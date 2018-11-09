Президент Петр Порошенко вернул генпрокурору Юрию Луценко его заявление об отставке. В Киеве авто Сергея Лещенко столкнулось с грузовиком. Активисты говорят, что нашли заказчиков убийства Екатерины Гандзюк. Нардеп Ирина Луценко вытолкала беременную журналистку за неудобный вопрос относительно нецензурной лексики ее мужа-генпрокурора. Такими были главные новости пятницы, 9 ноября, в Украине.

Порошенко не отпустил Луценко в отставку

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Президент Петр Порошенко вернул генпрокурору Юрию Луценко его заявление об отставке. Все официально – эту информацию подтвердили в Администрации Президента.

Собственно, о своей отставке Луценко заявил объявил еще 6 ноября во время выступления с трибуны парламента, комментируя создание временной следственной комиссии по расследованию смерти активистки Екатерины Гандзюк. Тогда генпрокурор заявил, что "не хочет держаться за кресло".

После этого по просьбе первого вице-спикера Ирины Геращенко вопрос о возможности отставки Луценко с должности генерального прокурора поставили на рейтинговое голосование. "За" проголосовали 38 нардепов, 116 – "против".

Теперь на Банковой объясняют, что такое решение президент принял на основе этого же рейтингового голосования в парламенте.

Президент вернул заявление генпрокурора, учитывая, что Юрий Луценко получил вотум доверия в парламенте,

– отметили в Администрации.

Со своей стороны, Юрий Луценко прокомментировал реакцию Петра Порошенко. При этом гепрокурор подчеркнул, что поступил так, "как учит нас европейская практика", но теперь "вынужден работать".

Кто такой Юрий Луценко: смотрите видео

Полученный вотум доверия и отклонение заявления об отставке президентом продолжает "ответственность" Юрия Луценко. Теперь генпрокурор обещает "работать по максимуму" со всеми делами относительно нападений на активистов.

"В случае острого общественного возмущения ответственный за тот или иной участок работы предлагает отправить себя в отставку. Мне выразил парламент недоверие аж 38 голосами. Это означает вотум доверия. Значит, я вынужден работать", – сказал генпрокурор.

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По словам Луценко, это продолжает его ответственность, и он будет работать максимально как в случае с делом о нападении на Екатерину Гандзюк, так и в 54 случаях нападений на других активистов.

Я сообщил, что подаю в отставку. Парламент поставил этот вопрос на голосование. За мою отставку проголосовали 38 депутатов. Президент, получивший мое заявление, на основании этого отклонил мое ходатайство,

– отметил он.

Сергей Лещенко попал в ДТП

В Киеве на Окружной дороге авто Volkswagen народного депутата Сергея Лещенко столкнулось с грузовиком.



Сам Лещенко не пострадал, а его помощницу госпитализировали



Машина Лещенко серйозно пострадала в ДТП

Грузовик протаранил Volkswagen народного депутата Сергея Лещенко

По словам самого нардепа, он ехал со стороны жилого массива Оболонь в направлении Пущи-Водицы.

После столкновения автомобиль нардепа развернуло на 180 градусов, а грузовой автомобиль DAF съехал на обочину и перевернулся. Водитель грузовика вылетел через лобовое стекло. Медики, прибывшие на место аварии, оказали ему помощь.

"Со мной все в порядке, обошелся без травм. С автомобилем немного хуже. Судя по всему, восстановлению не подлежит. Моя помощница, с которой мы ехали вместе, поехала в больницу с подозрением на возможное сотрясение мозга. Водитель грузовика, который в нас въехал, слава Богу, тоже жив и здоров", – отметил нардеп.

Позже в сети опубликовали видео, снятое на месте аварии в столице.

Активисты говорят, что нашли заказчика убийства Гандзюк

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Украинский волонтер Роман Синицын заявил, что активисты общественной инициативы "Кто заказал Екатерину Гандзюк?" уже знают лица заказчиков нападения на работницу Херсонского горсовета.

По его словам, заказчиков нападения на Гандзюк несколько.

Журналисты "слили" одного из посредников убийства Кати (помощника народного депутата БПП Николая Паламарчука Игоря Павловского). Из-за этого у Луценко была истерика в Раде. Мы знаем, кто, кому и сколько передавал денег за нападение на Катю. Заказчик на самом деле не один,

– заявил Синицын.

Однако активист отказался называть имена подозреваемых, но добавил, что это произойдет, если следствие их не раскроет.

Кто такая Екатерина Гандзюк?

Это политический и общественный деятель, волонтер. Была депутатом Херсонского областного совета V созыва и Херсонского городского совета VI созыва, исполняла обязанности управляющего делами исполнительного комитета Херсонского городского совета, советник херсонского городского головы, национальный волонтер ООН.



Екатерина Гандзюк - активная участница Евромайдана в Херсоне. Активно противостояла попыткам начать в Херсоне "русскую весну". После аннексии Крыма и начала войны на Донбассе занималась вынужденными переселенцами. Работая помощником по вопросам правовой защиты Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев в Херсонской области, организовала волонтерское движение по сбору денег для покупки обуви детям переселенцев.



В течение долго времени Катерина Гандзюк имела длительные конфликты с пророссийскими силами Херсонщины. В частности, как пишут СМИ, с такими организациями, как "Украинский выбор" Виктора Медведчука, КПУ, КОБ, Движение Экстерриториальных Общин. С 2017 года в конфликт Гандзюк с пророссийскими силами региона были втянуты правоохранители, которые откровенно поддерживали, охраняли и оказывали организационную помощь сепаратистским движениям Херсонщины. В апреле 2018 года Гандзюк также обнародовала информацию о том, что почти 200 "журналистов" с поддельными удостоверениями получили в областной полиции разрешения на владение травматическим и газовым оружием в 2014-2018 годах.

Жена генпрокурора Луценко вытолкала беременную журналистку за неудобный вопрос

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Однако не только генпрокурор оказался в центре конфликта. Его жена народный депутат Ирина Луценко вытолкала журналистку 24 канала за неудобный вопрос относительно нецензурной лексики генпрокурора Украины.

К слову, скандал вокруг ругани Юрия Луценко разгорелся 6 ноября во время его выступления в парламенте.

Тогда генеральный прокурор назвал народного депутата Егора Соболева "недорослью". И употребил еще несколько оскорбительных и нецензурных слов в его сторону. Такие высказывания спровоцировали волну возмущения в парламенте.

Видео, как Ирина Луценко вытолкала журналистку

Смотрите комментарий депутата Егора Соболева по поводу ругани генпрокурора

Журналистка 24 канала Татьяна Шевченко решила поинтересоваться у жены генпрокурора о манере общения ее мужа. За это Ирина Луценко толкнул журналистку, которая, к слову, беременна. Впоследствии нардеп-жена генпрокурора сбежала из кулуаров.

В Украине постепенно будут исчезать одноразовые пакеты

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Во Львове ввели ограничения на применение полиэтиленовых пакетов в торговых сетях. Отныне владельцам супермаркетов и магазинов рекомендовано предлагать покупателям альтернативу одноразовым пакетам – бумажные пакеты, многоразовые сумки и тому подобное.

Кроме того, торговые сети Львова должны разработать программу лояльности к клиентам, чтобы поощрить их использовать многоразовые пакеты. К слову, более 33 стран мира полностью отказались от пластиковых пакетов, а еще 53 ввели частичное ограничение или налоговую систему.