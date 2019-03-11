Главные новости 11 марта: убийственная непогода в Украине и новая провокация России на Азове

Мощный штормовой ветер устроил в Украине деревопад: непогода унесла несколько жизней. Россия устроила новую провокацию на Азовском море. Окружной административный суд Киева открыл производство против Авакова: министра могут уволить. С Мангера сняли электронный браслет. Когда скифское золото вернут Украине. Такими были главные новости понедельника, 11 марта, в Украине и мире.

Мощная непогода в Украине

Читайте также: В России нашли возможность обойти санкции против компании, производящей газовые турбины для Крыма

В большинстве областей Украины 11 марта бушевала мощная непогода. Ветер с корнями вырывал деревья, рекламные щиты, срывал крыши с домов и даже повалил вышку мобильного оператора в одном из украинских городов. К сожалению, не обошлось без жертв. В результате непогоды погибли три человека.

Так, в городе Коростышев на Житомирщине мощный ветер сорвал кровлю здания, которое упало на двух женщин. Одна из пострадавших скончалась, вторая сейчас в тяжелом состоянии находится в реанимации.



Фото с места инцидента в Коростышеве

На Винниччине из-за ветра погибли два человека. 10 марта на 11-летнюю девочку упало дерево, когда она стояла с мамой на троллейбусной остановке. Ребенок погиб на месте. Уже 11 марта в Хмельнике, что также в Винницкой области из-за падения дерева погибла 29-летняя женщина.

Немалого вреда наделал ветер и в Киеве. Там посрывало крыши домов и попадало много деревьев. На улице Лысенко сорвало часть крыши с шестиэтажного дома на дорогу и тротуар. Кроме того, под Верховной Радой мощный ветер повалил огромное дерево. Чудом никто не пострадал. Огромное хвойное дерево упало прямо у подъезда, через который на работу заезжает на авто с охраной спикер парламента Андрей Парубий.



Под стенами Верховной Рады упала ель

В свою очередь, в городе Южноукраинск штормовой ветер повалил вышку мобильного оператора Vodafone. К счастью, никто не пострадал: башня упала в лесистой местности.

Смотрите видео: падение башни мобильного оператора в Южноукраинске

Уже 12 марта ветер должен немного стихнуть. Сильные порывы до 15 – 20 метров в секунду еще могут наблюдаться ночью 12 марта на севере Левобережья.

Больше о последствиях непогоды – в материале.

Новая провокация на Азове

Читайте также: Полиция задержала дезертира из рядов ВСУ, который присягнул России и служил оккупантам в Крыму

Во время выхода украинского морского буксира "Корец" в Азовское море военные обнаружили надводные корабли России. Украинский буксир выходил в море для отработки задач по боевой подготовке. Во время выхода из пункта базирования на дистанции около 10 морских миль военные обнаружили корабль ФСБ РФ "Краснодарец".

Во время рейса корабль ФСБ сблизился с буксиром на полторы мили, они легли на параллельные курсы и продолжил следование по курсу "Корца".

Приблизившись к нашему буксиру по левому борту на расстояние около трех морских миль, корабль дал полный ход и быстро увеличил расстояние, после чего взял "Корец" на сопровождение. В то же время второй корабль шел по правому борту, а третий держался на большом расстоянии впереди,

– пояснили в ООС.

В штабе также отметили, что выход в море и выполнение мероприятий боевой подготовки буксиром "Корец" прикрывался дивизионом артиллерии, на боевом дежурстве находились вертолеты армейской авиации и самолеты истребительной и штурмовой авиации.

Морський буксир «Корець» здійснив плановий вихід в море #ООС #операція_ОС З метою виконання поставлених командуванням Об’єднаних сил завдань, а також відпрацювання заходів бойової підготовки морський буксир «Корець» здійснив плановий вихід в море. Під час виходу з пункту базування на дистанції близько 10 морських миль був виявлений надводний корабель, після візуального спостереження його ідентифікували як сторожовий корабель. Він зблизився із буксиром на півтори милі, ліг на паралельні курси і продовжив слідування курсом «Корця». Непроханим гостем виявися сторожовий корабель ФСБ РФ «Краснодарець» (проект 10412, шифр «Світляк»). Наблизившись до нашого буксира по лівому борту на відстань близько трьох морських миль, російський корабель дав повний хід і швидко збільшив відстань, після чого взяв «Корець» на супровід. У той же час другий корабель йшов по правому борту, а третій тримався на великій відстані десь попереду. Не дивлячись на «неприємне сусідство», на борту буксира «Корець» відпрацювали питання протидиверсійної оборони корабля, виконали вправи практичних стрільб із штатного корабельного озброєння та стрілецької зброї. Вихід у море та виконання заходів бойової підготовки буксиром «Корець» прикривалися дивізіоном артилерії, на бойовому чергуванні перебували вертольоти армійської авіації та літаки винищувальної та штурмової авіації. Всі завдання на вихід в море було відпрацьовано. Разом переможемо! Слава Україні! Опубліковано Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation Неділя, 10 березня 2019 р.

Суд может лишить Авакова министерского кресла

Читайте также: Все правоохранительные органы знали о коррупции в оборонке: последний выпуск шокирующего расследования

Окружной административный суд Киева открыл производство в деле о несоответствии министра внутренних дел Арсена Авакова требованиям занимаемой должности. Истец утверждает, что он нарушает статью закона О требованиях к министрам, среди которых – знание украинского языка.

Так, истец просит суд обязать премьер-министра Гройсмана подать в парламент представление на увольнение Авакова в установленном порядке. Дело будут рассматривать по упрощенной процедуре в течение 60 дней и без вызова сторон.

В комментарии журналистам 24 канала юрист Василий Мирошниченко объяснил, может ли суд лишить Авакова министерского кресла из-за незнания языка.

С точки зрения закона – могут. Если чиновник не соответствует занимаемой должности, тогда трудовой кодекс предусматривает, в частности, и для должностных лиц, это как основание для увольнения. Как водителя могут уволить за неумение управлять автомобилем определенного класса, так и для министра незнания языка, является основанием для увольнения, по моему мнению,

– пояснил эксперт.

С Мангера сняли электронный браслет

Читайте также: "Акт цензуры": в Австрии жестко высказались о недопуске своего журналиста в Украину

Подозреваемому в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк Владиславу Мангеру вернули заграничный паспорт, а также сняли электронный браслет слежения. Все потому, что Шевченковский районный суд Киева отказался продлевать ему меру пресечения.

Тем временем адвокаты Мангера готовят апелляционную жалобу на решение Шевченковского районного суда Киева об отстранении его от должности председателя Херсонского облсовета на один месяц.

Почему Мангера подозревают в причастности к убийству Гандзюк: смотрите видео

Когда скифское золото вернут Украине?

Читайте также: Дешево в Болгарию и Армению: украинский лоукостер анонсировал новые рейсы из Киева

Апелляционный суд в Амстердаме должен принять решение о возврате скифского золота ровно через три месяца, 11 июня.

11 марта суд в Амстердаме начал рассмотрение апелляционной жалобы музеев оккупированного Крыма относительно решения о возвращении в Украину скифского золота. Защищать собственность Украины в Амстердам вылетел мощный десант – представители министерства юстиции, культуры, внутренних дел и работники музея истории Украины, где и должны храниться экспонаты, пока Крым не будет деоккупирован.

Это дело уже становится классикой гибридной войны, когда демократические инструменты используются в манипулятивных целях. Дело скифского золота для россиян, контролирующих крымские музеи, является элементом когнитивной войны. Они "выжимают" все медийные соки и создают образ победоносных борцов за "своих" и "справедливость",

– считает первый заместитель министра информационной политики Украины Эмине Джапарова.

По ее словам, Россия осознает слабость своей правовой позиции и выбирает по делу о скифском золоте иную тактику. В ней их "победа" оценивается не фактом возвращения артефактов в Крым, а фактом затягивания процесса их возвращения в Киев.

Так, апелляционный суд Амстердама выбрал 11 июня 2019 года ориентировочной датой объявления решения по делу о скифском золоте.