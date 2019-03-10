Главные новости 10 марта: историческая победа Пидручного и авиакатастрофа в Эфиопии
Жители двух украинских областей не могли позвонить с мобильных в экстренные службы. Столкновения с "Нацкорпусом" в Черкассах: как развиваются события. В Эфиопии упал самолет со 149 пассажирами на борту: никто не выжил. Украинский биатлонист Дмитрий Пидручный завоевал историческое для Украины золото на чемпионате мира. Такими были главные новости в воскресенье, 10 марта, в Украине и мире.
Проблемы со связью
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В Запорожской и Днепропетровской областях 10 марта временно не работал вызов "101" (пожарная служба) с мобильных номеров операторов "Киевстар" и Vodafone.
МЧСники Запорожья сообщали, что из-за технических неисправностей временно не работают также экстренные номера "102" (полиция), "103" (скорая медицинская помощь) и "112" (служба экстренной помощи) с мобильных операторов "Киевстар" и Vodafone.
Так, жителям этих регионов советовали звонить на экстренные номера со стационарных телефонов или мобильного оператора lifecell.
Впоследствии для абонентов "Киевстар" восстановили работу экстренных номеров на территории Запорожской области.
А на Днепропетровщине с "Киевстар" и Vodafone невозможно позвонить на "101" из-за повреждения магистральной линии.
В случае необходимости МЧС Днепропетровщины советуют пользоваться городскими номерами 056-744-30-19 или 056-744-25-87.
Столкновения полиции и "Нацкорпуса" в Черкассах: что известно на данный момент
В результате столкновений в Черкассах между правоохранителями и активистами "Нацкорпуса" ранения получили 22 полицейских, 19 из них госпитализировали. По факту этого инцидента полиция открыла два уголовных производства и уже задержала двух организаторов акции "Нацкорпуса", после которой произошли столкновения. Говорится, в частности, про председателя черкасской областной ячейки "Нацкорпуса" Дмитрия Кухарчука.
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В "Нацкорпусе" заявляют: официально полиция задержала 2, однако похитила еще 5 активистов. В организации собираются провести акцию под райотделом полиции с требованием сообщить о том, где находятся пропавшие активисты и отпустить их.
Впоследствии в организации сообщили о том, что 5 "похищенных" активистов из полиции отпустили.
Тем временем на сайте "Миротворец" начали появляться фамилии активистов "Нацкорпуса", которые принимали участие в избиении полицейских. Их называют провокаторами и организаторами проплаченных митингов.
Что известно про стычки в Черкассах с участием "Нацкорпуса"?Члены организации "Нацкорпус" 9 марта устроили в Черкассах акцию по случаю визита в город президента Петра Порошенко. Так, активисты требовали от главы государства честного расследования резонансного дела о хищениях в "Укроборонпроме". В рамках акции члены "Нацкорпусу" хотели подойти ближе к сцене, где выступал гарант, однако этому помешали правоохранители. В результате вспыхнула потасовка.
Смотрите видео с места столкновений "Нацкорпуса" с полицией в Черкассах:
Авиакатастрофа в Эфиопии
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В Эфиопии разбился пассажирский самолет Boeing 737 авиакомпании Ethiopian Airlines, выполнявший рейс в столицу Кении Найроби. На борту самолета находились 149 пассажиров из 35 стран мира и 8 членов экипажа – не выжил никто.
Самолет разбился в 50 километрах к юго-востоку от столицы Эфиопии Аддис-Абебы. Трагедия произошла через 6 минут после взлета самолета из аэропорта столицы. Известно, что пилот успел подать сигнал о спасении, сообщить о проблеме и сделать запрос на разрешение, чтобы вернуться в аэропорт. После этого связь с авиалайнером исчез навсегда.
Так, служба отслеживания авиаперелетов Flightradar24 в воскресенье в Twitter отметила, что, согласно имеющимся данным, "после взлета самолета скорость набора высоты была нестабильной".
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Среди жертв трагедии: жена и сын депутата Национального совета (парламента) Словакии Антона Грнка, а также известный итальянский археолог, советник по культуре регионального правительства острова Сицилия Себастьяно Туза. Также на борту самолета было по меньшей мере 12 сотрудников ООН. В Найроби летели также 8 граждан США, однако подробную информацию о них пока не разглашают. В РФ тоже подтвердили гибель трех своих граждан в катастрофе и даже назвали имена. Среди погибших россиян – мужчина награжденный медалью за возвращение Крыма.
Историческая победа Пидручного
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Биатлонист Дмитрий Пидручный выиграл золото чемпионата мира. Украинскому спортсмену не было равных в гонке преследования, которая завершилась в шведском Эстерсунде.
Биатлонист допустил только два промаха на четырех огневых рубежах и продемонстрировал великолепную скорость, что позволило ему одержать победу. Дмитрий преодолел дистанцию за 31 минуту и 54 секунды.
Почему эта победа является исторической? Потому Пидручный стал первым в истории Украины биатлонистом, который завоевал титул чемпиона мира в этом виде спорта.