе керував Зімбабве протягом 37 років і був відсторонений від влади в результаті військового перевороту в листопаді 2017 року.

З 60-х років 20 століття Мугабе разом зі своїми однодумцями запекло змагався за незалежність Зімбабве. Він навіть кілька років відсидів у в'язниці за свої революційні активності.

Former Zimbabwe president Robert Mugabe dies https://t.co/UJjXP2J4Zd — Sky News (@SkyNews) September 6, 2019

Вже у 1980 році він стає прем’єром країни та поступово перетворюється на диктатора. Спочатку він почав винищувати внутрішню опозицію. Коли її не стало, взявся за колишніх соратників, які привели його до влади. У 1987 році Мугабе робить себе президентом. Далі починається його з білошкірими фермерами.

Більше про диктатора і його смерть – у матеріалі 24 каналу.

Проблеми з авіарейсами в Європу

Відповідь президента: Що сказав Зеленський про петицію щодо обігу зброї в Україні

Лоукост Wizz Air повідомив про можливі затримки рейсів. Так, компанія попереджає своїх пасажирів: їм слід перевіряти розклад власних рейсів і прибувати вчасно в аеропорти.

Незручності можуть виникати 7 і 8 вересня. Затримки можуть бути зумовлені великою завантаженістю повітряного простору Європейського Союзу.

Інші авіакомпанії поки не зробили таких попереджень для своїх пасажирів.