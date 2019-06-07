Головні новини 7 червня: загострення на Донбасі та нові списки кандидатів у депутати

Бойовики із артилерії обстріляли українські позиції, є загиблі і поранені. "Українська стратегія" Гройсмана представила свій список кандидатів у депутати на парламентських виборах. "Опоблок" тим часом заявив про масштабне об'єднання. В Україну повернулися 10 малюків із Грузії, їх маму там звинуватили у торгівлі дітьми. Такими були головні новини п'ятниці, 7 червня, в Україні та світі.

Артобстріл бойовиків

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У ніч на 7 червня проросійські бойовики на Донбасі відкрили вогонь по українських позиціях. Атака була здійснена із забороненої мінськими угодами 122-міліметрової артилерії. Сталося це поблизу населеного пункту Новолуганське.

В результаті ворожої атаки загинуло двоє бійців Збройних сил.

Що відомо про загиблих українських оборонців – читайте тут.

Ще 11 військових отримали поранення середньої важкості. У них – уламкові поранення, торакальні й акубаротравми. Всі вони перебувають у лікарні.

За словами волонтера Романа Доніка, українські військові помітили артилерію проросійських бойовиків ще до того, як окупанти влаштували з неї обстріл. Проте українським бійцям заборонили відкривати вогонь.

На масштабний обстріл відреагував Президент України Володимир Зеленський. Він попередив ворога, що наступного разу оборонці відреагують з усією потужністю. Водночас, Зеленський відзначився дивною заявою. Він висловив сподівання, що "російська сторона відновить контроль над своїми підрозділами". Ці слова неабияк обурили українських політиків.

Водночас, речниця глави держави пояснила слова Зеленського. Так, вона зазначила, що із критикою на президента кинулися особи, які бажають "розводити зраду".

Фраза Зеленського про відновлення Росією контролю є фактично констатацією окупації Донбасу. Я розумію, що "зраду" розводити дуже добре і особливо ми бачили, хто її розводить. Я наголошую на тому, що Україна просила визнати всю міжнародну спільноту, що Росія контролює бойовиків на Донбасі і всі це визнають. І раптом, коли ми говоримо Росії: "Не стріляйте! Дайте можливість переговорному процесу, не ескалуйте дію", то президент осуджується,

– сказала Мендель.

Вона також пояснила, що для України є очевидний той факт, що саме Росія несе відповідальність за дії незаконних збройних формувань, тому у фразі Зеленського "нема нічого надзвичайного".

До речі, загострення на Донбасі відбувається на тлі анонсованої Тристоронньою контактною групою в Мінську підготовкою до перемир'я. Нову угоду про припинення вогню можуть підписати вже на наступній ТКГ в Мінську 19 червня. До цього на цій ділянці має настати режим тиші. Проте, бойовики не поспішають його дотримуватись. Натомість вони перекидають із Ростовської області Росії озброєння в окупований Луганськ.

З ким Гройсман йде на парламентські вибори

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Партія чинного прем’єра Володимира Гройсмана "Українська стратегія" оголосила список кандидатів у народні депутати на вибори до Верховної Ради.

Так, 7 червня політсила провела з'їзд, на якому представила першу десятку кандидатів у депутати. Під час з'їзду партії Володимир Гройсман наголосив, що не хоче бути і не буде "гравцем чужої збірної".

Я сформував свою команду – не політиків, які можуть лише щось розповідати, а людей, які розуміють проблеми держави, здатні приймати рішення і втілювати їх у життя,

– сказав Гройсман.

Після чого пообіцяв забезпечити стабільність і економічне зростання на рівні 5-7%, високий рівень освіти, доступ до якісної медицини, і – створити умови для формування сильного середнього класу.



Перша десятка партій "Українська стратегія" Гройсмана

Вже відомо, що "Українська стратегія" не висуватиме своїх кандидатів у мажоритарці.

Хто ж увійшов до першої десятки списку партії?

Володимир Гройсман, прем'єр-міністр України

Лілія Гриневич, міністр освіти і науки України

Олександр Саєнко, міністр Кабінету міністрів

Еміне Джаппарова, перший заступник міністра інформаційної політики

Євген Нищук, міністр культури України

Павло Яблонський, депутат кількох скликань Вінницької міської ради

Сергій Марченко, колишній заступник міністра фінансів і екс-заступник голови АП Петра Порошенка

Павло Петренко, міністр юстиції України

Андрій Тетерук, народний депутат з фракції "Народний фронт"

Віктор Єленський, народний депутат з фракції "Народний фронт"

Об'єднання "опоблоківців"

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Партії "Опозиційний блок", "Партія миру і розвитку", "Відродження", "Наші" і "Довіряй ділам" заявили про об’єднання для участі у парламентських виборах.

Ми йдемо на вибори разом, щоб відновити мир, економіку і повернути людям достаток. Ми проведемо реальну децентралізацію і скасуємо антинародні "реформи",

– повідомив заступник голови парламентської фракції "Опоблоку" Олександр Вілкул.

На 9 червня заплановано провести об’єднавчий з’їзд, на якому буде створена організаційна структура з єдиним партійним керівництвом та оголошена назва політсили. Об’єднана політична партія візьме участь у дочасних парламентських виборах.

Наразі вони оголосили головні принципи політичного об’єднання. Про них можна дізнатися – тут.

Зазначимо, що головним конкурентом "Опоблоку" і ко на парламентських виборах стане "Опозиційна платформа – За життя". Вони йдуть на вибори окремо. Найімовірніше, "Опоблок" Ахметова навіть не потрапить цього разу в Раду. Натомість "Опозиційний платформа – За життя" швидше за все може набрати 11% голосів і таким чином стати однією з найбільших партій у парламенті.



Хто проходить у парламент: дані соцопитувань – інфографіка 24 каналу

Повернення українських дітей із Грузії

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7 червня в Україну літаком президента повернулись 10 дітей, яких мати хотіла вивезти до Абхазії. Правоохоронці підозрюють її у торгівлі дітьми, оскільки майже усі вони – 2017 та 2018 років народження.

Малечу супроводжував уповноважений президента з прав дитини Микола Кулеба.

Після арешту мами діти перебували у прийомних родинах Грузії. Зараз їм потрібна тривала реабілітація.

Однією з основних перешкод для повернення дітей в Україну була підозра, що їхні батьки мають намір їх продати. Зокрема, правоохоронців насторожило те, що семеро з десяти дітей були народжені сурогатними матерями протягом одного року.

Треба багато чого з’ясувати і на території України, і на території Грузії. Ми не знаємо, що відбувалося в Росії, там загинула одна дитина. Ні у грузинської, ні в української сторони немає можливості провести ексгумацію. Але батьки надали всі документи стосовно поховання цієї дитини,

– наголосив Кулеба.

Чому українку звинувачують у торгівлі дітьми та що відомо про цю сім’ю – читайте тут.