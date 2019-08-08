Главные новости 8 августа: встреча Зеленского и Варфоломея, задержание Атамбаева и радиация в РФ

Президент Зеленский в Турции встретился с патриархом Варфоломеем. За рубежом президент сделал ряд важных заявлений. В Кыргызстане задержали экс-президента Атамбаева. Новый взрыв в России: на военном полигоне под Архангельском могла произойти радиационная утечка. Ураган в Киеве. День кошек. Такими были главные новости четверга, 8 августа, в Украине и мире.

Встреча Зеленского и Варфоломея

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Президент Владимир Зеленский встретился с Вселенским патриархом Варфоломеем во время своего визита в Турцию.

Наша общая ценность – жизнь человека. И это главное для меня, особенно сейчас, когда я стал Президентом Украины. Власть не должна вмешиваться в церковные дела, я буду защищать независимость церкви,

– сказал Зеленский во время встречи.

В свою очередь Вселенский патриарх в очередной раз подтвердил поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины. Также он показал главе государства собор Святого Георгия в Стамбуле.

Правда, не все прошло так гладко. Так, ранее стороны договорились, что во время встречи подпишут совместное заявление. Но этому не суждено было случиться. Причиной того, что заявление не подписали, стало недоразумение между Офисом Президента Украины и Константинополем.

Президент Зеленский и патриарх Варфоломей/ фото – Офис Президента

Заявление должно было касаться экологической тематики. Отказались подписывать документ именно со стороны украинского президента.

Когда президент уже прощался с патриархом Варфоломеем произошел инцидент с участием журналистки российского пропагандистского телеканала "Россия". Она с самого начала визита караулила с микрофоном и оператором с камерой во дворе патриархии. После того, как президент и патриарх вышли из храма, она пыталась приблизиться. Однако вокруг президента было плотное кольцо охраны и журналистов.

Как российскую журналистку оттесняли от президента: видео

Заявления Зеленского

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О рынке земли

Во время своего визита в Турцию гарант заявил, что земельная реформа в Украине будет проведена до конца 2019 года, а рынок земли будет введен в 2020-м году.

В этом году мы обязательно проведем земельную реформу, что уже в следующем году позволит создать рынок земли на 40 миллионов гектаров, которая является одной из лучших в мире по своему качеству,

– сказал Зеленский.

Интересно, что ранее в Офисе президента уже анонсировали, что до конца года планируют отменить мораторий на продажу сельскохозяйственной земли и после этого планируют запустить рынок сельхозземель в Украине.

О легализации игорного бизнеса

О намерении частично легализовать азартные игры в Украине Зеленский тоже рассказал в Турции. По его мнению, такой шаг положительно должен повлиять на экономику в черноморском регионе.

Мы легализуем азартные игры, а именно работу казино в пятизвездочных гостиницах, что будет стимулировать развитие туристического кластера региона у Черного моря. Здесь также мы хотим расти вместе. Поэтому хотим видеть в турецком бизнесе не конкурентов, а партнеров,

– подчеркнул Зеленский и призвал Турцию совместно развивать туристический бренд Черного моря.

Задержание Атамбаева

К теме: Штурм резиденции Атамбаева в Кыргызстане: что происходит

Дом бывшего президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш 8 августа в третий раз штурмовали спецназовцы. Они снова наткнулись на сопротивление сторонников политика, которые приехали его защитить.

Однако на этот раз штурм удался. Силовики разбрызгивали слезоточивый газ перед протестующими и применяли свето-шумовые гранаты.



Силовики возле дома экс-президента / фото – РИА Новости

Далее силовики протаранили ворота резиденции Атамбаева и прорвались внутрь. По словам очевидцев, рядом с имением была слышна стрельба. На место операции прибыла спецтехника МВД – водометы, таранные машины и тому подобное.

Сторонников Атамбаева, которых по разным оценкам было от 200 до 400 человек, вытеснили с территории особняка. Впоследствии Атамбаев некоторое время находился в автомобиле спецназовцев, а потом сдался.

Атамбаев возле своего дома/ фото – Fergana agency

Даже после того, как Атамбаев сдался, продолжают раздаваться отдельные выстрелы. На пути в Бишкек произошло столкновение между милицией и участниками беспорядков, последние забросали правоохранителей камнями.

Что известно об Атамбаеве и его задержании?

Алмазбек Атамбаев был президентом Кыргызстана с 2011 до 2017 года. В 2019 году парламент Киргизии лишил Атамбаева статуса экс-президента и снял с него неприкосновенность, ведь того заподозрили в коррупции и незаконном обогащении. Атамбаев трижды не являлся на допрос по вызову МВД. По киргизскому законодательству это дало право силовикам принудительно доставить экс-президента к следователям.

В России утечка радиации?

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Под Архангельском в деревне Ненокс произошел взрыв, а впоследствии и пожар на военной базе. По официальной версии российских властей, это произошло во время испытаний жидкостной реактивной двигательной установки.

В результате взрыва погибли два человека и пострадали 15. Погибшие – военнослужащий и представитель компании, разрабатывавшей установку, которую испытывали.

Человек в противорадиационном костюме в Архангельске / Фото-Mash

Сразу после взрыва в Неноксе в соседнем городке Северодвинске сработали датчики радиационного фона. Согласно им, радиация выросла втрое. Детские сады в городке закрыли. Минобороны РФ отрицает информацию об утечке радиации, а в Северодвинске говорят, что по состоянию на сейчас ситуация вроде бы нормализовалась.

Впоследствии в сеть попали фото, на которых видно, как вертолет с ранеными военными принимают в Архангельске. Вокруг вертолета ходят люди в противорадиационных костюмах. Они проверяли, не фонит ли от вертолетов.



Люди в противорадиационных костюмах в Архангельске / фото – Mash

Добавим, что на полигоне, где произошел взрыв, тестируют практически все ракеты, которыми вооружены боевые корабли военно-морского флота России, а также испытывают двигатели и ракеты для атомных подводных лодок. Рядом с полигоном есть военный городок – Сопка. Это режимная зона, чтобы попасть туда нужен особый пропуск.

Интересно, что на режимный объект, где произошел взрыв, МЧС-ников не пустили, с последствиями аварии собственными силами борются военные из части.

Непогода в Киеве

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Киев накрыл мощный ливень и ураганный ветер. Он повалил деревья и превратил улицы столицы на каналы.

Как это было – смотрите в видео

День кота

Сегодня – Международный день кота. Поэтому, владельцы пушистиков, не забудьте поздравить и порадовать своих любимцев вкусненьким!

Экзотические породы котов: инфографика 24 канала

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