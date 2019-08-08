Головні новини 8 серпня: зустріч Зеленського і Варфоломія, затримання Атамбаєва і радіація в РФ

Президент Зеленський у Туреччині зустрівся із патріархом Варфоломієм. За кордоном президент зробив низку важливих заяв. У Киргизстані затримали екс-президента Атамбаєва. Новий вибух у Росії: на військовому полігоні під Архангельськом міг статися радіаційний витік. Ураган в Києві. День котів. Такими були головні новини четверга, 8 серпня, в Україні та світі.

Зустріч Зеленського і Варфоломія

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Президент Володимир Зеленський зустрівся із Вселенським патріархом Варфоломієм під час свого візиту в Туреччину.

Наша спільна цінність – життя людини. І це головне для мене, особливо зараз, коли я став Президентом України. Влада не повинна втручатися у церковні справи, я захищатиму незалежність церкви,

– сказав Зеленський під час зустрічі.

Своєю чергою, Вселенський патріарх вкотре підтвердив підтримку територіальної цілісності та суверенітету України. Також він показав главі держави собор Святого Георгія у Стамбулі.

Щоправда, не все пройшло так гладко. Так, раніше сторони домовились, що під час зустрічі підпишуть спільну заяву. Але цьому не судилося статися. Причиною того, що заяву не підписали, стало непорозуміння між Офісом Президента України та Константинополем.



Президент Зеленський і патріарх Варфоломій/ фото – Офіс Президента

Заява мала стосуватися екологічної тематики. Відмовились підписувати документ саме з боку українського президента.

Коли президент вже прощався з патріархом Варфоломієм стався інцидент за участю журналістки російського пропагандистського телеканалу "Россия". Вона з самого початку візиту чатувала з мікрофоном та оператором з камерою у дворі патріархії. Після того, як президент і патріарх вийшли з храму, вона намагалася наблизитися. Однак навколо президента було щільне кільце охорони і журналістів.

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Заяви Зеленського

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Про ринок землі

Під час свого візиту в Туреччині гарант заявив, що земельна реформа в Україні буде проведена до кінця 2019 року, а ринок землі буде запроваджений у 2020-му році.

В цьому році ми обов'язково проведемо земельну реформу, що вже в наступному році дозволить створити ринок землі на 40 мільйонів гектарів, що є однією з найкращих в світі за своєю якістю,

– сказав Зеленський.

Цікаво, що раніше в Офісі президента уже анонсували, що до кінця року планують скасувати мораторій на продаж сільськогосподарської землі і після цього планують запустити ринок сільгоспземель в Україні.

Про легалізацію грального бізнесу

Про намір частково легалізувати азартні ігри в Україні Зеленський теж розповів у Туреччині. На його думку, такий крок позитивно має вплинути на економіку у чорноморському регіоні.

Ми легалізуємо азартні ігри, а саме роботу казино в п'ятизіркових готелях, що стимулюватиме розвиток туристичного кластеру регіону біля Чорного моря. Тут також ми хочемо рости разом. Тому хочемо бачити в турецькому бізнесі не конкурентів, а наших партнерів,

– наголосив Зеленський і закликав Туреччину спільно розвивати туристичний бренд Чорного моря.

Затримання Атамбаєва

До теми: Штурм резиденції Атамбаєва у Киргизстані: що відбувається

Дім колишнього президента Киргизстану Алмазбека Атамбаєва в селі Кой-Таш 8 серпня втретє штурмували спецпризначенці. Вони знову наткнулися на опір прихильників політика, які приїхали його захистити.

Проте цього разу штурм вдався. Силовики розприскували сльозогінний газ перед протестувальниками і застосовували світло-шумові гранати.



Силовики біля дому екс-президента/ фото – РИА Новости

Далі силовики протаранили ворота резиденції Атамбаєва та прорвалися досередини. За словами очевидців, поруч з маєтком було чутно стрілянину. На місце операції прибула спецтехніка МВС – водомети, таранні машини тощо.

Прихильників Атамбаєва, яких за різними оцінками було від 200 до 400 осіб, витіснили з території особняка. Згодом Атамбаєв якийсь час перебував у автомобілі спецпризначенців, а згодом здався.



Атамбаєв біля свого дому/ фото – Fergana agency

Навіть після того, як Атамбаєв здався, продовжують лунати окремі постріли. На шляху до Бішкеку відбулося зіткнення між міліцією та учасниками заворушень, останні закидали правоохоронців камінням.

Що відомо про Атамбаєва і його затримання? Алмазбек Атамбаєв був президентом Киргизстану від 2011 до 2017 року. У 2019 році парламент Киргизстану позбавив Атамбаєва статусу екс-президента та зняв з нього недоторканність, адже того запідозрили у корупції та незаконному збагаченні. Атамбаєв тричі не приходив на допит за викликом МВС. За киргизьким законодавством це дало право силовикам примусом доправити екс-президента до слідчих.

В Росії витік радіації?

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Під Архангельськом у селі Ньонокс стався вибух, а згодом і пожежа на військовій базі. За офіційною версією російської влади, це трапилось під час випробувань рідинної реактивної рухової установки.

В результаті вибуху загинули двоє осіб і постраждали 15-ро. Загиблі – військовослужбовець та представник компанії, що розробляла установку, яку випробовували.



Людина в протирадіаційному костюмі в Архангельську/ фото – Mash

Відразу після вибуху у Ньоноксі в сусідньому містечку Сєверодвінську спрацювали датчики радіаційного фону. Згідно з ними, радіація зросла втричі. Дитячі садки у містечку закрили. Міноборони РФ заперечує інформацію про витік радіації, а у Сєверодвінську кажуть, що станом на зараз ситуація начебто нормалізувалася.

Згодом у мережу потрапили фото, на яких видно, як вертоліт із пораненими військовими приймають в Архангельську. Навколо гелікоптера ходять люди у протирадіаційних костюмах. Вони перевіряли, чи не фонить від вертольотів.



Люди у протирадіаційних костюмах в Архангельську/ фото – Mash

Додамо, що на полігоні, де стався вибух, тестують практично всі ракети, якими озброєні бойові кораблі військово-морського флоту Росії, а також випробовують двигуни та ракети для атомних підводних човнів. Поруч з полігоном є військове містечко – Сопка. Це режимна зона, щоб потрапити туди потрібен особливий пропуск.

Цікаво, що на режимний об'єкт, де стався вибух МНС-ників не пустили, з наслідками аварії власними силами борються військові з частини.

Негода в Києві

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Київ накрила потужна злива і ураганний вітер. Вона повалила дерева і перетворила вулиці столиці на канали.

Як це було – дивіться у відео

День кота

Сьогодні – Міжнародний день кота. Тож, власники пухнастиків, не забудьте привітати і потішити своїх улюбленців смачненьким!



Екзотичні породи котів: інфографіка 24 каналу

А ми для вас підготували кумедну підбірку із котиками:

Про котів-кіногероїв – читайте тут.



Найсмішніші фото із пухнастиками – тут.