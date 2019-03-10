Главные новости 10 марта: историческая победа Пидручного и авиакатастрофа в Эфиопии

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В Запорожской и Днепропетровской областях 10 марта временно не работал вызов "101" (пожарная служба) с мобильных номеров операторов "Киевстар" и Vodafone.

МЧСники Запорожья сообщали, что из-за технических неисправностей временно не работают также экстренные номера "102" (полиция), "103" (скорая медицинская помощь) и "112" (служба экстренной помощи) с мобильных операторов "Киевстар" и Vodafone.

Так, жителям этих регионов советовали звонить на экстренные номера со стационарных телефонов или мобильного оператора lifecell.

Впоследствии для абонентов "Киевстар" восстановили работу экстренных номеров на территории Запорожской области.

А на Днепропетровщине с "Киевстар" и Vodafone невозможно позвонить на "101" из-за повреждения магистральной линии.

В случае необходимости МЧС Днепропетровщины советуют пользоваться городскими номерами 056-744-30-19 или 056-744-25-87.

Столкновения полиции и "Нацкорпуса" в Черкассах: что известно на данный момент

В результате столкновений в Черкассах между правоохранителями и активистами "Нацкорпуса" ранения получили 22 полицейских, 19 из них госпитализировали. По факту этого инцидента полиция открыла два уголовных производства и уже задержала двух организаторов акции "Нацкорпуса", после которой произошли столкновения. Говорится, в частности, про председателя черкасской областной ячейки "Нацкорпуса" Дмитрия Кухарчука.

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В "Нацкорпусе" заявляют: официально полиция задержала 2, однако похитила еще 5 активистов. В организации собираются провести акцию под райотделом полиции с требованием сообщить о том, где находятся пропавшие активисты и отпустить их.

Впоследствии в организации сообщили о том, что 5 "похищенных" активистов из полиции отпустили.

Тем временем на сайте "Миротворец" начали появляться фамилии активистов "Нацкорпуса", которые принимали участие в избиении полицейских. Их называют провокаторами и организаторами проплаченных митингов.

Что известно про стычки в Черкассах с участием "Нацкорпуса"?Члены организации "Нацкорпус" 9 марта устроили в Черкассах акцию по случаю визита в город президента Петра Порошенко. Так, активисты требовали от главы государства честного расследования резонансного дела о хищениях в "Укроборонпроме". В рамках акции члены "Нацкорпусу" хотели подойти ближе к сцене, где выступал гарант, однако этому помешали правоохранители. В результате вспыхнула потасовка.

Смотрите видео с места столкновений "Нацкорпуса" с полицией в Черкассах:

Авиакатастрофа в Эфиопии

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В Эфиопии разбился пассажирский самолет Boeing 737 авиакомпании Ethiopian Airlines, выполнявший рейс в столицу Кении Найроби. На борту самолета находились 149 пассажиров из 35 стран мира и 8 членов экипажа – не выжил никто.

Самолет разбился в 50 километрах к юго-востоку от столицы Эфиопии Аддис-Абебы. Трагедия произошла через 6 минут после взлета самолета из аэропорта столицы. Известно, что пилот успел подать сигнал о спасении, сообщить о проблеме и сделать запрос на разрешение, чтобы вернуться в аэропорт. После этого связь с авиалайнером исчез навсегда.

The Office of the PM, on behalf of the Government and people of Ethiopia, would like to express it’s deepest condolences to the families of those that have lost their loved ones on Ethiopian Airlines Boeing 737 on regular scheduled flight to Nairobi, Kenya this morning. — Office of the Prime Minister - Ethiopia (@PMEthiopia) 10 марта 2019 г.

Так, служба отслеживания авиаперелетов Flightradar24 в воскресенье в Twitter отметила, что, согласно имеющимся данным, "после взлета самолета скорость набора высоты была нестабильной".

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Среди жертв трагедии: жена и сын депутата Национального совета (парламента) Словакии Антона Грнка, а также известный итальянский археолог, советник по культуре регионального правительства острова Сицилия Себастьяно Туза. Также на борту самолета было по меньшей мере 12 сотрудников ООН. В Найроби летели также 8 граждан США, однако подробную информацию о них пока не разглашают. В РФ тоже подтвердили гибель трех своих граждан в катастрофе и даже назвали имена. Среди погибших россиян – мужчина награжденный медалью за возвращение Крыма.

Историческая победа Пидручного

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Биатлонист Дмитрий Пидручный выиграл золото чемпионата мира. Украинскому спортсмену не было равных в гонке преследования, которая завершилась в шведском Эстерсунде.

Биатлонист допустил только два промаха на четырех огневых рубежах и продемонстрировал великолепную скорость, что позволило ему одержать победу. Дмитрий преодолел дистанцию за 31 минуту и 54 секунды.

Почему эта победа является исторической? Потому Пидручный стал первым в истории Украины биатлонистом, который завоевал титул чемпиона мира в этом виде спорта.