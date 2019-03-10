Головні новини 10 березня: історична перемога Підручного та авіакатастрофа в Ефіопії

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У Запорізькій та Дніпропетровській областях 10 березня тимчасово не працював виклик "101" (пожежна служба) з мобільних номерів операторів "Київстар" та Vodafone.

Надзвичайники Запоріжжя повідомляли, що через технічні несправності тимчасово не працюють також екстрені номери "102" (поліція), "103" (швидка медична допомога) та "112" (служба екстреної допомоги) з мобільних операторів "Київстар" та Vodafone.

Так, жителям цих регіонів радили телефонувати на екстрені номери зі стаціонарних телефонів або мобільного оператора lifecell.

Згодом для абонентів "Київстар" відновили роботу екстрених номерів на території Запорізької області.

А на Дніпропетровщині з "Київстар" та Vodafone неможливо зателефонувати на "101" через пошкодження магістральної лінії.

У разі необхідності надзвичайники Дніпропетровщини радять користуватися міськими номерами 056-744-30-19 або 056-744-25-87.

Сутички поліції і "Нацкорпусу" у Черкасах: що відомо на цей момент

В результаті сутичок у Черкасах між правоохоронцями та активістами "Нацкорпусу" поранення отримали 22 поліцейських, 19 із них шпиталізували. За фактом цього інциденту поліція відкрила два кримінальні провадження та вже затримала двох організаторів акції "Нацкорпусу", після якої відбулися сутички. Мовиться, зокрема, про голову черкаського обласного осередку "Нацкорпусу" Дмитра Кухарчука.

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У "Нацкорпусі" заявляють: офіційно поліція затримала 2, проте викрала ще 5 активістів. В організації збираються провести акцію під райвідділком поліції з вимогою повідомити про те, де перебувають зниклі активісти і відпустити їх.

Згодом в організації повідомили про те, що 5 "викрадених" активістів із поліції відпустили.

Тим часом на сайті "Миротворець" почали з'являтися прізвища активістів "Нацкорпусу", які брали участь у побитті поліцейських. Їх називають провокаторами і організаторами проплачених мітингів.

Що відомо про сутички в Черкасах за участю "Нацкорпусу"?Члени організації "Нацкорпус" 9 березня влаштували у Черкасах акцію з нагоди візиту до міста президента Петра Порошенка. Так, активісти вимагали від глави держави чесного розслідування резонансної справи про розкрадання в "Укроборонпромі". В межах акції члени "Нацкорпусу" хотіли підійти ближче до сцени, де виступав гарант, проте цьому завадили правоохоронці. В результаті – спалахнула сутичка.

Дивіться відео з місця сутичок "Нацкорпусу" з поліцією в Черкасах:

Авіакатастрофа в Ефіопії

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В Ефіопії розбився пасажирський літак Boeing 737 авіакомпанії Ethiopian Airlines, що виконував рейс до столиці Кенії Найробі. На борту літака перебували 149 пасажирів із 35 країн світу і 8 членів екіпажу – із них не вижив ніхто.

Літак розбився за 50 кілометрів на південний схід від столиці Ефіопії Аддіс-Абеби. Трагедія сталася через 6 хвилин після зльоту літака з аеропорту столиці. Відомо, що пілот встиг подати сигнал про порятунок, повідомити про проблему і зробити запит на дозвіл, щоб повернутися в аеропорт. Після цього зв'язок із авіалайнером зник назавжди.

The Office of the PM, on behalf of the Government and people of Ethiopia, would like to express it’s deepest condolences to the families of those that have lost their loved ones on Ethiopian Airlines Boeing 737 on regular scheduled flight to Nairobi, Kenya this morning. — Office of the Prime Minister - Ethiopia (@PMEthiopia) 10 марта 2019 г.

Так, служба відстеження авіаперельотів Flightradar24 в неділю в Twitter зазначила, що, згідно з наявними даними, "після зльоту літака швидкість набору висоти була нестабільною".

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Серед жертв трагедії: дружина і син депутата Національної ради (парламенту) Словаччини Антона Грнка, а також відомий італійський археолог, радник з культури регіонального уряду острова Сицилія Себастьяно Туза. Також на борту літака було щонайменше 12 співробітників ООН. До Найробі летіли також 8 громадян США, проте детальну інформацію про них поки не розголошують. В РФ теж підтвердили загибель трьох своїх громадян у катастрофі та навіть назвали імена. Серед загиблих росіян – чоловік нагороджений медаллю за повернення Криму.

Історична перемога Підручного

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Біатлоніст Дмитро Підручний виграв золото чемпіонату світу. Українському спортсмену не було рівних у гонці переслідування, яка завершилася у шведському Естерсунді.