Главные новости 7 июня: обострение на Донбассе и новые списки кандидатов в депутаты

Боевики из артиллерии обстреляли украинские позиции, есть погибшие и раненые. "Украинская стратегия" Гройсмана представила свой список кандидатов в депутаты на парламентских выборах. "Оппоблок" тем временем заявил о масштабном объединении. В Украину вернулись 10 малышей из Грузии, их маму там обвинили в торговле детьми. Такими были главные новости пятницы, 7 июня, в Украине и мире.

Артобстрел боевиков

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В ночь на 7 июня пророссийские боевики на Донбассе открыли огонь по украинским позициям. Атака была осуществлена из запрещенной минскими соглашениями 122-миллиметровой артиллерии. Произошло это вблизи населенного пункта Новолуганское.

В результате вражеской атаки погибли двое бойцов Вооруженных сил.

Что известно о погибших украинских защитниках – читайте здесь.

Еще 11 военных получили ранения средней тяжести. У них осколочные ранения, торакальные и акубаротравмы. Все они находятся в больнице.

По словам волонтера Романа Доника, украинские военные заметили артиллерию пророссийских боевиков еще до того, как оккупанты устроили из нее обстрел. Однако украинским бойцам запретили открывать огонь.

На масштабный обстрел отреагировал Президент Украины Владимир Зеленский. Он предупредил врага, что в следующий раз защитники отреагируют со всей мощностью. В то же время, Зеленский отметился странным заявлением. Он выразил надежду, что "российская сторона возобновит контроль над своими подразделениями". Эти слова изрядно возмутили украинских политиков.

В то же время, пресс-секретарь главы государства объяснила слова Зеленского. Так, она отметила, что с критикой на президента бросились лица, желающие "разводить "зраду".

Фраза Зеленского о возобновлении Россией контроля является фактически констатацией оккупации Донбасса. Я понимаю, что "зраду" разводить очень хорошо и особенно мы видели, кто ее разводит. Я подчеркиваю, что Украина просила признать все международное сообщество, что Россия контролирует боевиков на Донбассе, и все это признают. И вдруг, когда мы говорим России: "Не стреляйте! Дайте возможность переговорному процессу, не эскалируйте действие", то президент осуждается,

– сказала Мендель.

Она также пояснила, что для Украины очевиден тот факт, что именно Россия несет ответственность за действия незаконных вооруженных формирований, поэтому в фразе Зеленского "нет ничего чрезвычайного".

Кстати, обострение на Донбассе происходит на фоне анонсированной Трехсторонней контактной группой в Минске подготовки к перемирию. Новое соглашение о прекращении огня могут подписать уже на следующей встрече ТКГ в Минске 19 июня. До этого на этом участке должен наступить режим тишины. Однако, боевики не спешат его соблюдать. Зато они перебрасывают из Ростовской области России вооружение в оккупированный Луганск.

С кем Гройсман идет на парламентские выборы

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Партия действующего премьера Владимира Гройсмана "Украинская стратегия" огласила список кандидатов в народные депутаты на выборы Верховной Рады.

Так, 7 июня политсила провела съезд, на котором представила первую десятку кандидатов в депутаты. Во время съезда партии Владимир Гройсман подчеркнул, что не хочет быть и не будет "игроком чужой сборной".

Я сформировал свою команду – не политиков, которые могут лишь что-то рассказывать, а людей, которые понимают проблемы государства, способны принимать решения и воплощать их в жизнь,

– сказал Гройсман.

После чего пообещал обеспечить стабильность и экономический рост на уровне 5-7%, высокий уровень образования, доступ к качественной медицине, и – создать условия для формирования сильного среднего класса.



Первая десятка партий "Украинская стратегия" Гройсмана

Уже известно, что "Украинская стратегия" не будет выдвигать своих кандидатов по мажоритарке.

Кто же вошел в первую десятку списка партии?

Владимир Гройсман, премьер-министр Украины

Лилия Гриневич, министр образования и науки Украины

Александр Саенко, министр Кабинета Министров

Эмине Джаппарова, первый заместитель министра информационной политики

Евгений Нищук, министр культуры Украины

Павел Яблонский, депутат нескольких созывов Винницкого городского совета

Сергей Марченко, бывший заместитель министра финансов и экс-замглавы АП Петра Порошенко

Павел Петренко, министр юстиции Украины

Андрей Тетерук, народный депутат из фракции "Народный фронт"

Виктор Еленский, народный депутат из фракции "Народный фронт"

Объединение "оппоблоковцев"

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Партии "Оппозиционный блок", "Партия мира и развития", "Возрождение", "Наши" и "Доверяй делам" заявили об объединении для участия в парламентских выборах.

Мы идем на выборы вместе, чтобы восстановить мир, экономику и вернуть людям достаток. Мы проведем реальную децентрализацию и отменим антинародные "реформы",

– сообщил заместитель председателя парламентской фракции "Оппоблока" Александр Вилкул.

На 9 июня запланирован объединительный съезд, на котором будет создана организационная структура с единым партийным руководством и объявлено название политсилы. Объединенная политическая партия примет участие в досрочных парламентских выборах.

Сейчас они объявили главные принципы политического объединения. О них можно узнать – здесь.

Отметим, что главным конкурентом "Оппоблока" и ко на парламентских выборах станет "Оппозиционная платформа – За жизнь". Они идут на выборы отдельно. Вероятнее всего, "Оппоблок" Ахметова даже не попадет на этот раз в Раду. Зато "Оппозиционная платформа – За жизнь" скорее всего может набрать 11% голосов и таким образом стать одной из крупнейших партий в парламенте.



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Возвращение украинских детей из Грузии

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7 июня в Украину самолетом президента вернулись 10 детей, которых мать хотела вывезти в Абхазию. Правоохранители подозревают ее в торговле детьми, поскольку почти все дети – 2017 и 2018 годов рождения.

Детей сопровождал уполномоченный президента по правам ребенка Николай Кулеба.

После ареста мамы дети находились в приемных семьях Грузии. Сейчас им нужна длительная реабилитация.

Одним из основных препятствий для возвращения детей в Украину было подозрение, что их родители намерены их продать. В частности, правоохранителей насторожило то, что семеро из десяти детей были рождены суррогатными матерями в течение одного года.

Надо многое выяснить и на территории Украины, и на территории Грузии. Мы не знаем, что происходило в России, там погиб один ребенок. Ни у грузинской, ни у украинской стороны нет возможности провести эксгумацию. Но родители предоставили все документы относительно погребения этого ребенка,

– подчеркнул Кулеба.

Почему украинку обвиняют в торговле детьми и что известно про эту семью – читайте здесь.