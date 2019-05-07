Главные новости 7 мая: избрание председателя Антикоррупционного суда и новая выдумка России

Председателем Антикоррупционного суда в Украине избрали Елену Танасевич. Россия хочет упростить выдачу разрешений на проживание украинцам. Петр Порошенко уволил командующего Национальной Гвардии Украины Юрия Аллерова. В городе Марганец на Днепропетровщине взорвалась граната. Посреди мая Карпаты снова засыпало снегом. Такими были главные новости вторника, 7 мая, в Украине и мире.

Глава Антикоррупционного суда

Председателем Антикоррупционного суда избрали 37-летнюю Елену Танасевич. Она будет возглавлять орган в течение трех лет.

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Судьи не смогли избрать председателя суда с первого раза. С третьего раза Танасевич поддержали 23 судей Высшего антикоррупционного суда из 38-ми.

Кто такая Елена Танасевич?Ранее работала судьей Печенежского районного суда Харьковской области. Танасевич показала лучшие баллы на отборе в Антикоррупционный суд. Она окончила харьковскую Юридическую академию, а присягу судьи составила в 2012 году. Ее муж Михаил Танасевич занимается бизнесом в Харькове. Семья имеет в городе квартиру и семь земельных участков. За 2018 год судья заработала 220 тысяч гривен, а ее муж – 1 миллион.



Елена Танасевич не фигурировала в списке недобропорядочных кандидатов в Высший антикоррупционный суд, который обнародовали эксперты Фонда DEJURE.

Заместителем председателя суда избрали Евгения Крука. Он обошел в голосовании Виктора Маслова. За Крука проголосовали 22 человека, а за Маслова проголосовали 12 судей, еще 4 воздержались.

Что известно про Евгения Крука?Он из Киева и занимается адвокатской деятельностью с 2006 года. Его семье принадлежат две квартиры в Киеве, а за городом есть дом с сауной.

Антикоррупционный суд начнет работу 5 сентября 2019 года. Для работы Антикоррупционного суда Кабмин выделил два помещения в Киеве, но здания нуждаются в реконструкции. Временно суд размещается в помещении Печерского райсуда столицы на улицах Крещатик и Гайцана.

Видео: как происходило избрание председателя Антикорсуда

Россия снова заманивает украинцев

Правительство РФ рассмотрит законопроект, который призван упростить получение разрешения на временное проживание и вида на жительство украинцев на территории страны-агрессора.

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Кто сможет получить вид на жительство в РФ без разрешения на временное проживание?

Люди, родившиеся на территории РСФСР (Российской Советской Федеративной Социалистической Республики) и имевшие советское гражданство; Люди, которые были депортированы с территории Крымской АССР (Автономной Советской Социалистической Республики), и их родственники по прямой линии; Рожденные в РФ дети, усыновленные иностранцами; Высококвалифицированные специалисты и тому подобное.

Поэтому, эта норма закона будет распространяться на граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно проживающих в Украине. По словам премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, также будет сокращен срок рассмотрения заявлений на временное проживание и вида на жительство с 6 до 4 месяцев.

Что еще сделала Россия, чтобы заманить украинцев – читайте в статье.

Порошенко уволил командующего Нацгвардии

Президент Украины Петр Порошенко уволил командующего Национальной Гвардии Украины Юрия Аллерова и назначил исполняющим обязанности генерала-лейтенанта Николая Балана. Соответствующий Указ обнародован на официальном сайте главы государства.

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В свою очередь Юрий Аллеров подчеркнул, что решение об увольнении было его инициативой. Накануне он написал заявление об отставке.

Я подал в отставку по семейным обстоятельствам, он (Петр Порошенко – ред. 24 канал) ее удовлетворил,

– сказал Аллеров.

Аллеров добавил, что готов продолжать работать на этой должности, если его назначит Владимир Зеленский. Однако сейчас он будет уволен по закону.

Что известно про Юрия Аллерова?Он украинский военный, генерал-лейтенант, главный инспектор Министерства обороны Украины. Кавалер ордена Богдана Хмельницкого III степени. Петр Порошенко назначил Аллерова командующим Национальной гвардии Украины в декабре 2015 года.

На Днепропетровщине взорвалась граната

В городе Марганец взорвалась граната. Вследствие этого один человек погиб, а еще пятеро получили ранения.

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Взрыв произошел 7 мая в 15:54 на улице Лермонтова. В результате взрыва погиб мужчина 1981 года рождения. Им оказался подозреваемый в торговле оружием. Мужчину пытались задержать полицейские, но во время задержания он взорвал гранату и сразу погиб.

Среди пострадавших – 3 мужчины и 2 женщины 63-х и 65 лет. Их с многочисленными осколочными ранениями госпитализировали в городскую больницу.

На Днепропетровщине взорвалась граната: смотрите видео 18+

Снег в мае

Посреди мая Карпаты снова засыпало снегом. В частности, он выпал на Прикарпатье в Верховинском районе. В регионе объявлено штормовое предупреждение.

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В Карпатах синоптики прогнозируют сильные заморозки в воздухе до 0...-3 градусов, что может вызвать скользкость на дорогах. Видимость на автодорогах может быть ограничена. От сильных порывов ветра возможно падение деревьев и электроопор на проезжие части дорог.

В Карпатах выпал снег в мае//Фото: МВД Украины

Видео, на котором видно, как Карпаты засыпает снегом опубликовал на своей Facebook-странице Иван Шкиндюк.

Утро 7 мая 2019, Верховинский район Буковецкий перевал. В горах интересно и весело, кто не жил в горах, не поймет,

– отметил он в заметке к видео.

В соцсетях украинцы тоже делятся неожиданным появлением снега в мае.

Карпаты в мае засыпает снегом: смотрите видео